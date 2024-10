Trovare un’occupazione affidandosi agli annunci online è diventato sempre più complicato. Spesso le offerte sono obsolete e non corrispondono a reali opportunità di impiego. Come nel caso degli “annunci fantasma”, pubblicati dalle aziende sostanzialmente per motivi di immagine oppure per valutare le condizioni del mercato del lavoro o ancora per ottenere informazioni su potenziali candidati: ma senza una reale intenzione di assumere, almeno in tempi brevi. Per non parlare degli annunci truffa, un fenomeno reso ancora più insidioso dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Navigare tra le migliaia di annunci online richiede tempo, pazienza e molta attenzione, ma purtroppo la ricerca raramente va a buon fine, lasciando al candidato un senso di frustrazione e perdita di tempo. Una 25enne americana, esperta in digital market, ha spiegato alla Cnbc il suo metodo “infallibile” per selezionare gli annunci validi su LinkedIn ed ottenere promettenti colloqui di lavoro.

Annunci di lavoro: la strategia di Natasha Badger

Natasha Badger, giovane esperta di marketing digitale, ha sviluppato un approccio personale e molto strutturato per filtrare gli annunci “giusti”, ottenendo risultati eccellenti in poche settimane. Nel settembre 2022, dopo aver lasciato il suo lavoro a LinkedIn, ha iniziato a cercare nuove opportunità sulle classiche piattaforme di annunci online. Tuttavia, dopo un mese di tentativi infruttuosi, ha deciso di cambiare strategia. Badger ha iniziato a cercare post su LinkedIn in cui venivano utilizzate frasi come «Sto assumendo», abbinate a parole chiave e titoli di lavoro specifici per il suo settore. Questo cambiamento le ha permesso di entrare in contatto direttamente con chi era responsabile delle assunzioni.

Privilegiare i post recenti

In un video pubblicato su TikTok, Natasha ha spiegato come filtrare i post su LinkedIn, concentrandosi su quelli pubblicati negli ultimi sette giorni. Questo accorgimento le ha consentito di identificare rapidamente le nuove posizioni aperte e di scoprire le aziende che stavano cercando candidati con una certa urgenza. Questo approccio non solo le ha permesso di rimanere al passo con le ultime opportunità, ma l’ha anche aiutata a evitare annunci scaduti o falsi. «Potrebbe volerci del tempo per trovare l’opportunità giusta», ha commentato a CNBC Make It, aggiungendo l’importanza di stare attenti alle truffe.

L’importanza di stabilire un contatto personale

Quando la 25enne trovava un annuncio che si allineava ai suoi interessi, inviava un messaggio mirato al responsabile delle assunzioni. Il suo approccio era semplice e diretto: «Ho trovato il tuo post su LinkedIn e sono interessata al ruolo per cui stai assumendo. Potremmo organizzare una chiacchierata di 10-15 minuti per un caffè, così posso farti qualche domanda sul lavoro?». Un dettaglio importante che Natasha consiglia è di non inviare il curriculum al primo messaggio per evitare di sembrare troppo pressanti: piuttosto, è fondamentale secondo lei avere un profilo LinkedIn aggiornato e ben curato.

Prepararsi per il colloquio di lavoro

Ogni volta che riusciva a organizzare un incontro informale, la Badger si preparava con cura. Non solo si documentava sulla posizione, ma cercava di comprendere a fondo le sfide che il ruolo avrebbe comportato. «È davvero una grande abilità saper leggere una descrizione del lavoro e capire perché si viene assunti, dove ci si inserisce in questo business e l’impatto che si dovrà avere», ha spiegato alla Cnbc. Questo approccio le ha permesso di affrontare le conversazioni con sicurezza, ponendo domande dirette su mansioni, ruoli e le stesse aziende che ha contattato.

Tre colloqui di lavoro in poche settimane

Natasha ha provato questa strategia con tre diverse aziende: una grande istituzione finanziaria, un’agenzia e una startup. In ognuno di questi casi è riuscita ad entrare nel processo di selezione, ottenendo infine una proposta da una startup con sede a New York. Ha accettato il ruolo di responsabile del marketing digitale nel dicembre 2022. Nonostante il mercato del lavoro sia diventato più complesso da allora, Badger resta ottimista. Il numero di posti di lavoro negli Stati Uniti ha registrato un aumento maggiore del previsto a settembre, e alcuni esperti prevedono un’ulteriore ripresa delle assunzioni entro la fine del 2024.

