Il conto alla rovescia è iniziato. In testa, per le strade e tra le mura di casa risuona già la voce vibrante di Mariah Carey o quella suadente di Micheal Bublé. E questo significa solo una cosa. È in arrivo la Christmas Season. Quella in cui ogni occasione è buona per fare festa, in cui non vedi l’ora di passare del tempo con le tue persone preferite. Ma poi, quanto ci rilassano le luci natalizie calde e soffuse del nostro alberello o le passeggiate tra i profumi dei mecatini? Ma arriviamo subito al tasto dolente: dopo la corsa agli acquisti in vista del Black Friday, è già il momento di pensare ai doni di Natale. Se anche tu sei a corto di idee e non vuoi farti prendere dall’ansia, ecco una guida utilissima per trovare il regali perfetti per gli amanti della casa.

Perché i regali per la casa sono una buona idea a Natale?

Diciamoci la verità, trovare il regalo di Natale perfetto non è affatto semplice. Alle persone più care nel corso degli anni hai già regalato tutto il possibile. Mentre potresti non conoscere bene i gusti di chi è appena entrato nella tua vita. E allora ecco che un regalo per la casa potrebbe risolvere ogni dubbio. Gli amanti della casa saranno ben felici di aggiungere un pezzo nuovo alla loro collezione di oggetti e ninnoli casalinghi, meglio ancora se in tema natalizio. Mentre per chi è ancora ignaro delle gioie che lo shopping per la casa può dare, potrebbe scoprirlo proprio grazie al tuo regalo. Ogni volta che lo guarderà penserà a te e a quanto tu sia stato geniale.

I regali di Natale più belli per gli amanti della casa

Per gli amanti delle decorazioni natalizie

Un cuscino che richiami i colori del Natale è un’ottima idea per chi ama respirare lo spirito natalizio in ogni stanza della propria casa. Ma anche per chi alle serate sul proprio divano guardando un bel film non potrebbe proprio rinunciare. Si tratta di un complemento d’arredo perfetto per questo periodo, ma anche per tutto l’anno!

Per chi odia il freddo, ma soprattutto ama il tartan, c’è qualcosa di più bello di un plaid caldo e morbido? Oltre ad essere utile è anche il dettaglio colorato che fa la differenza. E gli amanti della casa questo lo sanno!

Per chi al Natale non smette di pensare nemmeno quando è il momento di andare a dormire, il regalo perfetto è un copripiumino in percalle di cotone a tema. L’ideale per un sonno profondo e dolcissimi sogni!

I regali di Natale per gli amanti della casa e della tavola

Spesso gli amanti della casa adorano anche pensare a come apparecchiare la tavola. Per loro nulla deve essere lasciato al caso, figuriamoci a Natale! E allora perché non portarsi avanti con tovaglie, tovaglioli, e chi più ne ha più ne metta in vista delle tavolate delle Feste?

Durante il periodo natalizio è un attimo le persone intorno alla tavola si moltiplicano alla velocità della luce. Un vero amante della casa non vorrà rischiare di non avere sufficienti posate per i suoi commensali. Per questo un set in acciaio opaco rigorosamente dorato potrebbe rivelare un’ottima idea regalo.

Anche il più attento addetto all’apparecchiatura potrebbe esserne sprovvisto. Parliamo dei portatovaglioli natalizi: un dettaglio utile e simpatico per impreziosire la tavola e sorprendere gli ospiti.

Regali di Natale per gli amanti della casa che ne hanno una loro per la prima volta

Chi ha intenzione di traslocare o vive da poco in una casa tutta sua da arredare, potrebbe aver bisogno di alcuni essenziali. Come per esempio un set di piatti in ceramica da sfoderare nelle occasioni importanti, quando il numero di ospiti lievita o perché no, anche tutti i giorni. Sceglilo in ceramica, dalle fantasie divertenti o d’ispirazione vintage e sarà perfetto per la tavola della feste e per tutte le cene in cui c’è da festeggiare.

Tra i must have o i desiderata di chi si appresta ad avere una casetta tutta sua, c’è sicuramente un set di pentole. Che il destinatario del regalo sia amante della casa, che sappia cucinare o meno, senza dubbio non può farne a meno. E allora un set di padelle come questo che ti proponiamo è quello che ci vuole: in alluminio antiaderente, adatto sia ai fornelli che al forno e in più è progettato per occupare poco spazio. Si può chiedere di più?

Durante il periodo delle Feste l’odore di una torta appena sfornata fa bene al cuore e allo spirito di tutta la famiglia. E si sa, la crostata è uno dei dolci più buoni e veloci da preparare e anche i principianti amano cimentarsi nel farla. A mancare spesso però è la teglia giusta ed è qui che potresti arrivare tu con questo stampo anti aderente e con fondo amovibile. In questo set trovi anche una spugna in silicone per la pulizia e un pennello per l’olio, sempre in silicone. Che dire, un’ottima idea regalo anche per chi da anni ha la sua teglia del cuore, ma necessita di un upgrade.

