Coppia, se un uomo ha questi 5 tratti della personalità: scappa

S ei felice perché finalmente hai incontrato una persona che ti piace e insieme sembrate una bella coppia. Solo che lui ti sembra un po' troppo egocentrico. Sicura che non ti stai infilando in una storia problematica? Ecco tutte le cose alle quali dovresti prestare attenzione

Quando esci per la prima volta con qualcuno, il fuoco del nuovo amore è così intenso e la chimica nella coppia così forte che può essere difficile vederlo per quello che è veramente.

Potresti anche fare la scelta inconscia di non vedere le bandiere rosse delle relazioni emotivamente violente che stanno sventolando davanti ai tuoi amici e familiari, mentre ti guardano impotenti dall’esterno. Dopotutto, continui a ripeterti che tra voi sta andando abbastanza bene. Perché rovinare tutto?

Perché non vuoi finire bruciata, con il cuore spezzato e potenzialmente traumatizzata, ecco perché. Quindi, meglio conoscere in anticipo i segnali che dimostrano che la persona che stai frequentando potrebbe non essere bella, buona, cara quanto sembra.

Ecco cinque tratti della personalità ai quali dovresti prestare attenzione per evitare relazioni emotivamente violente.

Coppia, lui è egocentrico

C’è una parola per la persona con la quale hai iniziato a uscire, ed è “narcisista“. Questi uomini mostrano una maschera di sicurezza, ma è una forma di autodifesa dalle loro debolezze.

Non tutti i narcisisti sono manipolatori. Il narcisismo, poi, può avere diversi livelli, fino ad arrivare al disturbo narcisistico di personalità, che è una vera patologia.

In ogni caso, non importa il suo livello di narcisismo: in una relazione con un uomo così rischi di essere semplicemente un altro oggetto da mostrare esclusivamente a proprio vantaggio. Scappa.

Lui è sospettosamente carismatico

Dice solo quello che vuoi sentire, sembra conoscerti alla perfezione, sembra perfetto. Eppure, il suo carisma non ti convince del tutto. Potrebbe essere un’altra parte della maschera che indossa per nascondere chi è veramente. Poiché ha molta esperienza, usa le sue conoscenze sulle donne per dirti le cose che sa che ti colpiranno.

Quest’uomo sa come dire le parole giuste e toccarti nel modo giusto per farti appassionare a lui prima che tu abbia la possibilità di conoscerlo e valutare onestamente la relazione. Usa il suo fascino e il suo carisma a suo vantaggio, il tutto nel tentativo di averti sotto il suo controllo. Fuggi.

Coppia, lui è apatico

Ai primi appuntamenti, quando vi state appena conoscendo, potrebbe mostrare un educato interesse a saperne di più su di te. Potrebbe chiederti dei tuoi hobby, della tua vita e voler sapere chi sei a un livello più profondo.

Tuttavia, se nel corso del tempo il suo interesse per te come persona si è ridotto praticamente a nulla, è probabile che questa relazione sia più un consumo di energia da parte tua che una fonte di amore reciproco. Scappa.

Ti sminuisce

È abbastanza intelligente da sapere che insultarti ti farebbe abbandonare immediatamente la nave. Ma potrebbe sminuirti in modi subdoli, nel sottile tentativo di ottenere potere su di te.

Fai attenzione ai comportamenti tossici più comuni: dal darti nomignoli di animali domestici che si riferiscono al tuo aspetto o alla tua intelligenza in modo negativo al rimproverare, insultare o ignorare la tua famiglia e i tuoi amici.

Dal trattarti in modo irrispettoso a dimostrazioni affatto carine di forza virile, come sollevarti da terra quando questo è qualcosa che gli hai chiaramente detto che non ti piace.

Anche se queste “piccole cose” possono sembrare innocenti, sono spesso il modo di un uomo violento di logorare gradualmente la tua autostima e manipolarti per farti accettare il suo cattivo comportamento, normalizzandolo. Non permettergli di sminuirti. Fuggi.

Coppia, lui è un manipolatore

Gaslighting è un termine che indica una forma di violenza psicologica. Si tratta di una manipolazione intesa, come si legge sui manuali che si occupano dell’argomento, a “seminare il dubbio in un individuo preso di mira o nei membri di un gruppo mirato, sperando di farli dubitare della propria memoria, percezione e sanità mentale. Usando la negazione persistente, il depistaggio, la contraddizione e la menzogna, tenta di destabilizzare il bersaglio e delegittimare le sue convinzioni”.

Essenzialmente, è una delle tattiche preferite dalle persone violente. Ha lo scopo di far sì che tu metta in discussione la tua realtà per ottenere il dominio su di te. Quando un gaslighter vuole logorarti, mentirà, negherà, cercherà di confonderti, proietterà i suoi problemi su di te e ti chiamerà pazza. E questi sono solo alcuni esempi.

Un uomo che usa una di queste tecniche manipolative dovrebbe farti suonare un allarme significativo in testa. E in questi casi, meglio scappare via subito. E a gambe levate.