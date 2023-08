Per stare bene durante l’adolescenza bastano 5 amici: lo dice la scienza

D ura la vita da adolescente? Per fare la differenza, bastano 5 amici: uno studio cinese lo dimostra

Vivere con un figlio adolescente in casa non è affatto facile. Le esigenze cambiano, le relazioni si evolvono e andare d’accordo tra mamma e figlio diventa un’ardua impresa. Ma per stare bene durante l’adolescenza bastano gli amici: 5 per l’esattezza.

Adolescenza, 5 amici per stare bene

In un’età tanto delicata come l’adolescenza scegliere le persone giuste si rivela fondamentale per stare bene. Circondarsi di chi è davvero capace di strapparti un sorriso nei momenti “no” è essenziale per vivere serenamente e allora ecco che l’amicizia gioca un ruolo importantissimo. Lo dimostra uno studio condotto dalla Fudan University, in Cina.

Per vivere bene gli amici li conti sulle dita di una mano, letteralmente… Secondo l’ateneo cinese, infatti, a un adolescente bastano 5 amici per stare bene. Insomma, ce lo dice anche la scienza: l’importante è la qualità, non la quantità. Pochi ma buoni: gli amici giusti in un’età così fragile favoriscono la crescita emotiva e cognitiva, oltre a supportare il rendimento scolastico e soddisfare il desiderio di essere compresi. Avere più di cinque amici non significa che gli altri non siano apprezzati. Semplicemente la psiche li gestisce in modo diverso. Si tratta di rapporti che rischiano di rovinarsi nel tempo, la conoscenza è spesso meno approfondita e il senso di premura diminuisce. Insomma, dalla ricerca emerge che sarebbe il nostro stesso cervello a indicarci un numero “ideale” di amici.

L’importanza degli amici

In un’epoca in cui il virtuale prende il sopravvento, lo studio rivendica l’importanza delle amicizie vere, concrete e tangibili. In una perenne corsa alla ricerca di nuovi followers, forse ci dimentichiamo che gli amici veri sono altri e i rapporti che contano non li trovi né su Instagram né sugli altri social network. Attenta a non confondere gli amici con i followers. Presenze sporadiche e intermittenti non hanno niente a che fare con l’amicizia, che necessita un rapporto stabile, fatto di condivisione, di cadute e sorrisi, di momenti difficili e attimi colmi di felicità.

L’amica vera non è sempre d’accordo con te, ma è pronta a sostenerti ogni volta che ne hai bisogno ed è al tuo fianco per gioire delle tue più grandi soddisfazioni. Sa darti consigli che vengono dal cuore e rimproverarti quando necessario, ha voglia di chiarire dopo un’incomprensione e non ti toglie dalla sua vita con un banale “clic”.