Fino al 10 giugno 2025 l’Amerigo Vespucci – la nave più antica della Marina Militare – toccherà numerosi porti della penisola. Sarà dunque possibile, prenotando una visita, ammirare da vicino il meraviglioso tre alberi, quella che in passato è stata definita “la nave più bella del mondo”.

Amerigo Vespucci, simbolo della Marina italiana nel mondo

Scafo nero con due eleganti fasce bianche, vele altissime, fregi dorati, ponti in legno curati in ogni dettaglio, la polena di prua che raffigura l’esploratore Amerigo Vespucci, il veliero orgoglio della Marina Militare fu costruito nel 1930 a Castellammare di Stabia. Simbolo della tradizione navale italiana, l’Amerigo Vespucci svolge attività di addestramento per gli allievi della Marina e giovani di associazioni veliche. Da oltre 30 anni è impegnata nella tutela ambientale collaborando con UNICEF, WWF e Marevivo. Grazie alle sue missioni diplomatiche nel mondo, è considerata un’ambasciata itinerante dell’Italia. Il suo motto è Non chi comincia ma quel che persevera, attribuito a Leonardo da Vinci.

Il viaggio dell’Amerigo Vespucci attraverso 5 continenti

Il 1° luglio 2023, a vent’anni dall’ultima circumnavigazione, l’Amerigo Vespucci ha iniziato da Genova un viaggio intorno al mondo, attraverso 5 continenti e 30 Paesi, con tappe nei porti più iconici del pianeta. Con oltre 46.000 miglia nautiche percorse durante il Tour Mondiale 2023-2025, la nave più bella del mondo ha combinato l’attività formativa degli Allievi Ufficiali della Marina e una missione diplomatica e culturale per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero.

Il Tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci

Giunta nel Mediterraneo, l’Amerigo Vespucci ha proseguito il suo viaggio che in tutto toccherà 17 città, di cui 15 italiane. In occasione di ogni tappa nel Villaggio IN Italia un luogo sarà possibile rivivere il racconto di questi due anni di navigazione della nave simbolo della Marina Militare.

Come e dove visitare l’Amerigo Vespucci

Durante le tappe del Tour Mediterraneo, è possibile – previa registrazione nominale – salire a bordo del veliero per visite gratuite dalla durata di 25 minuti circa. Il percorso si svolge esclusivamente sulla parte esterna della Nave, senza accesso agli interni. Le visite non sono guidate ma i membri dell’equipaggio saranno felici di rispondere a tutte le domande. Per ogni città in cui sarà possibile visitare la nave, verrà pubblicata sul sito una pagina dedicata alla singola tappa, con tutte le informazioni necessarie per prenotare la visita a bordo. È possibile iscrivere fino a un massimo di 4 persone per registrazione inserendo dati nominali con documento in corso di validità. Ecco le prossime tappe che, per motivi di organizzazione, potrebbero subire modifiche (consigliabile verificare sul sito ufficiale tourvespucci.it):

Reggio Calabria: 5–7 maggio

Palermo: 8–11 maggio

Napoli: 13–16 maggio

Cagliari: 19–22 maggio

Gaeta: 24–27 maggio

Civitavecchia: 28 maggio–3 giugno

Livorno: 4–8 giugno

Genova: 10 giugno

Leggi anche Voglia di sole, le 5 città europee dove fare il pieno di caldo

Leggi anche Vivere su una nave da crociera? Ecco quanto costa