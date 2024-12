Se un capo rigido e poco collaborativo rappresenta di per sé uno stress, averne uno dall’umore altalenante può essere ancora peggio. Lo hanno scoperto, attraverso uno studio, i ricercatori dello Stevens Institute of Technology di Hoboken, nel New Jersey.

Il capo “Dr Jekyll e Mr Hyde”

Secondo la ricerca pubblicata sul Journal of Applied Psychology, il morale e le prestazioni dei dipendenti calano drasticamente quando il comportamento dei loro capi oscilla in modo imprevedibile. Meglio dunque un manager prevedibile nella sua costante “tirannia” che i cosiddetti responsabili “Dr Jekyll e Mr Hyde”.

Le ripercussioni sul lavoro

Coloro che alternano stili di gestione “etici” e “violenti”, cercando di compensare il loro cattivo comportamento con atteggiamenti cordiali e amichevoli, causano in realtà più danni. In questo caso, infatti, i dipendenti tendono a livelli più elevati di esaurimento emotivo, ad avere meno fiducia in se stessi e nel proprio lavoro oltre che delle capacità del loro manager. Ma non solo, perché secondo il dott. Haoying Xu, principale autore dello studio, questi sbalzi d’umore potrebbero avere serie ripercussioni sulla qualità del lavoro e i risultati in azienda. I dipendenti tendono ad acquisire le peggiori abitudini dei loro superiori e l’instabilità di un capo potrebbe essere trasmessa anche al gruppo di lavoro. «Se così fosse, ci sarebbe un motivo importante per cui le organizzazioni dovrebbero attenzionare seriamente la leadership alla “Dr Jekyll e Mr Hyde”», afferma il dott. Xu.

Capo instabile, quali soluzioni?

Uno studio del 2023 del Chartered Management Institute ha rilevato che una persona su tre ha lasciato il lavoro a causa di una cattiva cultura aziendale, mentre metà di coloro che affermano che i propri capi sono inefficaci prevedono di dimettersi entro l’anno successivo.

All’opposto è stato dimostrato che alcuni tratti interpersonali negativi hanno effetti positivi nel mondo degli affari. Ad esempio, una ricerca dell’Università di Aarhus in Danimarca ha scoperto che le aziende con CEO narcisisti tendevano ad avere risultati migliori.

Ma quando si tratta di avere a che fare con i capi “Dr Jekyll e Mr Hyde”, i ricercatori suggeriscono che la soluzione migliore sia quella di affrontare il problema alla radice. Il dott. Xu afferma: «Questo tipo di leadership intermittente e abusiva va trattata psicologicamente aiutando i leader a gestire la propria irascibilità e a migliorare il controllo degli impulsi».