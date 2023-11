I l Black Friday è in arrivo ed è un'occasione perfetta per portarti avanti con i regali di Natale. Se non sai da dove partire, ti aiutiamo noi: ecco le offerte più vantaggiose

È diventato ormai un appuntamento annuale imperdibile quello del Black Friday, ovvero il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, la giornata ideata dagli storici grandi magazzini Macy’s di New York per dare inizio allo shopping natalizio. A partire dal 1924, ogni anno i commercianti fanno a gara per abbassare i prezzi e proporre offerte a tempo limitato. Nell’euforia del momento, è difficile pensare a cosa ci serva davvero e ricordarsi di confrontare prezzi e qualità: ecco una piccola guida per approfittare di sconti senza paragoni e non rimanere delusi.

Black Friday 2023: ricordiamoci dell’ambiente

L’appuntamento annuale con gli sconti più sorprendenti è anche uno dei periodi in cui i danni ambientali crescono esponenzialmente: tante offerte sono online e organizzare le spedizioni in pochi giorni richiede l’utilizzo di mezzi poco etici; lo shopping compulsivo porta ad “abbuffarsi” di acquisti senza logica che poi spesso vengono riportati indietro o rivenduti…

Portarsi avanti con i regali di Natale e concedersi qualche regalo è un’ottima idea, ma bisogna sempre tenere a mente la domanda chiave: “Ne ho davvero bisogno?”. Lo sappiamo: non è facile, ecco perché il motore di ricerca Stileo ha pensato ad alcuni consigli per affrontare il Black Friday senza FOMO, ovvero la paura essere tagliati fuori, e senza sensi di colpa:

Parola d’ordine: Wish list. Creare delle “liste dei desideri” prima di cominciare a fare acquisti permette di visualizzare ciò che veramente ci serve.

Creare delle “liste dei desideri” prima di cominciare a fare acquisti permette di visualizzare ciò che veramente ci serve. Stabilire un budget . Certo, il sorriso dei nostri cari non ha prezzo, ma affrontare le feste senza i sensi di colpa per tutti i soldi spesi ci farà apprezzare ancora di più ogni momento insieme.

. Certo, il sorriso dei nostri cari non ha prezzo, ma affrontare le feste senza i sensi di colpa per tutti i soldi spesi ci farà apprezzare ancora di più ogni momento insieme. Valutare la miglior offerta . Non tutto oro è quello che luccica… Confrontare bene i prezzi e verificare che tutto sia di prima qualità a volte richiede una ricerca su Google in più, ma ci ringrazierete!

. Non tutto oro è quello che luccica… Confrontare bene i prezzi e verificare che tutto sia di prima qualità a volte richiede una ricerca su Google in più, ma ci ringrazierete! Meglio investire su qualcosa che desideriamo da tempo . Si sa, oggi è sempre più difficile distinguere tra desideri indotti e desideri veri, ma vale la pena riflettere qualche secondo in più prima di cedere ad un trend effimero per essere all’ultima moda.

. Si sa, oggi è sempre più difficile distinguere tra desideri indotti e desideri veri, ma vale la pena riflettere qualche secondo in più prima di cedere ad un trend effimero per essere all’ultima moda. Proiettarsi sempre verso il futuro. Pensa a quello che ti servirà e cerca di scegliere qualcosa che potrai usare e riutilizzare: approfitta degli sconti per prenderti del tempo in più e scegliere la durabilità.

Il Black Friday etico di FREITAG

FREITAG

Un ottimo compromesso l’ha trovato FREITAG, che per 24 ore chiuderà i battenti dello Store Online e tutte le casse dei negozi fisici. Ma gli appassionati e le appassionate di borse non torneranno a casa a mani vuote: per due settimane avranno infatti la possibilità di usare la borsa che preferiscono a costo zero, perché nel pomeriggio del Black Friday lo Store di Milano si trasformerà in un centro di noleggio temporaneo.

Per promuovere una nuova filosofia, che dal possesso si sposta verso il noleggio, FREITAG festeggia un Black Friday diverso e, si spera, sarà solo l’inizio.

Smartbox festeggia il Black Friday 2023 con stile

Smartbox

Con Smartbox, il Black Friday è uno stile di vita: parte già da lunedì 20 novembre ed è possibile acquistare online un’ampia selezione di cofanetti con riduzioni che raggiungono il 20%, fino a lunedì 27 novembre, (Cyber Monday).

Sul sito Smartbox.com, le proposte spaziano da cofanetti dedicati a soggiorni da sogno nelle città più glamour d’Europa, in hotel a 4 o 5 stelle, in magici castelli o agriturismi, a wine experience, fino a fughe in meravigliose SPA con momenti di relax per ricaricare le batterie o le avventure più adrenaliniche. Tutte le proposte sono disponibili con pochi e semplici click sul sito, da cui sarà possibile scegliere la modalità d’acquisto preferita tra la classica versione cofanetto e il formato e-box che dopo solo 30 minuti dall’acquisto permette di ottenere un voucher digitale in totale velocità e comodità.

