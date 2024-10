Quali sono e dove si trovano i migliori bar del mondo? A questa domanda ha risposto, come ogni anno, l’evento The World’s 50 Best Bars 2024, che premia i locali più interessanti e che, dopo Londra, Barcellona e Singapore, quest’anno si è svolto a Madrid. Tra i luoghi dove andare assolutamente a bere qualcosa con gli amici o a fare un aperitivo, ci sono ovviamente anche diversi bar italiani: alcuni si trovano nel nostro Paese e altri all’estero.

Il locale migliore del mondo? In Messico

Al primo posto tra i bar migliori del mondo c’è Handshake Speakeasy, a Città del Messico. E pensa: andare qui è un’esperienza d’altri tempi. Proprio così: nascosto dietro una porta segreta, il bar è racchiuso in una stanza scarsamente illuminata e rifornita di liquori vintage. Qui ogni elemento, dagli arredi ai drink, ti porta indietro nel tempo, lontano dalle distrazioni della modernità. Ovviamente, i cocktail vintage la fanno da padrone. Ma non mancano colpi di scena creativi.

Hong Kong made in Italy

Secondo classificato nella lista dei migliori locali del mondo è il Bar Leone di Lorenzo Antinori, a Hong Kong. È il migliore bar dell’Asia e anche qui si respira un forte tratto nostalgico. Il servizio è semplice, come i cocktail, dove la miscelazione non è, però, mai banale.

Barcellona al terzo posto

Segue al terzo posto il locale Sips di Simone Caporale e Marc Alvarez, situato a Barcellona. Aperto nel 2021, è un cocktail bar contemporaneo con 35 posti a sedere, dove alcuni drink vengono completati al tavolo, così da rendere i clienti partecipi della creazione.

Migliori bar al mondo: ecco gli italiani

Il resto della lista dei 50 bar migliori del mondo comprende locali di ben 28 città, tra cui Atene, Tokyo, Sydney e Lima. L’Italia si conferma una tra le mete più interessanti. Infatti, sono ben quattro i bar nel nostro Paese presenti nella classifica dei primi 50. Due sono a Milano: il Moebius, al 38esimo posto, e il 1930 al cinquantesimo. Il Drink Kong di Roma è al posto numero 33, mentre Locale Firenze, situato nel capoluogo toscano, ha conquistato la 36esima posizione.

I locali negli hotel

Tra i locali nella top 50 ce ne sono molti che mantengono il loro prestigio ogni anno. Tra questi, il Jigger & Pony di Singapore, che è nella classifica fin dal 2012. Alcuni dei cocktail bar più in si trovano negli hotel, così sono più facili da raggiungere. Lo sono, per esempio, due tra i locali più rinomati di Londra: lo Scarfes Bar, che si trova al piano terra dell’affascinante hotel Rosewood, e il Connaught Bar, ospitato all’interno dell’elegante hotel Mayfair.

Anche Mimi Kakushi, unico rappresentante nella lista per quanto riguarda Dubai, si trova all’interno di un hotel, il lussuoso Four Seasons su Jumeirah Road. Il Jigger & Pony di Singapore si trova nel più sobrio Amara Hotel.

I 50 migliori bar del mondo per il 2024:

Handshake Speakeasy, Città del Messico

Bar Leone, Hong Kong

Sips, Barcellona

Tayer + Elementary, Londra

Jigger & Pony, Singapore

Line, Atene

Tres Monos, Buenos Aires

Alquimico, Cartagena

Zest, Seoul

Paradiso, Barcellona

Himkok, Oslo

BKK Social Club, Bangkok

Connaught Bar, Londra

Double Chicken Please, New York City

Overstory, New York City

Lady Bee, Lima

Baba au Rum, Atene

Coa, Hong Kong

The Cambridge Public House, Parigi

Tlecan, Città del Messico

Caretaker’s Cottage, Melbourne

CoChinChina, Buenos Aires

Salmon Guru, Madrid

Martiny’s, New York City

Bar Benfiddich, Tokyo

Maybe Sammy, Sydney

Superbueno, New York City

Nutmeg & Clove, Singapore

Satan’s Whiskers, Londra

Panda & Sons, Edinburgo

Tan Tan, San Paolo in Brasile

Licoreria Limantour, Città del Messico

Drink Kong, Roma

Jewel of the South, New Orleans

Byrdi, Melbourne

Locale Firenze, Firenze

Scarfes Bar, Londra

Moebius Milano, Milano

Bar Nouveau, Parigi

Mimi Kakushi, Dubai

Bar Us, Bangkok

Virtu, Tokyo

Atlas, Singapore

La Sala de Laura, Bogota

Roda Huset, Stoccolma

Floreria Atlantico, Buenos Aires

Analogue Initiative, Singapore

El Gallo Altenero, Guadalajara

Danico, Parigi

1930, Milano

