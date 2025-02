Tra i tanti paesi italiani spopolati che negli ultimi anni hanno avviato progetti di edilizia popolare, nessuno ha avuto più successo di Sambuca , comune siciliano di poco più di 5mila abitanti in provincia di Agrigento.

A Sambuca case in vendita a un euro

L’iniziativa per contribuire alla rivitalizzazione del paese è partita nel 2019 grazie a un progetto innovativo: la vendita delle case abbandonate al prezzo simbolico di un euro. Un’intuizione di successo, replicata nel 2021, che ha generato un’enorme domanda, soprattutto da parte di acquirenti americani desiderosi accaparrarsi abitazioni (da ristrutturare) a prezzi stracciati. Il comune agrigentino ha raccolto così tanti cittadini statunitensi da essere soprannominata «la piccola America d’Italia» anche se con il terzo lotto di vendite all’asta del novembre 2024 le cose sono cambiate.

Gli italiani tornano a investire

Racconta alla CNN il sindaco di Sambuca di Sicilia, Giuseppe Cacioppo: «È successo qualcosa di strano con questo terzo lotto di case; pensavamo che si sarebbero candidati più americani; siamo quindi rimasti stupiti nel vedere che per la prima volta in assoluto si trattava principalmente di italiani provenienti da tutto il Paese».

Nelle due finestre di vendita precedenti, il numero di richieste per l’acquisto di case abbandonate provenienti dagli Stati Uniti è stato talmente elevato che le autorità locali hanno deciso di programmare una terza asta (base di partenza 3 euro). Questa volta hanno partecipato 15 offerenti e solo sei di loro hanno avuto successo, offrendo cifre comprese tra 500 e 12.500 euro. Per la prima volta in assoluto, gli italiani sono stati la fetta più grande di offerenti.

La rinascita di Sambuca

Cacioppo spiega il calo delle offerte provenienti dagli Usa sostenendo che gli americani continuano ad affluire in città per cercare case, ma al valore di mercato. Oltre un centinaio di americani ha infatti acquistato case pronte per essere abitate da cittadini del luogo, rivitalizzando il mercato immobiliare della zona: «Gli americani hanno dato il via alla resurrezione di Sambuca – dice il sindaco -. Hanno acquistato 18 case fatiscenti all’asta nei primi due round e oltre 100 proprietà chiavi in ​​mano privatamente. Ora stanno alzando il tiro, cercando case che potrebbero costare di più ma che non hanno bisogno di essere ristrutturate e che spesso sono anche arredate».

L’identikit dell’acquirente

Merito dell’interesse degli acquirenti statunitensi se anche gli italiani si sono finalmente resi conto di quanto possano essere convenienti le case a prezzi stracciati: «Gli acquirenti italiani sono tutti giovani e anche questa è una grande sorpresa – afferma Cacioppo -. Non sono pensionati ma persone che possono anche lavorare da remoto».

Le regole dell’iniziativa prevedono che gli acquirenti completino i lavori di ristrutturazione della loro casa entro tre anni dall’acquisto: pena il rischio di perdere la somma versata. In molti hanno scelto di trasformare le proprietà in alloggi vacanze, contribuendo così alla rinascita del paese.

Leggi anche Viaggiare ti fa invecchiare di meno: un nuovo studio