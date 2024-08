Valorizzare l’ingresso di casa è un ottimo modo per creare una prima impressione accogliente e personalizzata. Ecco alcune idee per rendere speciale l’entrata della propria abitazione.

L’arredamento strategico

Il primo segreto per valorizzare l’ingresso di casa è quello di scegliere un arredamento strategico, ovvero pratico e funzionale alle proprie esigenze. Utile è per esempio una consolle per appoggiare le chiavi, la posta o qualche soprammobile. È importante scegliere un modello che si adatti allo stile dell’abitazione e che abbia la giusta grandezza. Uno specchio può essere funzionale ad amplificare visivamente lo spazio e strategico per un ultimo controllo prima di uscire. Per mettersi le scarpe e il cappotto si può pensare a una panca o una sedia e a un appendiabiti. Infine, si possono predisporre delle mensole per esporre oggetti decorativi, come foto o piante.

Leggi anche Consigli per arredare casa con gli specchi

L’illuminazione all’ingresso

Un ruolo importante nell’ingresso di caso lo gioca anche l’illuminazione. Per dare luce all’area intera c’è bisogno di un lampadario, posizionato centralmente, che crea un’atmosfera accogliente e definisce lo spazio. Per illuminare, invece, zone specifiche, come uno specchio o quadro, le applique sono perfette. I faretti sono poi ideali per creare effetti di luce indiretta e valorizzare particolari architettonici.

Che colore scegliere per l’ingresso

Solitamente l’ingresso delle case non è molto luminoso a causa della lontananza dalle finestre. Per questo, per dare ancora più luce allo spazio, è bene scegliere un colore chiaro o, se si preferisce, una carta da parati dalla forte personalità, ma non con colori scuri protagonisti. Per i pavimenti, invece, bisogna optare per un materiale resistente e facile da pulire, come il gres porcellanato o il parquet.

Leggi anche Come arredare un angolo morto in casa

Come decorare l’ingresso di casa

Dopo aver scelto l’arredamento, l’illuminazione e i colori di pareti e pavimenti, è il momento di pensare alle decorazioni. Un tappeto, ad esempio, definisce lo spazio e aggiunge un tocco di colore e texture, così come i quadri o le stampe, che donano un forte elemento di personalità. Per creare un ambiente più green si può completare il tutto con le piante, che hanno la capacità di vivacizzare l’ambiente.