Chronoworking, quando sei più produttiva sul lavoro?

L avorare dalle 8 alle 17 non fa per te: preferiresti farlo di notte, quando sei più sveglia e più produttiva. Forse il tuo orologio biologico è incompatibile con certi turni di lavoro. Ma c'è una soluzione

Odi la sveglia al mattino, alzarti presto, andare in ufficio. Anche perché sai che fino a metà giornata farai una fatica immensa a portare avanti il tuo lavoro. Forse non sei fatta per quel turno. Forse, di notte saresti più produttiva.

Può succedere. I nostri corpi funzionano ciascuno secondo il proprio orologio interno, che è dettato sia dalla nostra genetica sia dall’ambiente nel quale viviamo. E poiché i nostri orologi biologici dipendono da questa combinazione di fattori interni ed esterni, funzionano tutti in modo leggermente diverso. Ad esempio, mentre alcune persone tendono a sentirsi più sveglie al mattino, altre preferiscono iniziare più tardi e finire più tardi. C’è chi è “mattiniera” e chi “nottambula“.

Chronoworking: sei mattiniera o nottambula?

Scientificamente, questa preferenza biologica è chiamata cronotipo e può avere un impatto significativo sulla produttività durante il giorno. Infatti, mentre le persone mattiniere potrebbero trarre vantaggio da un inizio della propria attività, qualunque essa sia, alle 8 del mattino, i nottambuli tendono a lavorare meglio più tardi, di notte. Sfortunatamente, il rigido programma di molti lavori d’ufficio costringe tutti i cronotipi a rispettare lo stesso programma, il che può essere dannoso per la nostra produttività complessiva.

Effetti negativi

Ma fa male anche alla nostra salute? L’esperto di postura del sonno, James Leinhardt, ha spiegato al magazine Newsweek: “Non raggiungerai le tue ore più produttive. I compiti richiederanno più tempo, è probabile che ti sentirai più stanca e la tua creatività potrebbe appiattirsi”.

In un recente video su TikTok, Leinhardt ha spiegato che il suo team lavora in orari diversi a seconda di quando ciascun impiegato è più produttivo: “Karolina non riceve una telefonata prima delle 13, perché so che potrebbe lavorare fino alle 3 del mattino e va bene così. Alcuni membri della mia banda lavorano alle 8 del mattino, si svegliano presto perché hanno bambini piccoli. Alcuni di loro non vogliono essere chiamati fino all’ora di pranzo”.

Chronoworking, una soluzione per tutte

Allineare la giornata lavorativa con l’orologio interno è stato soprannominato “chronoworking”. Tuttavia, non tutti i capi sono così flessibili. Quindi, cosa dovresti fare per massimizzare la tua produttività all’interno del tuo orario di lavoro?

“Se sei abbastanza fortunata da avere le tue ore produttive da qualche parte all’interno dell’orario di lavoro, cerca di ottimizzarle“, ha spiegato Leinhardt. “Una buona idea potrebbe essere quella di programmare attività a bassa energia cerebrale per quando non ci sentiamo produttivi, per massimizzare davvero quel tempo in cui ci sentiamo al meglio. Alcune persone scopriranno anche che il loro momento migliore cambierà di giorno in giorno: è importante seguire il tuo corpo”.