Come scegliere gli amici giusti per noi

C ome si riconoscono le persone perfette per diventare nostre amiche? Ecco i consigli di Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, mindset coach e fondatori di "Accademia Crescita Personale"

“In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici“, scriveva William Shakespeare. Già ma come si riconoscono? Perché l’amicizia è fondamentale per stare bene ma bisogna circondarsi delle persone giuste, gli Amici con la A maiuscola che ci possano donare qualcosa di loro di cui far tesoro nelle varie situazioni, anche quelle più difficili da affrontare nel corso della nostra vita.

Come riconoscere gli amici giusti

Sono anche le nostre relazioni amicali più significative a definire la nostra identità. “Siamo la somma delle cinque persone che frequentiamo di più”, spiegano Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, affermati mindset coach e fondatori di “Accademia Crescita Personale Meritidiesserefelice”. I due esperti hanno individuato cinque azioni da intraprendere per frequentare le persone giuste per noi. Ecco quello che devi fare.

Impara a selezionare gli amici

Per spiegare questo concetto, Alessandro Da Col e Alessandro Pancia prendono in prestito i principi della fisica quantistica e della legge di attrazione. “Le energie di persone simili per interessi e storie di vita si attraggono”, chiariscono. Quindi, prova a evitare individui negativi che parlano sempre male degli altri e che godono nel fare pettegolezzi. Circondati invece di persone positive.

Sii gentile

La regola numero uno per instaurare un rapporto costruttivo è la gentilezza. Sia tu che i tuoi amici dovete adottare una nobiltà d’animo, senza la quale le relazioni diventano distruttive.

Frequenta persone determinate e motivanti

Allontana piano piano coloro che parlano troppo ma non concretizzano mai le proprie azioni per raggiungere un obiettivo. Cerca di frequentare invece soggetti determinati e motivanti che riescono a portare a termine le cose.

Gli amici autentici

C’è poi un’altra categoria di persone perfetta per rientrare tra gli amici giusti: gli autentici. Sono quelli che mostrano sia i loro successi, sia i loro insuccessi con le loro debolezze ed insicurezze. Diffida invece, consigliano i due esperti, da coloro che, sui social, mostrano una vita meravigliosa dove va sempre tutto bene.

Non lasciarti influenzare dai soggetti negativi

Capita purtroppo di avere a che fare con soggetti negativi in famiglia o nel luogo di lavoro. In questo caso, cerca di farti scivolare addosso le loro affermazioni e lamentele senza farti influenzare. “L’ambiente esterno può condizionare, nel bene o nel male – spiegano i due mindset coach – perché, pur essendo dotati di un patrimonio genetico, siamo anche il risultato dell’epigenetica, ossia la relazione tra gli individui e il mondo esterno, compresa l’influenza nociva, anche a livello energetico, di alcune persone che vivono intorno a noi”.

La definizione di persona di successo

Non devi però dare la colpa al mondo esterno ma prendere atto della tipologia di persone che frequenti. E cercare di avere come amiche “persone di successo” che secondo gli esperti si possono definire così: “individui in grado di tenere un atteggiamento mentale positivo e un comportamento coerente che li portano a conseguire un risultato”.