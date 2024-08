Tu e il tuo partner dormite insieme oppure avete scelto il “divorzio del sonno”? Se la risposta è sì, sappi che non siete i soli. Secondo un sondaggio dell’American Academy of Sleep Medicine, il principale ente di ricerca sul sonno degli Stati Uniti, il 29% degli americani, cioè quasi uno su tre, dorme in un letto separato dal proprio partner.

Divorzio del sonno: che cosa è

Come avrai capito, il “divorzio del sonno” altro non è che la scelta che due partner fanno di dormire separati. Non ha niente a che vedere con la fine della relazione.

«Anche se il termine potrebbe sembrare allarmante, in realtà si tratta di dare priorità alla salute del sonno», afferma in una nota Seema Khosla, portavoce dell’American Academy of Sleep Medicine. Aggiunge: «Significa affrontare i problemi del dormire che possono erodere una relazione, come russare, girarsi e rigirarsi nel letto, oppure orari di sonno diversi». Il risultato? Dare la possibilità a ciascuno dei due partner di godere di un sonno ininterrotto e ristoratore.

Come si è svolto lo studio

La ricerca è stata effettuata intervistando online oltre duemila adulti nel maggio del 2024. Tutti sono stati chiamati a rispondere a un questionario su internet.

Dall’analisi dei risultati, è emerso che il 13% degli intervistati dorme in un letto separato nella stessa camera da letto del partner. Il 21% va a riposare in un’altra stanza. Il 33% ha dichiarato di essere andato a dormire in un orario diverso da quello che avrebbe voluto a causa del partner. In totale, oltre la metà degli intervistati ha dichiarato di avere adattato la propria routine del sonno al partner.

Una possibilità che piace ai giovani

Il divorzio del sonno è risultato particolarmente diffuso tra le coppie formate da persone tra i 25 e i 34 anni, e tra i partecipanti di sesso maschile.

Condividere un letto con il tuo partner può offrire un senso di sicurezza e comfort. Tuttavia, per chi ha compagni di letto che russano, si agitano e rubano le lenzuola, dormire nello stesso letto può portare a cattivo sonno, irritabilità e risentimento.

“Divorzio del sonno”: perché sceglierlo

Dormire a sufficienza è essenziale per il nostro benessere fisico e mentale. Ci aiuta a consolidare i nostri ricordi e aiuta il recupero fisico. Non riposare bene è stato associato a un aumento del rischio di malattie cardiache, obesità, disturbi neurodegenerativi e depressione.

«Sappiamo che dormire bene la notte è importante sia per la salute che per la felicità», ha spiegato Khosla, «quindi, se stai continuamente sacrificando la qualità e la quantità del tuo sonno, per esempio a causa del russare persistente del tuo partner, allora potrebbe essere il momento di discutere insieme la possibilità di dormire in stanze separate».