Sei ossessionata dall’idea di risparmiare. Vivi con l’ansia di non avere abbastanza risorse in futuro. Quando spendi i tuoi soldi, ti senti terribilmente in colpa. Forse soffri di iperopia, una sindrome caratterizzata dalla tendenza a essere eccessivamente cauti nelle spese economiche del presente dettata dalla paura di non disporre di sufficiente denaro per evenienze future.

Che cosa è l’iperopia

Il termine è stato coniato negli Usa ed è ispirato dalla parola ipermetropia, che indica un disturbo visivo. Con iperopia si indica la sindrome del risparmio, il voler a tutti i costi sottrarre qualcosa oggi per garantirsi qualcosa in più domani. È una vera e propria ossessione che, nel lungo periodo, può avere conseguenze negative.

Risparmiare troppo è sbagliato?

Le persone che soffrono di iperopia cercano di risparmiare il più possibile. Si privano di qualsiasi cosa, delle uscite con gli amici o di quel dolce che adorano. Il loro obiettivo è risparmiare, risparmiare, risparmiare, perché non sai mai cosa può capitarti in futuro.

C’è la paura degli imprevisti, ma anche di non avere abbastanza risorse quando, per esempio, si uscirà dal mondo del lavoro. La preoccupazione del futuro porta queste persone a non godere del presente, a vivere tra ristrettezze e rinunce continue, privandosi di tutte quelle cose che considerano superflue.

Una ossessione pericolosa

L’ossessione di risparmiare si accompagna a stati di ansia e depressione. Queste persone vivono perennemente con il cosiddetto “rimorso del consumatore”, quel malessere che si prova quando si cede a un acquisto impulsivo e poco utile.

Normalmente, quando questo accade, con il passare delle ore il senso di colpa si attenua, poi passa. La persona che soffre di iperopia nel breve periodo rimpiange le spese fatte impulsivamente. Nel medio-lungo periodo si pente ancora di più di quelle non fatte. Vive con il turbamento di avere perso una occasione. Così, se prima stava male per avere speso soldi, nel lungo termine sta male per i piaceri persi.

Come affrontare l’iperopia

Affrontare l’iperopia richiede il riconoscimento del suo impatto sulla qualità della vita e l’importanza di assegnare il giusto valore al denaro, trovando un equilibrio tra la prudenza e la soddisfazione dei propri bisogni e desideri.

Un approccio pratico è stabilire un budget per le spese non essenziali ma gratificanti, come cene fuori o acquisti personali, per soddisfare questi desideri senza compromettere la sicurezza finanziaria. Se questo non basta, meglio rivolgersi a un professionista della salute mentale. La psicoterapia può aiutare a gestire l’iperopia e a sviluppare un equilibrio tra la necessità di risparmio e la cura del benessere personale.

