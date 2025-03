Gli esami non finiscono mai, dice un famoso adagio. Se la tua idea dopo la laurea era quella di chiudere per sempre i libri e non riaprirli mai più, riflettici ancora un attimo prima di fare scelte affrettate. Scegliere di proseguire gli studi e aggiungere un master al tuo curriculum, potrebbe portarti numerosi vantaggi al momento di cercare un lavoro. I motivi per farlo sono molti, eccone alcuni che dovresti valutare.

1. Il master valorizza il curriculum

Ormai per ambire a molte posizioni la laurea è un’obiettivo comune e che le aziende tendono a dare per scontato. In questo senso un master può essere un valore aggiunto, poiché arricchisce il curriculum di un bagaglio culturale. Questo non può sfuggire all’attenzione dei recruiter, di certo più propensi a dare possibilità a chi ha investito sulla formazione.

2. Maggior specializzazione

Con un master si ottiene un livello di specializzazione maggiore rispetto a quello che offre la laurea. I percorsi di studio hanno un taglio spiccatamente pratico, e permettono di acquisire non solo competenze teoriche ma soprattutto applicative. Il gap tra l’insegnamento in aula e quello che si fa sul luogo di lavoro può essere problematico, ma in questo modo puoi colmare il divario e presentarti alle aziende già pronta per entrare in organico.

3. Favorisce l’ingresso nel mondo del lavoro grazie al placement

I master danno sempre l’opportunità di un periodo di stage, e questa è un’occasione da sfruttare come un vero e proprio trampolino di lancio. L’internship in azienda è un’esperienza di apprendimento e formazione, ma soprattutto l’occasione per dare sfoggio delle proprie capacità e far capire il proprio valore. Sta solo a te coglierla al volo.

4. Creare un network grazie al master

Il master ti consente di fare networking con professionisti del settore. Durante le lezioni puoi conoscere i docenti, che spesso alternano l’insegnamento con il lavoro in azienda, ma anche colleghi con cui creare una rete preziosa per lo sviluppo della tua carriera. I legami professionali che si creano possono durare per tutta la vita lavorativa e dare origine a numerose opportunità.

5. Cambiare direzione

Può capitare dopo la laurea di rendersi conto di non aver imboccato la strada giusta e di voler correggere la rotta. In questo caso il master è un’ottima idea perché può aiutarti a indirizzare verso un settore diverso le competenze già acquisite, o aiutarti ad affrontare una nuova sfida professionale.

6. Potenzia le competenze trasversali

Le competenze specifiche sono fondamentali, ma anche quelle trasversali aiutano. Il master, proprio grazie alla sua struttura, permette di affinarle. La classe ristretta aiuta a potenziare il lavoro in team, le giornate di formazione abituano a parlare in pubblico, e questi sono solo degli esempi. Anche intraprendenza e problem solving possono risultare valorizzati.

7. Il master accelerare la carriera

Con una durata media inferiore a quella di un corso di laurea, il master permette di ottimizzare i tempi. Per questo motivo può essere un’alternativa migliore rispetto a un secondo titolo accademico. Al termine dell’esperienza in aula e dello stage, sarai subito pronta a tuffarti nel modo del lavoro e a tagliare uno dopo l’altro i tuoi traguardi.

