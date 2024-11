Se stai cercando una occupazione, avrai sicuramente risposto a una miriade di annunci sul web. Ma lo sai che molti sono finti?

Se stai cercando lavoro, ti potrebbe essere capitato di rispondere ad annunci online e, o non avere risposta, oppure sentirti dire che il posto è già stato assegnato. Ma come, ti sarai chiesta, se l’annuncio è stato pubblicato solo tre giorni fa? Forse non lo sai, ma il web è pieno di “lavori fantasma”. Forse ti sei imbattuta in uno di questi.

Lavori fantasma: cosa sono

Un lavoro fantasma non è altro che una occupazione pubblicizzata sui social o sui siti internet che, però, non esiste. In pratica, l’annuncio è relativo a un falso posto di lavoro. Se ti stai chiedendo come sia possibile che questo accada, sappi che, secondo uno studio condotto negli Usa, questi annunci sono più frequenti di quanto si possa pensare.

Infatti, su 649 responsabili del personale intervistati, un incredibile 40% ha rivelato che le loro aziende quest’anno hanno pubblicato almeno un falso annuncio di lavoro.

Annunci finti: perché accade

Ma perché lo fanno? Di certo non per vendere sogni a chi è in cerca di un lavoro. Le motivazioni delle aziende possono essere diverse: si va dal voler dare l’impressione della crescita dell’azienda al tentativo di fare sentire sostituibili i dipendenti, oltre a motivarli a dare di più illudendoli che il loro carico di lavoro sarà presto alleviato con nuove assunzioni.

Lavori fantasma: rispondere o no?

Ma c’è anche un’altra ragione, che potrebbe essere utile per te conoscere: attirare l’interesse verso future assunzioni. Infatti, se è vero che quei posti di lavoro potrebbero non essere disponibili al momento della pubblicazione dell’annuncio, non è detto che per quella posizione non diventi necessario assumere qualcuno in futuro.

Ma allora, cosa fare? Ha senso rispondere a questi annunci? Il problema è che si rischia di perdere tempo dietro a una illusione. Quindi, meglio cercare di individuare subito i “lavori fantasma”, in modo da mandare il curriculum ma senza particolari aspettative.

Individuare gli avvisi falsi

Un trucco per capire se sei di fronte a un lavoro fantasma, è fare attenzione alla la data di pubblicazione. Se l’annuncio è stato pubblicato quattro o cinque giorni fa, c’è un’alta probabilità che si tratti di uno di questi casi. Specie se l’avviso recita: «Stiamo assumendo ora», mettendo fretta ai potenziali candidati.

Anche gli annunci di lavoro senza un termine entro il quale inviare le candidature dovrebbero essere evitati. In ogni caso, se sospetti che l’avviso sia falso, meglio andare direttamente alla fonte e chiamare la società per avere una conferma. Così, eviti di farti prendere in giro. Questo, infatti, succede anche troppo spesso. Secondo una indagine condotta negli Usa, il numero di candidati vittime di falsi annunci di lavoro è in aumento: il 56% degli intervistati quest’anno non ha mai avuto una risposta.

