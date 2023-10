Arrivano i “Talent Days” di McArthurGlen

M cArthurGlen lancia i "Talent Days", cinque eventi che mettono a contatto giovani candidati e recruiters per favorire l'occupazione giovanile

Dove sono i giovani appassionati e pronti a lavorare nelle aziende? Sono tra noi, ve lo assicuriamo, ma il ricambio generazionale continua a farsi attendere. I dati Istat più aggiornati parlano di una disoccupazione giovanile del 61.2% (dato in aumento), numeri che ci posizionano tra gli ultimi in classifica in Unione Europea.

Calano le persone che cercano attivamente occupazione, cala il numero di contratti a tempo indeterminato e soprattutto sempre più ragazzi completano i loro percorsi di studio senza poter fare esperienze nel campo scelto. In tanti, per provare a tutelarsi, scelgono le università anche in base alle opportunità occupazionali concrete, rinunciando a passioni e a coltivare il proprio talento. Ma non ci possiamo permettere che le nuove generazioni siano così spaventate dall’entrata nel mondo del lavoro, in vista del ricambio che prima o poi dovrà avvenire. Che fare?

“Talent Days” contro la disoccupazione

Per combattere questo trend, il gruppo leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet McArthurGlen ha deciso di incentivare la comunicazione tra grandi aziende e candidati in cerca di nuove esperienze.

Nascono i così i “Talent Days”, giornate che mettono a contato recruiter e candidati nei cinque outlet McArthurGlen italiani. Partner d’eccezione è InfoJobs, che con oltre 6,5 milioni di utenti registrati, 5.000 aziende attive e 1.000 nuove offerte ogni giorno in 20 categorie diverse, da anni è una delle piattaforme principali per la ricerca lavoro online.

“Talent Days”: tutto sugli eventi

Durante gli eventi, InfoJobs offre consulenze e soluzioni tailor-made per la ricerca di candidati in linea con le richieste dei brand. All’inizio i candidati frequenteranno un webinar mirato alla realizzazione di un curriculum efficace e alla gestione efficace di un colloquio di lavoro. Poi, avranno accesso a offerte di lavoro sia junior sia senior per tante differenti professionalità all’interno dei Designer Outlet McArthurGlen in Italia: Milano, Torino e Genova (per Serravalle), Venezia (per Noventa di Piave), Firenze e Bologna (per Barberino), Roma (per Castel Romano) e infine Napoli e Caserta (per La Reggia).

Infine, ai “Talent days” i partecipanti incontreranno i rappresentanti delle singole aziende e faranno colloqui brevi – della durata massima di 10 min – nei quali si faranno conoscere e lasceranno il proprio CV aggiornato. Quelli più in linea con i profili ricercati, saranno poi ricontattati in seguito per proseguire il processo di selezione.

Le date dell’edizione 2023

Ecco le date dei talent days 2023:

La Reggia Designer Outlet: 17 ottobre

Serravalle Designer Outlet: 19 ottobre

Castel Romano Designer Outlet: 24 ottobre

Noventa di Piave Designer Outlet: 26 ottobre

Barberino Designer Outlet: 27 ottobre