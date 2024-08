Dimentica il solleone, la fronte imperlata e i ventagli agitati. La nuova tendenza viaggi dell’estate ti invita ad andare nella direzione opposta, volgendo lo sguardo a quelle mete dove i termometri concedono una tregua dal caldo. Si chiama infatti coolcation – dall’unione delle parole “cool” (fresco) e “vacation” (vacanza) – e piace a chi vuole fuggire dall’afa della città evitando il caos delle spiagge soleggiate. Abbiamo chiesto alla travel creator Gabriella Korchmaros di indicarci i 5 luoghi secondo lei perfetti per una coolcation, italiani e non: buona lettura (e buon viaggio!).

Al fresco, in queste regioni italiane

Se scappare dal caldo è tutto ciò che desideri per quest’estate, non puoi non valutare il Trentino-Alto Adige. «Cittadine come Rabbi e la zona della Val di Non sono mete ideali per una coolcation, tra percorsi trekking, ponti tibetani e malve», suggerisce Gabriella. E, come dimenticarle, cascate mozzafiato: «quelle di Stanghe, situate vicino a Racines, si trovano in una gola stretta e impressionante; il percorso è breve, ma molto suggestivo. Quelle di Tret, invece, nella Val di Non, sono facilmente accessibili e offrono un bel punto di ristoro nei pressi del laghetto di Tret».

La travel creator ci ha anche indicato i suoi percorsi di trekking preferiti del Trentino-Alto Adige:

Sentiero delle Cascate di Riva: un percorso facile che parte da Campo Tures e regala viste spettacolari sulle tre cascate di Riva. Ideale per famiglie e principianti.

Altopiano di Siusi: uno dei più grandi altipiani d’Europa, offre vari percorsi trekking con viste panoramiche sulle Dolomiti. Consigliato per escursionisti di tutti i livelli.

Sentiero del Dürer: un percorso storico che segue le orme del pittore Albrecht Dürer. Attraversa vigneti e boschi, perfetto per gli amanti della storia e della natura.

Tra le più suggestive del Trentino, la Val di Rabbi – con il suo centro termale e un percorso di park therapy – è un territorio votato al benessere. Fisico e mentale. Foto: Shutterstock

E poi, dal Nord ci spostiamo al Sud, in particolare in Basilicata. «Se ti piacciono sia il fresco che l’adrenalina – dice la travel creator – visita il ponte tibetano più lungo del mondo a Castelsaraceno e prova il volo dell’angelo a Castelmezzano».

Coolcation nelle città europee

Aumentando il raggio della tua coolcation, incontrerai le splendide Amsterdam e Varsavia. «Sono entrambe attive dal punto di vista della vita notturna e molto fresche d’estate. Sono le città europee ideali dove passare un weekend divertente, ma anche all’insegna della cultura», spiega Gabriella.

In agosto, ad Amsterdam, la temperatura massima è di circa 20°C: perfetta per esplorare una delle città più bike-friendly del mondo. Foto: Pexels

La vita notturna della capitale olandese equivale a un cocktail di tanto divertimento e qualche goccia di cultura. Ecco i tre locali in cui trascorrere notti indimenticabili secondo la travel creator Gabriella Korchmaros. Uno, Paradiso: una chiesa sconsacrata trasformata in un iconico locale di musica live. Due, De School: ex-scuola ora club, bar e ristorante, aperto 24 ore su 24 nei weekend, con una vasta gamma di eventi culturali e musicali. Tre, Brouwerij ‘t IJ: un birrificio situato in un mulino a vento, perfetto per una serata più tranquilla accompagnata da birre artigianali.

E in quanto a musei? La scelta è ampissima, considerato che la sola Amsterdam ne conta oltre settanta. La top 3 di Gabriella prevede il Rijksmuseum, il museo nazionale olandese con una vasta collezione che include opere di Rembrandt e Vermeer; Museo Van Gogh, dedicato al famoso pittore olandese impressionista, che offre un’immersione profonda nella sua vita e opere; Anne Frank House, un museo commovente che racconta la storia di Anne Frank e della sua famiglia.

Lontano, lontanissimo dal caldo

Le alte altitudini sono una certezza in fatto di freschezza. E non solo! In Finlandia, per esempio, oltre a un’estate piacevolmente calda con luce 24 ore su 24, ti aspettano «distese d’acqua mozzafiato e paesaggi incontaminati tutti da scoprire. Il mio consiglio? Regalarsi un on the road alla scoperta della zona dei laghi».

Suggestivo paesaggio estivo, regalato dal lago Saimaa al tramonto (in Finlandia). Foto: Shutterstock

«Imperdibile – aggiunge Gabriella – la regione della Lapponia, conosciuta per i suoi vasti spazi aperti, foreste e aurora boreale. Località come Rovaniemi e Saariselkä offrono un contatto diretto con la natura selvaggia». Più a Sud ti aspetta invece l’Arcipelago di Turku che «composto da migliaia di isole, offre paesaggi marini spettacolari e tranquillità assoluta. Perfetto per chi cerca pace e avventura in barca». Infine, per escursionisti e amanti della natura c’è il Parco Nazionale di Koli, «situato nella Finlandia orientale, regala viste mozzafiato su laghi e foreste».

Un ultimo suggerimento, per una valigia facile facile

Abbracciata l’idea di un’estate al fresco e scelta la meta della tua coolcation, non rimane che un ultimo step. Spesso un solo bagaglio a mano è tutto ciò che abbiamo a disposizione per portare con noi i nostri outfit vacanzieri. Missione difficile, ma non impossibile! Nel video qui sotto, Gabriella dà alcuni consigli per combinare pochi capi basici e creare tanti look a prova di valigia facile facile.