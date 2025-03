Dolci di Carnevale sempre più salati. Secondo un’indagine di Altroconsumo su 49 punti vendita tra panetterie, pasticcerie e supermercati a Roma e a Milano, le chiacchiere costano in media 28.80 euro al chilo, mentre i tortelli (o castagnole) circa 30 euro al chilo. Se confrontati con quelli dell’indagine del 2024 le prime sono rincarate del 5% e i secondi del 7%.

Chiacchiere e tortelli, si risparmia con la grande distribuzione

Confrontando i prezzi nei diversi punti vendita – dice Altroconsumo – è emerso che rivolgersi alla grande distribuzione è il modo più efficace per risparmiare. Il prezzo delle chiacchiere nei supermercati o ipermercati è circa un terzo rispetto a quello nelle panetterie e un quarto nelle pasticcerie. In ogni tipo di punto vendita i prezzi sono abbastanza vari e la forchetta tra minimo e massimo è grande. Negli ipermercati e nei supermercati per le chiacchiere si può spendere da 6.36 euro al chilo fino a 12.76 euro al chilo. In panetteria i prezzi vanno da 13 euro al chilo a 55 euro al chilo, mentre nelle pasticcerie i prezzi variano dai 20 ai 60 euro al chilo.

Per i tortelli (o frittelle), invece, Altroconsumo stima che il prezzo in grande distribuzione è circa la metà rispetto al prezzo in panetterie e pasticcerie. A seconda del punto vendita si può spendere da 9.40 euro a 22.60 euro al chilo in ipermercati a supermercati; mentre nelle panetterie e pasticcerie i prezzi sono più alti e partono da 18 euro al chilo fino a raggiungere i 55 euro al chilo.

Dolci di Carnevale, quali sono i più amati?

Per la festa di Carnevale Altroconsumo ha chiesto a 800 consumatori iscritti alla community ACmakers quali dolci di Carnevale preferiscono e quali mangeranno. Nove su 10 non rinunceranno alle chiacchiere, conosciute anche come frappe o “bugie”, mentre più di un terzo preferisce i tortelli (castagnole) alla crema e circa un quarto senza alcun ripieno. Ma non sono certo questi gli unici dolci tipici del periodo di Carnevale, ci sono infatti anche risole, migliaccio, zeppole, struffoli, graffe, schiacciata, ravioli dolci, cicerchiata e frittelle di ogni tipo.

Carnevale, come spendono gli italiani

Il 33% circa degli intervistati ricorrerà a soluzioni acquistate in supermercati, panetterie o pasticcerie spendendo circa 16-20 euro per un chilo dei dolci di Carnevale e soltanto il 9% prevede di spendere più di 30 euro. La metà dei consumatori che hanno partecipato al questionario mangerà dolci fatti in casa.