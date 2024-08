Verniciare le piastrelle della cucina è un’ottima soluzione per rinnovare l’aspetto dell’ambiente senza dover affrontare una ristrutturazione completa. Con un po’ di pazienza e i prodotti giusti, si possono ottenere risultati sorprenderti. Vediamo come.

L’occorrente per verniciare le piastrelle della cucina?

Per verniciare le piastrelle della cucina è necessario innanzitutto una vernice resistente all’umidità, al calore e ai detergenti, e un primer per garantire una migliore aderenza della vernice. È, poi, necessario il nastro adesivo per delimitare le zone e il rullo e il pennello per l’applicazione della vernice. E ancora la carta vetrata a grana fine, un detergente sgrassante per pulire accuratamente le piastrelle e guanti e mascherina per proteggersi durante i lavori.

Il procedimento corretto per verniciare

Il primo passaggio è la pulizia delle piastrelle, che vanno sgrassate accuratamente con un detergente specifico. Poi è necessario carteggiare, ovvero levigare leggermente la superficie per favorire l’aderenza della vernice. A questo punto bisogna applicare il nastro adesivo per delimitare le zone da verniciare. È importante farlo con attenzione per evitare di sporcare ad esempio le fughe e pensili. Prima della verniciatura vera e propria, è bene applicare il primer e poi, solo a questo punto, passare il rullo sull’intera zona e il pennello per rifinire gli angoli. Lasciare asciugare bene e passare la vernice una seconda volta.

I consigli utili per la verniciatura

Al di là del procedimento, è bene tenere a mente alcuni consigli per ottenere un risultato soddisfacente. Va scelto, ad esempio, il colore giusto in relazione allo stile della cucina e agli colori presenti nell’abitazione e anche il tipo di effetto che si vuole ottenere. Per un effetto shabby chic si dovranno scegliere colori pastello, oppure si possono creare disegni geometrici aiutandoci con il nastro adesivo.