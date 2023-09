L o scorso 13 settembre si è conclusa l'iniziativa #MorellatoNextTalent2, il contest del brand per la valorizzazione dei giovani talenti. Il podio è tutto rosa

Cosa serve oggi per diventare una figura operante nel mondo della comunicazione e dell’immagine? Talento, passione, un pizzico di fortuna e tante persone che credono nelle potenzialità spesso nascoste della Generazione Z. Proprio questi sono gli ingredienti di Morellato Next Talent, il contest per la valorizzazione del talento giovanile che il brand conferma per il secondo anno.

In Italia, i ragazzi che hanno la passione per il mondo del make-up, della moda o della fotografia sono sempre più numerosi. Grazie ai social riescono a creare community affiatate, migliorare le loro tecniche e trovare ispirazioni sempre più originali. È difficile, però, passare dalle piattaforme online – “parchi giochi” della creatività – al mondo del lavoro.

Morellato Next Talent: come nasce l’iniziativa

Ecco perché Morellato ha deciso di cambiare attivamente le cose. Nasce così un progetto che ha come obiettivo quello di avviare al lavoro e valorizzare i giovani promettenti nell’ambito della comunicazione e dell’immagine. Morellato Next Talent è un’iniziativa partita nel 2022. Il successo è stato sorprendente, quindi il brand ha deciso di renderlo un appuntamento annuale.

La seconda edizione è stata lanciata sui social di Morellato lo scorso 16 marzo con una call to action che invitava giovani talenti a postare alcuni esempi del loro lavoro sul proprio profilo menzionando #MorellatoNextTalent2. Grazie all’utilizzo dell’hashtag, il team di Morellato ha poi selezionato quattro profili, tra fotografi, stylist, hair&make-up artist e set designer, per affiancare la fotografa Nima Benati durante la realizzazione della Campagna Morellato Fall-Winter 2023, con protagonista Aurora Ramazzotti.

Morellato – Foto dall’evento del 13 settembre

Morellato Next Talent: la seconda edizione

Il concorso è durato poco meno di un mese e il brand ha raccolto più di 700 lavori originali. Per il secondo anno di fila a vincere sono state quattro donne: due fotografe, Camilla Pasquale per gli scatti indossati e Francesca Avventi per gli scatti in still life, la stylist Chiara Caporossi e la make-up artist Valeria Daidone.

Morellato Next Talent si propone come un’iniziativa formativa e lavorativa a 360 gradi. «Era la prima volta per noi su un set così importante e con due miti come Aurora Ramazzotti e Nima Benati», ci hanno raccontato Camilla e Francesca, che sul set hanno lavorato con le protagoniste e il resto del team. «Essendo un progetto importante, erano tutti indaffarati» ci ha spiegato Valeria «ma anche soltanto osservarli è bastato per capire cosa succede dietro le quinte di uno shooting di questo livello».

Le ragazze al lavoro sul set di Morellato Next Talent

Sul set non contano soltanto il gusto e la tecnica, ma anche sapersi rapportare coi colleghi per fare squadra, mantenere un clima sereno e se, poi collabori con professionisti, hai fatto bingo «Vedere come è affiatato e professionale il team che circonda Nima me l’ha fatta apprezzare ancora di più» ha detto Francesca. La stylist Chiara e la make-up artist Valeria hanno anche avuto modo di confrontarsi con parrucchieri e truccatori che collaborano abitualmente con la fotografa. E poi il set è passato a tutte e quattro le vincitrici che, insieme, hanno avuto la possibilità di realizzare immagini indossate e still-life destinate a creare i prossimi contenuti digital e social del brand Morellato.

«Soprattutto a livello tecnico» spiega sempre Camilla «abbiamo ancora tanto da imparare. Però sul set avevamo un moodboard, sapevamo di voler creare qualcosa che fosse in linea con la campagna, ma, allo stesso tempo, facesse risaltare il nostro sguardo». E ci sono riuscite: lo scorso 13 settembre, alla presentazione della nuova collezione Morellato, i loro scatti erano esposti insieme a quelli ufficiali e il loro talento confermato davanti ai nostri occhi.

Il percorso con Morellato si è concluso dando loro grandi soddisfazioni, ma per queste giovanissime sarà solo l’inizio. «Io per il momento lavoro come fotografa freelance, riesco ad autogestirmi ed essere indipendente. Sono già soddisfatta, ma spero di partecipare a progetti sempre più importanti», ci ha raccontato Camilla. Anche Valeria ha grandi piani per il nuovo anno: «Saranno in ambiti diversi rispetto alla moda, ma arriveranno grandi cose sono sicura!».

Donne che ispirano donne

Aurora Ramazzotti, Global Brand Ambassador di Morellato, è protagonista della campagna firmata Nima Benati. Le due artiste hanno già collaborato in più occasioni e – con l’aiuto del brand – hanno scelto di dare visibilità a ragazze in cui si rivedono, portandole sul set.

Morellato – Aurora Ramazzotti all’evento Morellato del 13 settembre

Entrambe giovanissime, hanno fatto emozionare l’Italia con gli scatti che hanno annunciato la gravidanza di Aurora. Per le vincitrici, le due donne sono di grande ispirazione, che seguono sui social dove le hanno viste crescere come donne e come professioniste. Francesca ci ha raccontato di aver iniziato a intraprendere la strada della fotografia nello stesso periodo di Nima: «Le sue fotografie sono sempre state le più glam, l’ho vista crescere come fotografa, crearsi un team bellissimo e raggiungere tanti obiettivi». «Pensare al suo percorso mi sprona a continuare il mio lavoro» ha continuato Camilla.

Nima Benati, Aurora Ramazzotti e Massimo Carraro, Presidente di Morellato Group, all’evento del 13 settembre

Credere nei propri sogni

Partecipare a questo progetto è stata sicuramente un’opportunità per conoscere il mondo del lavoro, ma soprattutto ha rappresentato un monito per non smettere di seguire i propri sogni. Partecipando alla call to action, infatti, Chiara ci ha raccontato che non si aspettava davvero di potercela fare: «Abbiamo preparato il progetto e poi sono volata in vacanza a Tenerife, quando ho visto il tag di Morellato ho pensato di aver combinato qualche danno!». Anche Valeria era sorpresa, fino all’ultimo non ha pensato di potercela fare.

Sarà il solito caso di donne competenti che non sanno vedere le proprie capacità? Camilla e Francesca ridono: «No, c’erano davvero tantissimi persone talentuose. Non era assolutamente scontato vincere, eravamo circondate da esempi di originalità e impegno».

Massimo Carraro, Presidente di Morellato Group, Valeria Daidone, Chiara Caporossi, Nima Benati, Aurora Ramazzotti, Francesca Avventi, Camilla Pasquale e Francesca Ginocchio, Global Marketing Advisor del Gruppo Morellato.