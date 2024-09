Dopo il grande successo della prima edizione, torna I Feel Good, l’evento interamente dedicato al wellbeing nato da un’iniziativa editoriale di Donna Moderna, Starbene, Casafacile, Confidenze e Sale&Pepe.

Le 5 direttrici delle testate protagoniste dell’evento, durante la prima edizione: Laura Maragliano (Sale&Pepe), Francesca Pietra (Starbene), Maria Elena Viola (Donna Moderna), Francesca Magni (CasaFacile) e Angelina Spinoni (Confidenze). Foto: Antonio Gaviraghi

Vivere con gusto è il titolo della seconda edizione di I feel good

Nell’edizione di quest’anno, intitolata Vivere con gusto, il nostro magazine approfondirà il tema dei tabù legati al corpo, nello specifico l’ageismo, la disabilità e il body shaming, come spin-off del nostro progetto Libere e uguali.

Segna in agenda

L’appuntamento è il 19 e 20 ottobre presso la Fondazione Catella, a Milano, dalle 10 alle 18. Una due giorni di incontri, laboratori e talk per provare a scardinare alcuni stereotipi, perché solo liberandoci dei pregiudizi che ancora ci impongono dei canoni di perfezione irraggiungibili, a tutte le età, possiamo vivere “con gusto”.

I feel good 2024: le ospiti

Paola Maugeri e Manuele Paradiso. Foto: Julia Lyko

Paola Maugeri, signora del rock, spiegherà in un workshop di coppia come rimettersi in contatto con la propria intimità.

Chiara Bordi. Foto: IPA

Chiara Bordi, attrice, racconterà come ha tramutato la difficile prova che la vita le ha messo davanti in un’opportunità, imparando a convivere con la sua disabilità.

Elisa Molinarolo. Foto: Fidal Grana

Elisa Molinarolo, atleta olimpica, affronterà il tema del body shaming che ha vissuto in prima persona.

Rosalba Piccinni, proprietaria di Potafiori

Rosalba Piccinni, la canta-fiorista, insegnerà a rendere più bella e colorata la vita con i fiori.