Vuoi delle idee? Tra le proposte solo online più convenienti c’è il cofanetto Relax esclusivo (con 2 notti in hotel 4 stelle), il pacchetto Europa da scoprire (un city break di 3 giorni) e “Alla scoperta dei vini piemontesi” (una visita in cantina con degustazione e vini omaggio).

Il Black Friday 2023 è un Good Hair Day con GHD

Sono già cominciate le offerte esclusive di GHD, il brand di prodotti per styling dei capelli. In occasione del Black Friday, durante tutta la settimana del sarà applicato uno sconto fino al meno 15% sull’intera collezione di Natale ghd Dreamland e sulla nuova Duet Style. Inoltre, acquistando uno degli esclusivi gift set della collezione ghd Dreamland, sarà possibile personalizzare gratuitamente il proprio styling tool.

Il Black Friday 2023 di Xiaomi

Xiaomi

Il Black Friday di Xiaomi è cominciato a inizio novembre: sui siti (mi.com e po.co) si può accedere a una serie di super offerte su tantissimi prodotti. Le offerte sugli smartphone presentano Xiaomi 13T a 499,90€ invece di 699,90€, Redmi Note 12 a 139,90€ anziché 229,90€ e Redmi Note 12 Pro a 249,90€ anziché di 369,90€. Per i giovani appassionati di tecnologia, POCO X5 Pro 5G è disponibile a 249,90€ (gli sconti variano a seconda della configurazione scelta). Gli sconti vedono protagonisti anche i tablet (Redmi Pad SE a 149,90€ invece di 219,90€ e Xiaomi Pad 6, a 369,90€, al posto di 449,90€).

Anche per la casa smart Xiaomi propone una serie di offerte: Xiaomi Robot Vacuum E12 è in offerta a 149,99€ da 199,99€; Xiaomi Robot Vacuum X10 è acquistabile a 389,99€ anziché 499,99€; Xiaomi Robot Vacuum S12 è disponibile a 199,99€ anziché 299,99€ e Xiaomi Robot Vacuum S10+ è in super occasione a 299,99€ anziché 449,99€.

Il Black Friday 2023 di Santévet

Foto Unslash

Arriva petsfriday, la campagna di sconti di Santévet, leader nel settore delle assicurazioni per la salute degli animali. Dal 20 al 26 novembre, basta sottoscrivere una polizza di copertura veterinaria firmata Santévet per ricevere 50€ extra nel pacchetto prevenzione per la prima annualità. La promozione è valida su tutte le formule assicurative offerte dall’azienda. Il pacchetto prevenzione è specifico per la copertura delle spese veterinarie di routine o preventive, quali ad esempio i costi per antiparassitari, sverminazioni e vaccinazioni, microchippatura e sterilizzazioni.

La Black Week di Tannico

Tannico

Tannico non si limita ad una giornata di sconti, ma lancia una Black Week divisa in più momenti, per offrire agli appassionati un’opportunità per esplorare, degustare e acquistare una selezione imperdibile di prodotti.

Il programma è in tre fasi: la prima – dal 17 al 19 novembre – è riservata agli iscritti alla newsletter di Tannico, che avranno le offerte in anteprima su una selezione di 50 prodotti al giorno; la seconda – dal 20 al 23 novembre – è aperta a tutti ma avrà occasioni quotidiane della durata di 24 ore da non perdere; la terza – dal 24 al 26 novembre – parte con il vero evento di occasioni e continua tutto il weekend, poi si conclude con l’ultimo giorno, lo Sparkling Monday. Il 27 novembre, il focus si sposterà sulle bollicine con offerte speciali su una vasta selezione di spumanti e Champagne.

Tutte le offerte targate Caleffi

Registrandosi al sito (caleffionline.it), è già disponibile uno sconto del 15% su tutti gli acquisti online. Per gli utenti che invece non fanno parte della “Caleffi Family” saranno disponibili sul sito caleffionline.it sconti fino al 40% su una selezione di prodotti. Negli outlet, dal 17 al 27 novembre sarà possibile acquistare con uno sconto extra del 30% su tutti i prodotti della collezione invernale in corso

Le scarpe col cuore di A.Bocca

Riconoscibili per lo scollo a cuore che piace tanto alla Gen Z, le décolletéé con i cinturini incrociati e tutte le altre calzature, possono essere acquistate il 24 novembre con il 20% di sconto su abocca.co

Black Friday 2023 in bollicine

Alessandro Venier All rights reserved©

PONTE1948 sposa l’evento internazionale premiando estimatori e non con una proposta davvero invitante. Nella settimana dal 20 al 26 novembre 2023 sulla nuovissima piattaforma e-commerce (shop.ponte1948.it) sarà possibile acquistare il pluripremiato Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Conegliano Valdobbiadene con uno sconto del 30% e consegna gratuita in tutta Italia (isole escluse).

