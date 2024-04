Le separazioni? Ora si comunicano via social. Il caso di Emily Ratajkowski

S empre più persone annunciano la fine della loro relazione su Internet. Su TikTok la ricerca "ci siamo lasciati" conta oltre 72,6 milioni di visualizzazioni. Ecco perché succede

“Non credo che una donna debba essere privata dei suoi diamanti solo perché sta perdendo un uomo”. Lo ha affermato felice sui social network Emily Ratajkowski. La modella e attrice ha celebrato la separazione dal suo ex marito Sebastian Bear-McClard utilizzando i diamanti dell’anello di fidanzamento per creare due nuovi gioielli: gli anelli del divorzio.

Emrata, come si fa chiamare sui social, non è l’unica. Sempre più persone annunciano sui social le loro separazioni. Su TikTok la ricerca “ci siamo lasciati” conta oltre 72,6 milioni di visualizzazioni. Spesso a pubblicare storie e video per spiegare come e perché la loro storia d’amore è finita sono gli influencer la cui relazione o partner è stata centrale per i loro contenuti. Alcune coppie hanno persino iniziato a postare messaggi insieme al loro ex, dove fanno sapere al loro pubblico il più gentilmente possibile che non pubblicheranno più contenuti insieme.

Separazioni, perché annunciarle online

Sulla scia dei famosi, anche le persone normali hanno iniziato ad annunciare le loro rotture online. In questo modo si evita la “trafila” di dover dare spiegazioni agli amici e alla gente che era al corrente della relazione. Se vai a una festa e non ti presenti insieme al tuo ex partner, ma hai già avvisato su Internet che tra voi è finita, nessuno ti chiederà perché sei arrivata da sola.

Se annunciare sui social la fine della tua storia d’amore ti sembra una cosa eccessiva, sappi che non è poi un fenomeno del tutto nuovo. Dopotutto, da vent’anni Facebook consente agli utenti di pubblicare il proprio stato sentimentale. In fondo, cambiare il tuo status da “in una relazione” a “single” era un po’ come un annuncio, non ti pare?

Non è tutto oro ciò che luccica

Certo, i risvolti della medaglia non sono sempre positivi. La persona con la quale ti sei lasciata potrebbe desiderare la propria privacy. Inoltre, non mancano persone che sui social annunciano la rottura col partner facendo in modo che i propri amici o follower si schierino da una parte o dall’altra.

Se la rottura è avvenuta per un tradimento o un torto, parlare male del proprio ex potrebbe sembrare un modo per vendicarsi. Ma sicura che sia la cosa giusta? Per non parlare di chi, in preda al crepacuore, pubblica cose nella speranza di attirare l’attenzione dell’ex. Peccato che di solito poi ci si penta.

Separazioni, per le star è diverso

In fondo, non tutte noi abbiamo le spalle larghe e l’abitudine all’invasione nella nostra privacy come le celeb. Per loro è un po’ diverso: se vivi perennemente sotto i riflettori, anche i tuoi momenti più privati alla fine diventano di dominio pubblico. Non a caso è nata una vera e propria industria di pubbliche relazioni per mettere in scena e gestire le loro separazioni.

Chi potrebbe dimenticare Gwyneth Paltrow che, dieci anni fa, annunciava il suo “distacco consapevole” dal frontman dei Coldplay, Chris Martin? Oppure Sophie Turner e Joe Jonas quando, lo scorso anno, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta su Instagram annunciando il loro divorzio. “Ci sono molte narrazioni speculative sul perché, ma in realtà questa è una decisione unita e speriamo sinceramente che tutti possano rispettare i nostri desideri di privacy per noi e i nostri figli”, hanno scritto.

Quando il divorzio diventa una festa

Annunciare la separazione dal proprio partner non è sempre solo un modo per evitare speculazioni. Per alcuni, è anche un momento di festa. Nicole Kidman venne fotografata mentre alzava le mani in segno di trionfante sollievo all’uscita dal tribunale dopo il divorzio da Tom Cruise. E adesso Emily Ratajkowski celebra la fine del suo matrimonio mostrando i suoi “anelli del divorzio”.

Festeggiare il divorzio sta diventando un business. Secondo Google Trends, la ricerca su Internet della frase “idee per feste di divorzio” è aumentata del 120% nell’ultimo anno, mentre quella della frase “decorazioni per feste di divorzio” ha visto un aumento del 400% negli ultimi cinque anni. Un segno che il nostro atteggiamento verso divorzi e rotture è ormai cambiato radicalmente.

La fine di una relazione non è un fallimento

Ci stiamo finalmente allontanando dal vedere la fine delle relazioni come “fallimenti” e invece stiamo abbracciando il fatto che, sebbene doloroso, molte storie d’amore finiscono. Forse stiamo tutti accettando che la nostra vita amorosa ha dei capitoli e vederne uno nuovo può essere un momento da segnare in modo positivo.

Inoltre, poiché pubblichiamo gran parte delle nostre vite online, ha senso farlo anche per le nostre rotture. L’importante è non postare qualcosa di cui poi ci si possa pentire.