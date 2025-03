Ecco cinque idee semplici e divertenti per realizzare regali unici per la festa del papà: una cornice fotografica personalizzata, una tazza decorata a mano, un carnet di cartoncini con pensieri, un portachiavi fatto a mano e un barattolo dei ricordi. Queste attività richiedono pochi materiali e permettono ai bambini di esprimere il loro amore in modo originale. Ecco l’occorrente e i passaggi per ogni idea.

Festa del papà: cornice fotografica personalizzata

Materiali:

Una cornice fotografica semplice

Colori acrilici o pennarelli permanenti

Glitter, adesivi, bottoni, ecc.

Colla forte

Una foto di famiglia

Procedura:

Proteggete il piano di lavoro con una tovaglia.

Chiedete ai bambini di dipingere o decorare la cornice secondo la loro fantasia.

Lasciate asciugare, quindi aggiungete accessori come glitter o bottoni.

Inserite una foto di famiglia nella cornice.

Tazza decorata a mano

Materiali:

Una tazza di ceramica bianca

Pennarelli per ceramica

Un forno per la cottura

Procedura:

Lasciate che i bambini disegnino o scrivano un messaggio sulla tazza con i pennarelli.

Cuocete la tazza nel forno seguendo le istruzioni dei pennarelli (di solito 160°C per 30 minuti).

Lasciate raffreddare prima di confezionarla.

Carnet di cartoncini con pensieri

Materiali:

Fogli di carta o cartoncino

Forbici

Penne, matite o pennarelli

Una spillatrice o un nastro

Procedura:

Tagliate i fogli in tanti piccoli rettangoli.

Aiutate i bambini a scrivere su ogni cartoncino pensieri come “Un abbraccio”, “Lavare l’auto” o “Preparare la colazione”.

Decorate ogni cartoncino con disegni o colori.

Assemblateli in un carnet utilizzando una spillatrice o un nastro.

Portachiavi fatto a mano

Materiali:

Pasta Fimo (o pasta che asciuga all’aria)

anelli per portachiavi

vernice acrilica

pennello

Procedimento:

Modellate una forma semplice (cuore, stella, ecc.) con la pasta.

Fate un piccolo foro in alto per inserire l’anello e lasciate asciugare o cuocete seguendo le istruzioni.

Una volta asciutto, i bambini possono dipingerlo e decorarlo a piacere.

Festa del papà: barattolo dei ricordi

Materiali:

Barattolo di vetro (tipo quelli della marmellata)

carta colorata

nastri

pennarelli.

Procedimento:

Ritagliate dei pezzi di carta e chiedete ai bambini di scrivere o disegnare un ricordo o una ragione per cui amano il loro papà su ogni pezzo.

Riempite il barattolo con questi bigliettini.

Aggiungete un nastro o un’etichetta per decorare il barattolo.

Buona festa del papà!

Leggi anche 10 regali originali per la festa del papà