Fresco ed elegante al naso, esprime note fruttate di mela e pera mescolati a sentori floreali di glicine in perfetta armonia con gli aromi più decisi degli agrumi che impreziosiscono questo sofisticato bouquet. In bocca aromaticità e sapidità coesistono in un gusto vivace, morbido e asciutto al tempo stesso. Noi non ce lo lasceremo scappare di sicuro.

Mirabello Carrara festeggia il Black Friday

Da venerdì 24 a lunedì 27 novembre (compreso), Mirabello Carrara applicherà sconti fino al 30% su alcuni selezionati prodotti sul sito mirabellocarrara.it.

Gli sconti di SVR sui prodotti antietà

Anche quest’anno il Black Friday viene celebrato da SVR con sconti imperdibili. Dal 20 al 24 novembre, sarà possibile acquistare con il 30% di sconto tutte le ampolle anti-età presso le farmacie e parafarmacie. A seconda del tipo di pelle e delle tue esigenze, puoi scegliere tra una vasta gamma di soluzioni: per esempio, AMPOULE LIFT[A] è perfetta per pelli con rughe e imperfezioni che necessitano di un’azione levigante, mentre AMPOULE PROTECT[SPF30] è adatta a tutti i tipi di pelle e protegge da inquinamento e Raggi UV.

La Redoute Selection

Redoute

La Redoute, il leader europeo dell’e-commerce arredo, design e moda, lancia il Black Friday 2023 con sconti fino al 70% su una vasta selezione di prodotti. È già tutto pronto dal 2 novembre e durerà per tutto il mese, con sconti che partiranno dal -50% fino ad arrivare al -70%. Il 24 novembre, inoltre, sarà possibile approfittare di un extra 20% di sconto su tutto il sito.

Tutti gli sconti di Daniel Wellington

Daniel Wellington

Dal 15 al 28 novembre comincia il Black Friday del brand di orologi leader Daniel Wellington. Su accessori selezionati, si arriva fino al 30% di sconto. Scopri tutte le offerte sul loro sito.

Samsung e il Black November

Samsung scalda uno dei mesi più freddi dell’anno rendendolo un periodo di offerte uniche su tutto l’universo di SmartThings, l’ecosistema Samsung che premia la connettività per semplificare la routine quotidiana. Per l’occasione, Samsung ha preparato una serie di offerte fino al 30% su prodotti selezionati che a rotazione spaziano fra i prodotti per la casa, telefonia e non solo. Inoltre, per chi è in possesso di un account Samsung è previsto uno sconto extra del 5%, e per gli acquisti dal 3 al 23 novembre per ogni ordine minimo di 599€ su prodotti selezionati c’è un codice sconto da 200€ da utilizzare su Samsung.com entro marzo 2024.

Ma non ci si ferma qui: Samsung ha indetto un concorso “Black November! Con Samsung puoi vincere un viaggio” con in palio un favoloso viaggio in Corea del Sud, alla scoperta di tutte le meraviglie di una terra ricca di fascino, cultura e… tecnologia! Tutte le istruzioni per partecipare sono su: Samsung.it/promozioni.

Le super offerte di Nuna Lie

Non hai ancora comprato i cappotto nuovo? Dal 20 novembre al 3 dicembre Nuna Lie applicherà delle scontistiche fino al 50% in tutti gli store e online su nunalie.it. Magari ci scappa anche il look delle feste.

Gli sconti Beurer

Beurer

In occasione del Black Friday Beurer, l’azienda tedesca reinterpreta il design di 6 dei suoi top seller e lancia l’esclusiva Limited Edition Black. Tutti i dispositivi debutteranno un nuovo colore premium total black e uno speciale packaging con bollino “Limited Edition”.

La linea che unisce il moderno design tipico del brand, ora caratterizzato dal colore nero e dettagli e rifiniture petrolio, alla tecnologia e la qualità di sempre. La Limited Edition racchiude i prodotti beauty, wellness e medical più amati dai clienti italiani e sono pronti a conquistare anche gli esteti tech addicted più esigenti. L’esclusiva collezione sarà disponibile esclusivamente nelle principali insegne di elettronica e grande distribuzione a partire da novembre.

Babbel: chi ha detto che imparare le lingue è costoso?

I corsi di Babbel sono una vera e propria tendenza per chi desidera imparare una nuova lingua o perfezionarne una che conosce. In occasione del Black Friday sono disponibili imperdibili offerte sui diversi abbonamenti.

