Viaggi aerei, rivelate le rotte più turbolente del 2023

T ra le prime cinque rotte del mondo più turbolente una parte da Milano. L'aeroporto più "difficile"? Quello di Santiago del Cile

Il sito web Turbli.com ha stilato la classifica delle rotte aeree più turbolente e degli aeroporti più “difficili” del mondo. Per farlo ha esaminato oltre 150.000 voli a lungo e corto raggio nel 2023 per identificare le rotte più perturbate e ha analizzato 500 dei più grandi aeroporti per scoprire quali sono i più complicati quanto a decolli e atterraggi.

Che cos’è l’EDR?

Per classificare le rotte, l’analisi ha utilizzato i “tassi di dissipazione vorticosa” (EDR) che misurano l’intensità della turbolenza in un dato punto: con EDR compreso tra 0 e 20 si parla di turbolenza leggera, da 20 a 40 moderata, da 40 a 80 grave, da 80 a 100 estrema.

Ecco le rotte più turbolente al mondo

La rotta di 1.905 km da Santiago del Cile all’aeroporto internazionale Viru Viru di Santa Cruz, in Bolivia, è stata classificata come la più turbolenta del mondo, con un EDR medio di 17,5. La seconda tratta più traballante è quella a corto raggio (340 km) da Almaty in Kazakistan alla sua capitale, Bishke (EDR 17,4).

Sei dei dieci voli più ballerini del mondo sono percorsi in Giappone e Cina. Colpa dell’elevata attività delle correnti a getto in queste regioni che disturbano l’aria, suggerisce il sito Turbli.com.

La tratta più turbolenta in Europa? Parte dall’Italia…

La peggiore turbolenza complessiva in Europa (quinta al mondo) è quella registrata sulla tratta di volo di 212 km che da Milano porta all’aeroporto Svizzero di Ginevra (EDR 16.3).

Cinque delle dieci rotte più turbolente d’Europa sono decollate o atterrate a Zurigo. Anche qui contano secondo Turbli le correnti montane provenienti dalle Alpi svizzere.

Il resto della top 10 della classifica europea comprende nell’ordine le tratte: Milano – Zurigo; Ginevra – Zurigo; Marsiglia – Zurigo; Zgornji Brnik – Zurigo; Nizza – Basilea; Nizza – Zurigo; Yerevan – Tbilisi; Basilea – Venezia; Francoforte sul Meno – Caselle Torinese.

Rotte turbolente: la situazione in America

Le rotte attraverso gli Usa sono state giudicate complessivamente meno turbolente delle europee, con quella di 709 km da Nashville a Raleigh (EDR medio di 14,7) ad aggiudicarsi il primo posto

Dalla seconda alla decima posizione, la classifica americana comprende: Charlotte – Pittsburgh; Denver-Puerto Vallarta; New York – Raleigh/Durham; Warwick – Siracusa; Atlanta-Dulles; Pittsburgh – Raleigh/Durham; New York – Portland; Boston – Syracuse; Boston – Filadelfia.

Le turbolenze in Oceania

Il volo di 720 km da Brisbane a Sydney è in cima alla classifica dell’Oceania, con un EDR medio di 15,3.

Il resto della top five dell’Oceania comprende Port Vila – Auckland; Melbourne – Sydney; Port Vila – Brisbane; Port Vila – Sydney.

E gli aeroporti più turbolenti?

Se siete particolarmente preoccupati in fase di decollo o atterraggio, Turbli ha anche individuato gli aeroporti più turbolenti del mondo.

In cima alla classifica c’è Santiago del Cile, dove l’EDR medio è 17,1. Le correnti montane delle Ande sono le principali responsabili dell’instabilità dei velivoli all’Aeroporto Internazionale Arturo Merino Benítez.

Dalla seconda alla quarta piazza troviamo poi: Natori, Giappone; Wellington, Nuova Zelanda; Sapporo, Giappone; Osaka, Giappone.

In Europa Vienna è al primo posto (EDR 14,8), seguita da Zurigo, Marsiglia e Ginevra, mentre negli USA Portland si rivela la pista di atterraggio più traballante da cui decollare (EDR 15,2). A ruota: Denver; Las Vegas; Vancouver; Salt Lake City; Prince George; Calgary; Québec; Reno; Seattle.