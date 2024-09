L’amicizia a distanza è una sfida, ma non è impossibile da mantenere viva e profonda. In un mondo “fluido” nel quale è sempre più facile spostarsi e cambiare progetti di vita, accade spesso che due amiche si trovino a vivere in città diverse. Magari una delle due si trasferisce per lavoro o studio e, dopo essersi salutate, la domanda che sorge quasi sempre è se il loro legame possa sopravvivere alla distanza. Oppure capita che due persone si conoscano durante un viaggio o un soggiorno all’estero, scatti un’intesa perfetta, ma poi il timore è di perdere i contatti una volta rientrate a casa. Come si può far sentire l’altra persona importante, anche se non si è vicine fisicamente? Ecco alcuni consigli per mantenere salda un’amicizia a distanza.

Leggi anche Cosa fa durare per sempre un’amicizia? Lo svela uno studio

Amicizia a distanza: la comunicazione è fondamentale

Ogni amica ha necessità diverse quando si tratta di comunicare, e questo vale ancora di più nei legami a distanza. C’è chi preferisce uno scambio quotidiano di messaggi e chi, invece, si sente a proprio agio con contatti più sporadici. Parlare apertamente delle proprie aspettative e dei bisogni di comunicazione è un passo cruciale. Questo può prevenire malintesi, come il timore di essere dimenticati. Stabilisci e concorda una cadenza per le comunicazioni, che sia quotidiana o settimanale: aiuterà a mantenere viva la connessione con l’altra persona.

Usa i social media in modo efficace

I social media possono diventare potenti strumenti per far sentire la propria vicinanza, anche da lontano. Attraverso Instagram, WhatsApp, o Facebook, puoi condividere momenti della tua vita quotidiana e far sentire la tua amica coinvolta. Un post su Instagram dedicato, un meme divertente o un messaggio vocale possono dimostrare quanto l’amicizia sia importante. Messaggi vocali o brevi video possono inoltre sostituire le lunghe telefonate quando il tempo è poco, ma il desiderio di rimanere in contatto rimane.

Amicizia a distanza? Organizza appuntamenti virtuali

Le videochiamate possono diventare un appuntamento fisso che crea una routine e mantiene il rapporto saldo. Pianifica momenti in cui vi sentite entrambe libere, come la sera o durante i weekend, per chiacchierare con calma. Potete anche rendere questi momenti speciali organizzando una serata film in sincronia o cucinando insieme, anche se da case diverse. Il punto è trovare attività che vi facciano sentire unite, proprio come se foste nella stessa stanza.

Leggi anche L’amicizia è una cosa seria

Pianificate viaggi insieme

Incontrarsi di persona almeno una volta all’anno è un ottimo modo per rafforzare il legame. Anche se richiede una certa pianificazione e un investimento economico, un viaggio con l’amica può creare ricordi indimenticabili e momenti di connessione profonda. Potete organizzare un viaggio a metà strada, o far visita a turno nelle rispettive città. Se viaggiare sembra troppo impegnativo, ospitarsi a vicenda nelle proprie case può essere una soluzione più economica e, allo stesso tempo, arricchente.

Leggi anche Amicizia tra donne in età adulta, quei legami che ti fanno rinascere

Condividi le piccole cose

Nonostante la distanza, è importante continuare a condividere i dettagli della propria vita quotidiana, anche quelli apparentemente insignificanti. Raccontare piccoli aneddoti, parlare delle persone che si frequentano, o persino inviare una foto del pranzo possono aiutare a mantenere quella connessione che si crea naturalmente quando ci si vede di persona. Tali gesti possono sembrare banali, ma sono fondamentali per continuare a sentirsi parte integrante della vita dell’altra persona.