Sono disponibili diversi abbonamenti tra cui scegliere per imparare nuove lingue e vivere un’immersione culturale:

accesso illimitato per 12 mesi + lezioni, giochi e podcast in 14 lingue a €83,88 al posto di €279,60 all’anno ( sconto del 70% )

) accesso illimitato per sempre + lezioni, giochi e podcast in 14 lingue a €239,99 al posto di €599,99 ( sconto del 60% )

) accesso illimitato per 12 mesi + lezioni, giochi e podcast in 1 lingua a €71,88 al posto di €143,88 all’anno (sconto del 50%)

Sete di offerte con air up(R)

airup(R)

Dal 20 novembre al 27 novembre sul sito saranno disponibili sconti esclusivi per celebrare il venerdì più nero dell’anno! Grazie alla promo Buy More – Save More disponibile su tutti i prodotti del sito potrai acquistare la tua borraccia e i tuoi Pod preferiti risparmiando:

10% di sconto spendendo almeno 30€

15% di sconto spendendo almeno 50€

20% di sconto spendendo almeno 70€

30% di sconto spendendo almeno 90€

40% di sconto spendendo almeno 120€

Con air up si riscopre il piacere di idratarsi grazie a un’offerta di bevante appetitose e ricche di benefici. La stagione sta cambiando e il corpo lo sente: non smettere di prenderti cura di te, ma cogli l’opportunità di sfruttare le migliori offerte. Se non sai cosa scegliere, trovi tutte le proposte sul sito it.air-up.com/.

Sicilia Outlet Village annuncia gli sconti esclusivi

Sicilia Outlet Village

Conoscevi Sicilia Outlet Village? Con 140 boutique dei marchi più prestigiosi, è la meta perfetta per vivere un’esperienza di shopping unica riuscendo a offrire ai suoi visitatori, allo stesso tempo, una location esclusiva, i migliori brand nazionali ed internazionali a prezzi scontati, servizi esclusivi e punti ristoro selezionati.

Novembre si è aperto all’insegna di un calendario di eventi imperdibili. Nell’esclusiva cornice dell Outlet, fino a domenica 19 novembre, è infatti possibile immergersi nell’atmosfera del Winter Icons: una settimana dedicata all’abbigliamento invernale con collezioni accuratamente selezionate dai brand, per prepararsi alla stagione fredda con stile. La moda lascia spazio al beauty: il Village amplia ulteriormente la sua offerta con una nuova importante aggiunta alla sua prestigiosa selezione, The Cosmetics Company Store (parte di Estée Lauder Company,) che offre un’ampia varietà di prodotti. Dal 23 al 27 novembre iniziano i Black Days, duranti i quali sarà possibile fare shopping con ulteriori sconti fino al 50% sui già vantaggiosi prezzi outlet.

Tutte le offerte Black Friday 2023 di Dyson

Poteva mai mancare il brand di tecnologia tra i più amati del momento? Dyson partecipa con entusiasmo alle iniziative Black Friday con una sezione del sito dedicata (www.dyson.it/black-friday). Aspirapolveri, cura dei capelli, trattamento dell’aria e molto di più: ogni prodotto è valorizzato e rilanciato per offrire ai clienti l’occasione di approfittare di sconti imperdibili.

Lo speciale Mulac Week

Mulac Cosmetics

Quale occasione migliore del Black Friday per provare a rivoluzionare la beauty routine scegliendo i prodotti di qualità migliori per la cura della pelle? Mulac Cosmetics mette a disposizione una selezione di prodotti vegan, cruelty free, altamente performanti e con un’altissima percentuale di ingredienti di origine naturale con sconto del 30% in occasione dell’evento internazionale. Perfette per i primi regali o per cominciare a regalarsi qualche ora di cura tra una giornata frettolosa e l’altra. Noi siamo già sul sito.

Vactidy: il Black Friday 2023 della pulizia

Vactidy

Grazie al Black Friday e al Cyber Monday, novembre è il periodo ideale per fare nuovi acquisti approfittando delle offerte più interessanti! Dal 17 al 27 novembre, Vactidy, brand di elettrodomestici specializzato in dispositivi facili da usare, convenienti e resistenti, propone tanti sconti sui suoi prodotti per la casa, perfetti per portarsi avanti sui regali di Natale.

VBTV: la pallavolo a un prezzo speciale

La piattaforma ufficiale di streaming live OTT di Volleyball World offre per un periodo limitato (dal 26 novembre al 2 dicembre) a tutti gli utenti la possibilità di acquistare un abbonamento annuale con uno sconto del 30%. Basta registrarsi sul sito (vb.tv) e inserire il codice promo CYBERVOLLEY30.