Oggetti non identificabili o che non servono più

Hai trovato degli oggetti che non riesci a identificare, di cui non ricordi l’uso o che ti accorgi di non utilizzare praticamente mai nella quotidianità? Non esitare a eliminarli, occupano solo spazio e creano confusione e disordine. Fai lo stesso con tutti quegli oggetti che non ti piacciono. Un esempio? Quelle tazze sparse con delle scritte che dovrebbero essere spiritose ma non ti fanno ridere da un pezzo! Eliminale e sostituiscile con un set coordinato di tazze.

Farmaci, integratori e alimenti scaduti

Se conservi farmaci e integratori in un pensile della cucina, ogni tot di tempo è necessario fare un lavoro di ordine e pulizia. Controlla quali prodotti sono scaduti ed eliminali subito. Seguendo lo stesso principio, controlla gli alimenti presenti nel frigo e nella dispensa: non farai fatica a trovare una confezione di farina scaduta da mesi o la marmellata aperta divenuta ormai immangiabile. Cerca di praticare questa operazione con regolarità così da non accumulare prodotti scaduti che occupano spazio inutilmente.

Utensili duplicati e rovinati e contenitori non ermetici

Hai troppi utensili in versione doppia, tripla o addirittura quadrupla? L’approccio minimalista è consigliato anche in cucina. Fai una cernita degli utensili che hai così da liberare spazio per altri articoli. Padelle e pentole, per esempio, devono sempre essere in ottime condizioni ed efficienti. Quelle ormai arrugginite, scheggiate o con superfici che non sono più antiaderenti occupano inutilmente spazio. Fai una selezione anche dei contenitori per alimenti: tenere quelli non ermetici non ha alcun significato. Mantieni solo quelli in buone condizioni, con coperchio funzionante, pronti per essere scaldati nel microonde.

