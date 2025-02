Quando parliamo del corpo che cambia nella forma e, nel colore, avrebbe cantato Piero Pelù sul finire degli anni ’90, diciamo sempre che dobbiamo imparare ad accoglierlo, accettarlo, migliorarlo se desideriamo, ma sostanzialmente volergli bene così com’è. Tuttavia, esiste uno scarto considerevole tra la teoria e la pratica.

Non c’è niente di strano se non ci si lubrifica più come prima

Ne ho avuto conferma parlando con L., un’amica che mi ha confidato di non riconoscersi più. Non solo perché negli ultimi anni ha trascurato lo sport, è stata meno attenta all’alimentazione, ha dedicato molte risorse all’onore e all’onere, di conciliare lavoro e famiglia, ma anche perché da qualche tempo, quando ha rapporti sessuali, la sua socia sub-ombelicale non collabora più come un tempo. In che senso? Nel senso che non si lubrifica più come prima, mi ha spiegato. Nulla di strano, anche per me dopo il parto sono cambiate alcune cose, le ho detto, ma non è stato sufficiente a farle superare l’imbarazzo.

Agli uomini non interessa se si usa un lubrificante intimo o no

La secchezza vaginale, come molti altri aspetti legati alla sessualità, può causare un senso di inadeguatezza. Per lei, poi, è un segno. Di cosa? Del tempo che passa in fretta. Delle responsabilità, che le sottraggono spensieratezza. Del desiderio diminuito. Le chiedo se ne abbia parlato con la ginecologa, andiamo dalla stessa. Sì. Cosa le ha detto? Di usare un lubrificante intimo. E allora? E allora L. trova che sia spoetizzante e teme che al partner possa non piacere.

Il nostro corpo per funzionare bene deve essere lubrificato

Dunque, le ho rammentato che in molti contesti è perfettamente regolare aiutare la lubrificazione con appositi unguenti, e che il nostro corpo è una macchina straordinaria, ma per funzionare bene deve essere ben oleata. Ha sorriso. Infine, abbiamo concluso che volersi bene significa, anche accettare che esistano soluzioni semplici ai cambiamenti che accadono, e superare quei limiti mentali che spesso ci allontanano dall’obiettivo, che è sempre lo stesso, in ogni stagione:, vivere il piacere con consapevolezza, e libere dalla vergogna.

