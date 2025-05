Nel vasto panorama del turismo contemporaneo, l’interesse per la salute e il benessere è cresciuto esponenzialmente. E ha dato origine a un vero e proprio trend: il «wellness travel». Non si cercano più solo arte, cucina o vita notturna, ma anche destinazioni che offrano uno stile di vita sano e rigenerante. A tracciare una mappa aggiornata delle migliori città europee in questo ambito ci ha pensato Omio. Questa piattaforma di prenotazione viaggi ha analizzato numerosi parametri legati alla qualità della vita. E ha poi stilato una classifica delle mete più virtuose in Europa sotto il profilo del benessere urbano.

Uno studio basato su 17 indicatori

Per valutare le città europee che meglio rispondono alle esigenze di salute e benessere, Omio ha preso in considerazione 17 fattori chiave. Tra questi:

la qualità dell’aria,

il livello di inquinamento,

la presenza di spazi verdi ,

, la disponibilità di centri fitness, spa e palestre ,

, indicatori meno tangibili come la tranquillità urbana e la quantità di ore di sole all’anno.

Un approccio che offre una visione a 360 gradi sulla vivibilità delle città europee, andando oltre i consueti indici economici o demografici.

Madrid città migliore per benessere

Con un punteggio complessivo di 78,62 su 100, Madrid si è aggiudicata il primo posto nella classifica delle città europee più attente al benessere. La capitale spagnola ha convinto per l’equilibrio dei suoi servizi e per la qualità complessiva dell’ambiente urbano. Spiccano in particolare due dati: 360 spa distribuite in città e oltre 2.700 ore di sole annue. Un mix che rende Madrid non solo una meta turistica attraente, ma anche un luogo ideale dove prendersi cura di sé, sia dal punto di vista fisico che mentale. A ciò si aggiunge un’ampia offerta di parchi, giardini e piscine pubbliche, che favoriscono uno stile di vita attivo e rilassato.

Lisbona: sole, quiete e verde

Subito dietro Madrid si piazza Lisbona, con un punteggio di 75,36. La capitale portoghese si distingue per l’impegno recente nel creare ambienti urbani più silenziosi e accessibili. Sono state annunciate nuove «zone di quiete» in varie aree della città, mentre alcuni dei giardini storici e più rigogliosi sono stati aperti gratuitamente al pubblico. Un’iniziativa che riflette la volontà di promuovere una cultura urbana incentrata sulla salute mentale, la calma e il contatto con la natura.

La sorpresa della Lituania

Se si cerca una destinazione più orientata al relax e ai trattamenti termali, merita attenzione Vilnius, la capitale della Lituania. Nonostante il 17esimo posto nella classifica Omio, il Paese baltico ha ricevuto recentemente un riconoscimento significativo: è stato premiato come migliore destinazione al mondo per il turismo del benessere agli Health Tourism Awards. Un risultato che testimonia la crescente reputazione della Lituania nel settore wellness, grazie alla presenza di centri termali d’eccellenza, cliniche naturali e una forte tradizione di medicina preventiva.

Le migliori 20 città europee per benessere e salute

Ecco l’elenco completo delle città che, secondo Omio, offrono le migliori condizioni per chi cerca un’esperienza urbana all’insegna della salute:

1.Madrid

2.Lisbona

3.Vienna

4.Praga

5.Amsterdam

6.Helsinki

7.Copenaghen

8.Tallinn

9.Roma

10.Zagabria

11.Budapest

12.Lubiana

13.Berna

14.Berlino

15.Lussemburgo

16.Riga

17.Sofia

18.Vilnius

19.Atene

20.Stoccolma

Una guida per viaggiatori consapevoli

L’indagine di Omio rappresenta un utile strumento per chi desidera viaggiare senza rinunciare al proprio equilibrio psicofisico. Che si tratti di una vacanza rilassante o di un soggiorno prolungato, scegliere una città che investe in verde pubblico, mobilità sostenibile, aria pulita e infrastrutture sportive può fare la differenza. E se fino a pochi anni fa questi aspetti venivano considerati secondari, oggi costituiscono veri e propri criteri di selezione per una nuova generazione di viaggiatori: più attenti alla qualità della vita, al ritmo urbano e al benessere personale.

Leggi anche Mete economiche per viaggiare da sole: le più consigliate

Leggi anche Viaggiare in aereo: abbigliamento e accessori da evitare