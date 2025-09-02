Il count down è ormai iniziato e, come da tradizione, i primi a tornare sui banchi di scuola saranno gli studenti dell’Alto Adige, che saranno anche capofila nel seguire le nuove regole della scuola, decise del ministero dell’Istruzione. La principale riguarda il divieto di utilizzo di cellulare in classe, ma ci sono novità importanti anche per la condotta: con il 5 si sarà bocciati. Qui tutto ciò che occorre sapere.

Stop allo smartphone a scuola

Niente più smartphone in classe: il Ministro Giuseppe Valditara ha optato per la linea dura in fatto di cellulari, vietandone l’uso in tutte le scuole, dalle elementari alle superiori. Significa che il telefonino non potrà mai essere tirato fuori dagli zaini, neppure durante la ricreazione, fino all’uscita da scuola, estendendo di fatto la norma già prevista per il primo ciclo scolastico fino all’ultimo anno di superiori.

Meno cellulare e più legalità

Lo scopo del divieto, come spiegato dal Ministero, non è ridurre limitare le competenze digitali dei giovani – che continueranno a essere sviluppate attraverso piattaforme e strumenti scolastici come tablet, LIM, computer di laboratorio – quanto di mettere un freno a un uso spesso incontrollato, affidato al singolo, che porta a una riduzione della concentrazione, maggior disattenzione e a un rischio superiore di andare incontro a episodi di cyberbullismo, arrivando a violare la privacy di docenti, studenti e alunni di ogni età.

Novità scuola 2025: attenzione al voto in condotta

Particolare attenzione è stata riservata, poi, al comportamento a scuola, dopo diversi episodi di bullismo e persino aggressioni agli insegnanti. Chi avrà 5 in condotta sarà bocciato e dunque dovrà ripetere l’anno. Neppure il 6 garantirà la promozione, dal momento che si sarà “rimandati a settembre” quando è previsto che gli studenti più “vivaci” sostengano una prova che avrà per oggetto la conoscenza e il rispetto dei principi di cittadinanza.

Più educazione civica e cittadinanza attiva

Sempre a proposito di condotta, il voto – in decimi – non solo è stato reintrodotto alle medie, ma farà media con quello delle altre materie. A pesare sarà il comportamento dello studente nell’arco dell’intero anno e non solo in un unico quadrimestre, mentre alle superiori influirà sulla media con la quale ragazzi e ragazze saranno ammessi all’esame di Maturità, quando si potrà ambire al massimo dei voti solo se si avrà ottenuto almeno 9 in condotta. Tutti, inoltre, dovranno produrre un elaborato su un tema di cittadinanza attiva e solidale da discutere proprio in sede di prova orale.

Aggressioni: dalla sospensione alle attività extrascolastiche

Il giro di vite annunciato dal Ministero per coloro che adottano comportamenti violenti o irrispettosi arriverà puntuale sotto forma di sospensione: in caso questa non superi i 2 giorni, gli studenti interessati dovranno dedicarsi ad attività di approfondimento che abbiano a che fare con quanto da loro commesso (per esempio, l’elaborazione di un testo, la partecipazione a un progetto formativo o un percorso con gli insegnanti). Se il provvedimento sarà più severo, tra 2 e 15 giorni, non ci sarà allontanamento dalla scuola, ma si prevedono attività di cittadinanza come volontariato.

Più responsabilizzazione

Oltre i 15 giorni, invece, si individuerà una struttura convenzionata dove dedicarsi ad attività riparative e formative, per un reinserimento e responsabilizzazione dello studente o della studentessa. È stato confermato, però, anche l’arresto in flagranza per chi dovesse aggredire il personale scolastico, con pene ancora più dure a seconda delle circostanze. Come spiegato dal Ministro Valditara, infatti, “Chi sbaglia non va escluso, ma responsabilizzato”.

Novità scuola 2025: cambia anche l’esame di Maturità

Croce e delizia di ogni studente, da sempre, anche l’esame di Maturità cambia, nuovamente. La prova orale, in particolare, torna ad essere multidisciplinare, allo scopo di valutare non solo le conoscenze dell’ultimo anno di superiori, ma le competenze acquisite nell’arco dei cinque anni di liceo o istituto frequentato. Per chi dovesse fare scena muta, come accaduto in più di un caso quest’anno, scatterà invece la bocciatura, ad eccezione di situazioni dovute a blocchi emotivi. Gli insegnanti, quindi, dovranno valutare le singole condizioni ed eventualmente prevedere modalità alternative.

Le novità per le prove scritte

Infine, non si esclude di mettere mano a qualche modifica nella seconda prova scritta, quella specifica per ciascun indirizzo, entro la fine dell’anno con novità che potrebbero però entrare in vigore dal prossimo. In particolare si lavora all’inserimento di quesiti di logica, comprensione del testo e collegamenti interdisciplinari, con lo scopo di superare l’attuale impostazione più prettamente matematica, nel caso dei licei scientifici o istituti a vocazione più scientifica.

Più peso al Pcto tra le novità a scuola

In generale si punta anche a valorizzare maggiormente i Pcto, cioè i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ossia l’ex alternanza scuola-lavoro: il tirocinio o stage avrà una voce specifica nel calcolo della valutazione finale. Ciò che poi cambierà con il 2026-2027 saranno i programmi scolastici per il primo ciclo, ossia dalle elementari alle medie, con una maggiore valorizzazione, per esempio, di materie come l’arte e la storia.