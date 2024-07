Con il passare del tempo, i gioielli in oro giallo possono perdere in brillantezza e diventare più opachi. L’utilizzo di creme e saponi, l’esposizione al sole e all’acqua, e l’utilizzo di profumi e prodotti di bellezza, inevitabilmente espongono anche gli anelli, le collane e i braccialetti in oro al rischio di ossidazione. Basta pulirli con una certa regolarità per preservare la loro lucentezza, che non andrà mai persa nonostante la loro età. Ecco alcune semplici regole per preservare i tuoi preziosi in oro e riportarli alla loro bellezza originaria.

Identifica il tipo di oro

Riconosci innanzitutto la caratura dell’oro dei tuoi gioielli. Generalmente, l’oro giallo è una lega composta da oro, argento e rame. L’oro bianco, invece, è costituito da oro, nichel, argento e palladio. Per quanto riguarda la purezza, l’oro a 24 carati è il più puro ma anche il più morbido e suscettibile ai graffi. Mentre l’oro a 14 e 10 carati è più resistente grazie alla presenza di leghe metalliche.

Evita le sostanze abrasive

Per pulire i gioielli in oro vanno comunque evitate le sostanze abrasive come dentifricio o bicarbonato di sodio, che potrebbero graffiare il metallo. Non utilizzare nemmeno la candeggina, che può reagire con l’oro e danneggiare le leghe. Anche l’esposizione a cloro, alcol, acidi e composti di zolfo può ossidare l’oro, specialmente quello a carati inferiori.

Effettua la pulizia regolarmente

Pulisci i gioielli in oro regolarmente per rimuovere oli corporei, trucco e sporcizia che si accumulano con l’uso quotidiano. Questo non solo mantiene la lucentezza ma previene anche l’accumulo di germi e batteri. La frequenza con cui pulire i gioielli in oro dipende comunque da quanto spesso vengono indossati. I gioielli usati frequentemente dovrebbero essere puliti almeno una volta al mese.

Un semplice metodo di pulizia

Per una pulizia efficace, riempi una ciotola con acqua calda e aggiungi un paio di gocce di detersivo per piatti delicato. Immergi i gioielli e lasciali in ammollo per alcuni minuti, poi usa una spazzola morbida per rimuovere delicatamente lo sporco. Risciacqua con acqua pulita e asciuga con un panno morbido. Seguendo questi passaggi, i tuoi gioielli in oro giallo manterranno la loro brillantezza e bellezza per anni a venire.