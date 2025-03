Quando si tratta di pianificare una vacanza, spesso la questione del budget può rappresentare un ostacolo. Non è però necessario svuotare il portafoglio per vivere esperienze indimenticabili. Ci sono mete low cost che combinano fascino e convenienza, permettendoti di godere di momenti incredibili senza preoccupazioni finanziarie. Che tu sia in cerca di spiagge incontaminate, paesaggi innevati, luoghi avventurosi o di semplice relax, scopriamo alcune delle destinazioni più gettonate.

Vacanza & natura: la Bosnia ed Erzegovina

La Bosnia ed Erzegovina accoglie 3,6 milioni di turisti all’anno, quasi sei volte meno della Croazia. Eppure il paesaggio, le spiagge, il cibo e la cultura sono ugualmente attraenti, mentre i prezzi sono molto più bassi.

In base alle rilevazioni di Skyscanner, la capitale Sarajevo ha segnato il più grande calo delle tariffe aeree in tutta Europa. Situata lungo il fiume Miljacka e circondata dalle Alpi Dinariche, la città ospita diversi musei ed edifici storici risalenti alle epoche del dominio ottomano e austro-ungarico. Ma è la bellezza naturale del Paese a farla da padrone, dalla fiabesca cascata di Kravica all’infinito canyon di Tara che si estende fino al Montenegro.

Al caldo mare di El Gouna (Egitto)

Molto più economica delle Isole Canarie, ma con temperature più elevate e più ore di sole, questa destinazione balneare sul Mar Rosso ha subito un notevole sviluppo grazie alla costruzione dei primi porti turistici all’inizio degli anni ’90.

El Gouna ospita attualmente 18 hotel e resort e più di 100 ristoranti e bar che costeggiano i 10 chilometri di costa. Recentemente ristrutturato, lo Steigenberger Golf Resort a cinque stelle offre camere a partire da 80 euro a persona a notte con colazione inclusa. Un cocktail costa mediamente 2,50 euro, mentre un pranzo per due persone poco più di 12 euro.

Una vacanza sugli sci a Voss (Norvegia)

Solo qualche anno fa sarebbe stato impossibile annoverare la Norvegia tra le destinazioni abbordabili. Ci ha pensato la svalutazione della moneta locale, la corona norvegese, a rendere il paese scandinavo più accessibile un po’ in tutti i periodi dell’anno.

Oltre ai numerosi visitatori richiamati dall’impareggiabile fascino dell’aurora boreale, la Norvegia attira sempre più turisti grazie alla bellezza dei suoi comprensori sciistici. Situata a 100 chilometri da Bergen, Voss è una delle più grandi stazioni del Paese con i suoi di 40 chilometri di piste alpine battute e 24 discese, tra cui una pista internazionale di slalom gigante e una pista di SuperG. Pensate che alcune località della zona promettono il rimborso su skipass, alloggio, noleggio degli sci e lezioni se la neve è troppo poca.

Un tour all’avventura: l’Albania

Tra strade acciottolate, montagne e acque cristalline, sembra quasi di stare in Italia. Ma rispetto al Bel Paese in Albania i prezzi sono più bassi, le spiagge più tranquille e i luoghi nascosti al turismo di massa molto più numerosi. Da non perdere la capitale Tirana, le escursioni nei sentieri del Parco nazionale di Valbonë e la sabbia dorata delle spiagge lungo la costa albanese.

Relax in famiglia, scegli la Galizia (Spagna)

Le temperature meno roventi rispetto a quelle del Mediterraneo meridionale durante l’estate, hanno fatto crescere il numero di richieste verso la penisola iberica nord-occidentale. I voli low cost di compagnie come Ryanair e Vueling hanno reso più facile l’accesso alle aree lungo la costa galiziana della Spagna.

In Galizia impossibile non visitare la cattedrale di Santiago de Compostela, maestosa opera romanica oltre che uno dei più grandi simboli del pellegrinaggio e del cristianesimo. Suggestivo l’antico porto di La Coruna, famoso anche per il suo faro romano noto come Torre di Ercole.