Sono moltissimi gli appuntamenti che Agrigento ospiterà nel corso del 2025 in qualità di Capitale Italiana della Cultura. Mostre, spettacoli, concerti ed eventi mirati a promuovere il patrimonio storico e paesaggistico della città natale di Luigi Pirandello, nota in tutto il mondo per la suggestiva Valle dei Templi.

L’ispirazione ai 4 elementi primordiali di Empedocle

Inaugurato il 18 gennaio 2025 al Teatro Pirandello alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’anno di Agrigento come Capitale della Cultura avrà come tema cardine i quattro elementi primordiali indicati da Empedocle – acqua, aria, terra e fuoco –, che ispirano un nutrito programma di mostre, spettacoli, concerti e conferenze che si svolgeranno fra la città, la Valle dei Templi e i comuni della provincia e ha come titolo Il sé, l’altro e la natura. Un viaggio tra filosofia e cultura, per costruire un futuro sostenibile e inclusivo.

Agrigento Capitale della Cultura: gli appuntamenti

Febbraio

Ogni prima domenica del mese, al Giardino della Kolymbethra degustazioni e vendita di prodotti locali, visite a tema, incontri e laboratori. Il 2 febbraio Ambra Angiolini porta in scena Oliva Denaro al Palacongressi. L’8 febbraio al Teatro Pirandello è in programma il concerto di Giovanni Allevi Piano Solo Tour. Il 12 e 13 febbraio in programma Iliade, il gioco degli dei, con Alessio Boni. A fine mese, il Carnevale di Sciacca, uno dei carnevali più importanti d’Italia, annoverato tra i Carnevali Storici dal Ministero della Cultura. Il 28 febbraio al Teatro Pirandello il concerto di José Cura ed Eriko Sumiyoshi, grandi emozioni con il tenore argentino e la talentuosa pianista.

Marzo

Il 7 marzo, al Teatro Pirandello, concerto di Francesco Buzzurro, chitarra e virtuosismo in un viaggio musicale attraverso le tradizioni del Mediterraneo. La 77esima edizione del Mandorlo in Fiore, che comprende il Festival Internazionale del Folklore e il Festival dei Bambini del Mondo, si tiene in vari luoghi della città.

Aprile

A metà aprile a Lampedusa, si tiene Ri-Esistenze: Lampedusa da Riparare, un festival

che celebra la resilienza e il rinnovamento attraverso workshop e incontri comunitari. Il 18 aprile in programma le processioni con i Simulacri e le confraternite in occasione della Settimana Santa. Dal 23 aprile al 4 maggio gli artisti dell’ensemble Klangforum Wien si esibiscono in 16 luoghi tra il centro storico e la Valle dei Templi, contaminando i canti popolari e le sonorità tipiche dell’Agrigentino con brani contemporanei. Perfetti sconosciuti, con Paolo Calabresi, è in scena al teatro Pirandello il 4 e 5 aprile. Il 10 aprile, Nancy Brilli calca il palco del Palacongressi con lo spettacolo teatrale L’ebreo.

Maggio

Dal 9 all’11 maggio si tiene il festival Il tesoro delle radici Italiane: La bellezza che nutre i territori, un viaggio tra sapori, tradizioni e innovazione, nel cuore della Valle dei Templi. Si concludono le mostre Da Girgenti a Monaco, da Monaco ad Agrigento e Il ‘900 delle Fondazioni. Da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana.

Giugno

Si inaugura nella Valle dei Templi il 5 giugno l’installazione The Silent Room, su progetto dell’artista Nathalie Harb, per evidenziare il bisogno di silenzio nelle metropoli contemporanee. Il 10 e 11 giugno si tiene il Convegno internazionale di Archeologia Modelli e casi di gestione a confronto: buone pratiche nell’area del Mediterraneo. Dal 27 al 29 giugno, in programma il Pirandello Festival, tributo al grande drammaturgo agrigentino con spettacoli e approfondimenti.

Luglio

Il 5 luglio si inaugura la mostra MARIA MADDALENA – Testimoni di speranza al femminile, con di Guercino, Francesco Hayez e Mattia Preti. Dal 6 al 13 luglio, la città si anima con la Festa di San Calogero, tra il lancio del pane, rituali emozionanti e il suono travolgente della “Zingarella”. Dal 15 al 19 il Festival del Cinema Archeologico.

Agosto

Il Festinvalle 2025 si tiene dal 7 al 10 agosto nona edizione del festival internazionale di musica e arti digitali nella Valle dei Templi, e per tutto il mese MIRROR, mostra e programma di proiezioni a cura di Basak Senova e Jonatan Habib Engqvist.

Settembre

L’ex chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, si esibisce il 10 settembre al Palacongressi. L’11 luglio si inaugura la mostra LUCE E FANTASMI DI AGRIGENTO di Daniela Vetro.

Ottobre

Il 3 ottobre processione a Lampedusa dal porto fino al Santuario della Madonna di Porto Salvo e presentazione del dossier UNESCO. Fino al 29, a Lampedusa la mostra HOSPITIUM dell’artista Tanja Boukal per riflettere sull’identità di Lampedusa come crocevia di storie e culture.

Novembre

Dall’8 al 15 novembre, Agrigento ospita l’Efebo d’Oro Film Festival 47, con proiezioni, masterclass e incontri dedicati agli appassionati del mondo del cinema. Dal 27 al 30 al Teatro Pirandello, il Festival Franco e Ciccio: Patrimonio di Sicilia.

Dicembre

Palazzo Tomasi ospita dal 14 al 18 dicembre una mostra dedicata alle opere del celebre e anonimo street artist Banksy. Dal 27 al 31 dicembre, presso il Parco Archeologico della Valle dei Templi il tradizionale presepe contadino.

