A gennaio sempre più persone iniziano l'anno con una sfida: diventare vegani per un mese. La challenge si chiama Veganuary ed è sempre più popolare. Ecco come funziona

Con l’inizio dell’anno nuovo si moltiplicano i buoni propositi. I social brulicano di consigli su cosa lasciare nell’anno passato, mete inesplorate da visitare, sconti da sfruttare e i soliti “New Year, New Me!”. Grazie alla centralità della sostenibilità, negli ultimi anni sono sempre più le persone che inseriscono tra gli obiettivi degli anni a venire quello di migliorare le proprie abitudini alimentari dal punto di vista etico. Le diete a base vegetale sono diventate più popolari, ma non sono attuabili per tutti e rimangono percorsi difficili da iniziare.

Una soluzione c’è: perché non avvicinarsi ad un’alimentazione plant based per un tempo limitato? Gli esperti confermano che la salute non può che beneficiarne e, una volta finito il periodo, si può tornare ad una dieta “tradizionale” con nuove consapevolezze (e nuove ricette!). Questa è l’idea dietro a Veganuary, la challenge nata nel 2014 che spopola sul web. Nata dalla crasi tra “vegan” e “january“, l’iniziativa spinge sempre più persone ad adottare la dieta vegana per tutto il mese di gennaio.

Come funziona Veganuary?

Partecipare è semplicissimo: basta visitare il sito ufficiale (https://veganuary.com/) e registrarsi. Gli organizzatori inseriscono così ogni utente in una newsletter che ogni giorno invia consigli di pasti e piani alimentari strutturati sui 31 giorni del mese.

All’iscrizione si ottiene anche un “ricettario VIP” con i pasti preferiti delle celebrità che negli anni hanno cambiato le loro diete o che sostengono Veganuary. La partecipazione è assolutamente gratuita e non è nemmeno necessario partecipare nel mese di gennaio: è infatti possibile scegliere una data di partenza futura e la newsletter verrà strutturata di conseguenza.

Veganuary: un fenomeno globale

Ma come nasce questo movimento? E, soprattutto, come è diventato così popolare? Lo abbiamo chiesto a Ria Rehberg, CEO dell’ente benefico Veganuary che ogni anno gestisce la campagna.

«L’idea per Veganuary è arrivata dieci anni fa a Jane Land e Matthew Glover, che nella loro città natale [York, in Regno Unito, ndr] si sono interrogati su come aiutare le persone a fare passi avanti nella protezione degli animali, del pianeta e della propria salute».

Negli ultimi anni, l’interesse verso abitudini alimentari più etiche è aumentato notevolmente, ma non sempre è facile muovere i primi passi. Così la giovane coppia ha pensato ad una sfida di breve durata. Come racconta Rehberg, i primi a “testare” Veganuary sono stati gli amici e le famiglie degli ideatori, ma «già il primo anno si erano registrate al sito Veganuary oltre 3000 persone».

In breve tempo, media, celebrità e influencers si sono resi conto del movimento nascente e oggi, a 10 anni dalla prima “edizione”, milioni di persone partecipano alla sfida.

«Il supporto di cui godiamo è sconvolgente» racconta Rehberg, «anche grazie all’aiuto di personalità famose nel mondo che ci aiutano, come Paul McCartney, Billie Eilish, Joaquin Phoenix e Brian May». Ogni anno il sito rilascia report dettagliati sulla gestione della campagna e i dati raccolti dagli organizzatori sono impressionanti.

Oggi Veganuary vede oltre 700.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo. L’engagement dei post della pagina ufficiale ha raggiunto più di 155 milioni di persone, portando 2,3 milioni di persone a visitare il sito per informarsi.

Il #VeganuaryEffect

Grazie alla popolarità crescente dell’iniziativa, sempre più realtà stanno mostrando supporto al movimento con iniziative ad hoc nel mese di gennaio. Una fra tutti la catena multinazionale di supermercati ALDI, che ogni anno in occasione del Veganuary lancia linee di prodotti nuovi a prezzi esclusivi. I primi a sperimentare il cosiddetto #VeganuaryEffect sono gli Stati Uniti con oltre 450 ristoranti e retailer che sostengono la campagna, slogan pubblicitari diffusi e il record di partecipanti in assoluto a New York.

Anche il Regno Unito e la Germania hanno visto conseguenze evidenti della campagna Veganuary: il 4% degli inglesi e oltre 3 milioni di tedeschi hanno partecipato. La challenge è arrivata ben presto in America Latina, dove spopola soprattutto in Cile, Argentina e Brasile ed infine in India (con oltre 90.000 iscrizioni) e Sudafrica. Le uniche aree dove non è stata registrata alcuna partecipazione sono lo Stato del Vaticano e la Corea del Nord.

Veganuary in Italia

In Italia, l’organizzazione partner di Veganuary è Essere Animali, che si occupa della campagna da diversi anni. «Ogni anno sempre più italiani si iscrivono al sito di Essere Animali che si occupa di inviare consigli personalizzati, ricette, piani alimentari» ha raccontato sempre Rehberg. Lo scorso anno, per l’occasione, alcune partecipanti hanno sfilato per le strade di Bologna vestite da verdure, esortando i cittadini a prendere parte alla sfida.

Anche in Italia viene distribuito il ricettario VIP, dove sono presenti ricette condivise da Florencia Di Stefano-Abichain, Rosita Celentano, il duo comico Le Coliche, Roberta Ferrari e sua figlia Iris. La challenge si è diffusa in particolare tra i content creators, come il duo di influencer Di Pazza e Silvia Goggi (autrice, dottoressa e fondatrice dell’app Planter).