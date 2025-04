L’Italia vanta una grande varietà di paesaggi e climi, ma quali sono le città con più ore di sole all’anno? Secondo un’analisi condotta da Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze, alcune località si distinguono per il numero medio di ore di sole al mese. Basandosi sui dati di World Weather Online, lo studio ha evidenziato le destinazioni più luminose della Penisola, rivelando significative differenze tra le diverse regioni.

Lo studio sulle città italiane

Lo studio ha analizzato i dati di 50 città italiane, prendendo in considerazione le più popolose e i capoluoghi di regione non inclusi tra le prime 47 (Venezia è stata inserita per la sua rilevanza turistica e culturale). Oltre al numero di ore di sole, sono stati considerati anche fattori come la temperatura media annua e il costo medio giornaliero per un alloggio vacanza. In caso di parità tra due città, la precedenza in classifica è stata data a quella con il maggior numero di abitanti. Questa ricerca offre un prezioso strumento per chi cerca una destinazione luminosa e accogliente per le proprie vacanze.

Al primo posto c’è Catania

Sul gradino più alto del podio troviamo Catania, con una media mensile di 273,74 ore di sole. Situata sulla costa orientale della Sicilia e ai piedi dell’Etna, la città unisce storia e natura. Il suo centro storico barocco, patrimonio UNESCO, offre monumenti straordinari come il Palazzo Biscari e Piazza Duomo, mentre La Playa rappresenta un punto di riferimento per chi ama il mare e la movida.

Le città italiane sul podio

A breve distanza, Siracusa si aggiudica il secondo posto con 273,1 ore di sole al mese. Questa città, ricca di storia e cultura, vanta siti archeologici di inestimabile valore, come il Tempio di Apollo e il Tempio di Minerva. L’isola di Ortigia, cuore pulsante di Siracusa, regala scorci mozzafiato e un’atmosfera unica. Al terzo posto si colloca Cagliari, con una media mensile di 267,81 ore di sole. Il capoluogo sardo è noto per la splendida Spiaggia del Poetto, meta ideale per rilassarsi o praticare sport all’aria aperta. La città offre anche una gastronomia unica, con influenze catalane e liguri che ne arricchiscono i sapori.

La Puglia protagonista della classifica

La Puglia entra in classifica con Andria al quarto posto e le sue 250,57 ore di sole mensili. Il simbolo della città è Castel del Monte, fortezza ottagonale patrimonio UNESCO. Il centro storico, con i suoi vicoli suggestivi, ospita la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Museo Nazionale Archeologico, offrendo un’immersione nella storia e nella cultura locale. Segue Bari, con 248,9 ore di sole al mese. Il capoluogo pugliese affascina con il suo centro storico, noto come Bari Vecchia, dove si trovano la Basilica di San Nicola e il Castello Svevo. Il lungomare, ideale per una passeggiata serale, e la vivace scena gastronomica rendono la città una destinazione imperdibile.

Roma in ogni stagione

Al sesto posto si posiziona Pescara con 248,47 ore di sole mensili. La città abruzzese, con le sue spiagge sabbiose e il lungomare animato, è una meta perfetta per gli amanti del mare. Piazza Salotto e la Fontana Nave di Cascella sono tra i luoghi più iconici, mentre la cucina locale regala sapori autentici. Roma, con 247,47 ore di sole al mese, occupa il settimo posto. La capitale italiana è un museo a cielo aperto, con monumenti iconici come il Colosseo, il Pantheon e la Fontana di Trevi. Passeggiare per le strade della città significa immergersi in secoli di storia, tra arte, cultura e una gastronomia d’eccellenza.

Palermo, Taranto e Sassari nella top ten

All’ottavo posto troviamo Palermo, che registra 247,41 ore di sole al mese. Il capoluogo siciliano ha visto il susseguirsi di diverse civiltà, lasciando un’eredità architettonica e culturale straordinaria. Dal Teatro Massimo ai mercati storici, la città offre un mix irresistibile di tradizioni e modernità. Taranto si classifica nona, con 246,53 ore di sole mensili. La città pugliese, affacciata sul Mar Ionio, è famosa per il Castello Aragonese, il Ponte Girevole e le incantevoli Isole Cheradi. Le sue spiagge, meno affollate rispetto ad altre località turistiche, offrono un’oasi di relax e bellezza naturale. Chiude la top ten Sassari, con 245,13 ore di sole al mese. La città sarda vanta un centro storico affascinante, con piazze eleganti e chiese secolari. Il Palazzo Ducale e il Museo Nazionale “G.A. Sanna” sono tappe imprescindibili per chi vuole scoprire la storia e la cultura del territorio.

