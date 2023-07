Dipendi troppo da lui? Dieci domande per scoprirlo

S offri di "love addiction"? Se pensi di essere troppo dipendente dal tuo partner, è arrivato il momento di farsi qualche domanda...

Rientra nella lista delle “new addiction”, note anche come dipendenze comportamentali, proprio come lo shopping compulsivo e la dipendenza sessuale. La dipendenza affettiva coinvolge molte donne e si tratta di un comportamento disfunzionale che porta a un attaccamento morboso verso una persona. Insomma, è una relazione in grado di mandare all’aria il nostro benessere emotivo e infrangere la nostra sicurezza. La dipendenza affettiva non concerne esclusivamente le relazioni amorose, ma talvolta riguarda anche un rapporto di amicizia o un legame familiare. Ma a proposito di amore… Se dipendi troppo da lui, come rimediare? Inizia a porti queste domande e poi torna a darti ascolto.

Dipendi da lui? Per avere la risposta, fatti queste domande

Chi è in balia di una dipendenza affettiva aspira a diventare indispensabile per l’altro ed è pronto a darsi in maniera incondizionata. La persona amata diventa il centro della tua vita e ogni scelta viene fatta esclusivamente in funzione dell’altro. Un piccolo allontanamento può essere vissuto come un trauma profondo e nella testa si palesa la possibilità di essere soli e abbandonati. Alla base di una dipendenza affettiva vi è di norma un legame non sano, nel quale la ricerca dell’altro diventa una conferma del proprio valore, che cela un importante vuoto interiore e un profondo senso di insicurezza.

Proprio come puoi diventare dipendente dal cibo o dal fumo, può succedere lo stesso nei confronti della persona amata. L’amore è diventato una droga? Sei completamente assorbita dalla tua relazione a tal punto da non trovare neppure il tempo per altro, dalle commissioni alla famiglia? Pensi che senza la tua dolce metà la vita non abbia senso? Ti basta farti 10 domande per averne la risposta. Ecco cosa dovresti chiederti per sapere se davvero dipendi troppo da lui…

Lo cerchi compulsivamente e provi un senso di appagamento e piacere solo quando sei accanto a lui? Ricorda che dovresti essere serena anche da sola. Hai un bisogno sempre crescente di stare con il tuo partner e dedichi meno tempo a te stessa? Se ti accorgi che non c’è più spazio per le tue emozioni e le tue esigenze, ma contano esclusivamente quelle del partner, allora c’è qualcosa che non va. Se fatichi a essere felice senza di lui e ti senti vuota ogni volta che è lontano, ecco scoperto un altro segnale della tua dipendenza affettiva. Vai in panico al solo pensiero di perderlo? Anche questa domanda potrebbe farti capire se dipendi troppo dalla tua dolce metà. Ti lasci andare a fantasie romantiche per alleggerire il senso di solitudine? Con il partner dovresti sempre essere a tuo agio e non trovare ogni volta un escamotage per sentirti meno sola. La tua autostima come sta? Se è condizionata dalla persona amata, che si rivela anche l’unico rimedio alla tua insicurezza, significa che dipendi troppo da lui. Tutti i tuoi comportamenti sono orientati a renderti indispensabile per il tuo partner? Ricordati, invece, che tu vali indipendentemente da lui e non devi necessariamente assecondarlo in ogni momento, addirittura sotto le lenzuola, magari quando non ne hai voglia… Ma non è finita qui: ti senti in colpa se organizzi qualcosa senza di lui? Voi siete una coppia, ma nessuno dei due deve perdere la propria individualità e annullare la propria persona. Hai tutto il diritto di ritagliarti del tempo e concedine un po’ anche alla tua dolce metà. Spendi tutti i tuoi soldi per lui? Inizia a fare qualche regalo anche a te stessa e non dimenticarti di concederti qualche coccola in più. Vivi costantemente con la paura di restare sola? Il timore di abbandono, spesso infondato, può rivelarsi un altro sintomo di dipendenza affettiva. Fai di tutto per avere la sua attenzione? Ricorda, al contrario, che lui deve valorizzarti e ascoltarti senza che tu glielo faccia notare. Sei gelosa dei suoi amici o, senza alcun motivo, hai sempre paura che lui abbia un’altra? Alcuni segnali possono essere rivelatori, ma in assenza di prove o dubbi concreti, non alimentare una gelosia assolutamente inutile e di certo non proficua. La morbosità, al contrario, può distruggere una relazione.

Come rimediare

Prendersi del tempo per sé, magari concedersi una vacanza da sola, e tornare a dare ascolto alle proprie esigenze e ai propri sentimenti è di fondamentale importanza. Se hai capito di essere troppo dipendente da lui, è arrivato il momento di darti di nuovo il valore che meriti.

Il primo step per scrollarsi di dosso una dipendenza affettiva? Prenderne consapevolezza. Una volta riconosciuta la propria dipendenza, è altrettanto importante riconoscere le conseguenze che ha provocato e che potrebbe continuare a provocare in futuro. Dopodiché è utile avviare un processo di cambiamento, che ti aiuti a essere finalmente indipendente, evitando di ricadere – un domani – nel vortice di una dipendenza emotiva. Per farlo, è necessario comprendere la differenza tra amore e dipendenza affettiva, rimescolando le carte in tavola. Ciò significa che non devi avere paura di metterti in discussione: trova un nuovo equilibrio tra i tuoi sentimenti e vedrai che starai molto meglio.

Stai davvero bene con te stessa? Cerca di migliorare la tua autostima e credi di più in te: imparerai così a stare anche senza il tuo lui. Questo non vuol dire che non hai a cuore la tua dolce metà: semplicemente, ti sei ricordata che anche tu meriti amore e attenzione.