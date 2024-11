Ti piacerebbe fare una vacanza alla scoperta dei piccoli borghi italiani? L’interesse verso queste destinazioni è in crescita anche tra gli stranieri che vengono nel nostro Paese. È quanto emerge dallo studio “Borghi italiani online 2024”, realizzato da Telepass, che offre anche uno sguardo su quali sono le località più amate e ricercate sul web.

210 milioni di ricerche in quattro anni

Secondo quanto è emerso dalla ricerca, negli ultimi 4 anni sono state quasi 210 milioni le ricerche online relative ai borghi italiani, di cui circa 62 milioni nel solo 2023, con un trend di crescita di circa il 45% rispetto al 2020. Ma quali sono i borghi che destano più interesse?

Borghi italiani: Tropea il più cercato online

La classifica dei 10 borghi più cercati d’Italia nel 2023 vede un predominio di località situate soprattutto nel Centro e nel Sud del Paese. Al primo posto c’è Tropea, la località costiera calabrese in provincia di Vibo Valentia e adagiata lungo la Costa degli Dei, il cui centro storico è arroccato su un promontorio che si affaccia sul Tirreno. Ad attirare i turisti sono le sue ricchezze storiche e artistiche risalenti al periodo bizantino, il paesaggio unico e le delizie gastronomiche.

Il fascino di Alberobello

Al secondo posto della top ten dei borghi più ricercati online c’è Alberobello, nel cuore della Puglia, che accoglie i turisti in un affascinante quartiere storico con circa duemila trulli. Queste architetture spontanee costruite con pietra calcarea a secco sono patrimonio Unesco dal 1996. In passato, svolgevano il ruolo di case temporanee per i contadini. Il borgo gode di una grande visibilità sui social network.

Civita di Bagnoregio: la città che muore

Terzo sul podio è Civita di Bagnoregio, fondata dagli Etruschi in provincia di Viterbo, nel Lazio. Definita “La città che muore” dallo scrittore Bonaventura Tecchi, nel corso del tempo si è spopolata anche a causa del vento e della pioggia che erodono le rocce di tufo sulle quali si erge. Oggi vi sono appena undici abitanti ed è considerato uno tra i borghi più fiabeschi d’Italia.

I borghi italiani di tendenza

Lo studio ha analizzato anche i borghi per i quali le ricerche online sono cresciute di più negli ultimi due anni. Al primo posto c’è Ronciglione, in Lazio, nel cuore della via Francigena. Conosciuto principalmente per le sue feste – come il Carnevale storico, tra i più belli e antichi d’Italia, e il Palio di San Bartolomeo – questo paesino è diventato di tendenza dopo che è stato premiato come il Borgo dei Borghi 2023.

Al secondo posto c’è Albori, un borgo di mare della Costiera Amalfitana, molto pubblicizzato sui social network. Terzo posto per Chiusa, un’incantevole cittadina in provincia di Bolzano.

Subiaco e Locorotondo: i più cercati in inverno

Ma lo studio ha evidenziato anche le ricerche cambiano a seconda della stagione. In particolare, tra i borghi più cercati durante le vacanze invernali ci sono: Subiaco, un paesino medievale situato nella Valle dell’Aniene e ricco di storia e cultura; Civita di Bagnoregio e Tropea. Queste tre località sono le più ricercate nel mese di dicembre, mentre a gennaio la località con più ricerche online è Locorotondo, un affascinante “borgo bianco” in provincia di Bari. Seguono Alberobello e Vipiteno, una località particolarmente apprezzata per i suoi impianti sciistici.

Il paesino più pittoresco: Maratea

Durante i mesi estivi, le ricerche si concentrano soprattutto su Tropea e Alberobello. Nel mese di luglio, al terzo posto si posiziona Maratea, la pittoresca località marittima lucana affacciata sul Mar Tirreno. In agosto, invece, il terzo posto è occupato da Otranto, il borgo pugliese situato sulla costa adriatica.

I borghi italiani più cercati dai turisti stranieri

Quanto alle ricerche effettuate dagli stranieri, sono emersi trend ricorrenti in diversi Paesi. In particolare, Alberobello è il borgo italiano più ricercato in Francia, nel Regno Unito e in Spagna. Vernazza è particolarmente apprezzata negli Usa, e Malcesine è molto ricercata in Germania, dove da diversi anni è diventata una meta molto popolare. Tropea, invece, è il borgo italiano più ricercato in Svizzera.

Leggi anche Borghi del turismo sostenibile, è italiano il migliore al mondo

Leggi anche Umbria: alla scoperta dei borghi della Valnerina