Un “anello di fuoco” nel cielo delle Americhe: mercoledì 2 ottobre l’eclissi anulare di Sole, non visibile dall’Europa, darà spettacolo mentre la Luna nuova attraverserà lo spazio tra la Terra e il Sole, fino a coprire parzialmente con la sua ombra il disco solare, lasciando visibile solo un anello luminoso.

Dove si vedrà l'”anello di fuoco”?

L'”anello di fuoco” sarà visibile solo dal Sud America e dalle zone remote del Cile e dell’Argentina. Altro luogo decisamente suggestivo da cui si potrà godere dell’eclissi anulare sarà l’Isola di Pasqua, a 3.700 chilometri dalla costa cilena nell’Oceano Pacifico.

Ed è proprio sull’isola dei moai, le grandi statue monolitiche, che i “cacciatori di eclissi” si dirigeranno in massa per assistere dell’incredibile spettacolo. «L’Isola di Pasqua è larga solo circa 15 miglia e circa cinque miglia dall’alto al basso, ma si trova all’interno del percorso dell’anularità», ha affermato l’astronomo britannico Mike Frost.

Durante il culmine dell’evento, circa l’86% del centro del disco solare sarà coperto dalla Luna. «L’isola non è esattamente sulla linea centrale dell’eclissi, quindi non otterremo il massimo effetto che avremmo se fossimo 40 miglia a nord-ovest», fa notare Frost. Se in mare, nella posizione privilegiata, la durata dell’anello di fuoco sarà di sette minuti e 25 secondi, sull’Isola di Pasqua sarà tra i cinque minuti e mezzo e sei minuti e 12 secondi.

Leggi anche Eclissi totale di sole: ecco perché sarà speciale

Il percorso dell’eclissi

L’eclissi anulare inizierà il suo percorso all’alba sull’Oceano Pacifico e avanzerà lungo il sud del territorio argentino e cileno per concludersi al tramonto nell’Oceano Atlantico meridionale. dopo aver toccato altre destinazioni spettacolari. Oltre al’Isola di Pasqua, l'”anello di fuoco” sarà infatti visibile anche in Argentina dal Parco Nazionale Perito Moreno, Puerto San Julian e Puerto Deseado e in Cile a Cochrane.

Se l’anello potrà essere ammirato solo da coloro che si trovano su una ristretta traiettoria, nelle zone limitrofe si riuscirà comunque a vedere un’eclissi parziale, che si verifica quando Terra, Luna e Sole non sono perfettamente allineati. Sarà questo il caso delle località di Honolulu (Hawaii), Santiago (Cile), Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina), El Calafate (Argentina), Stanley (Isole Falkland), Ushuaia (Argentina).

Quando si verifica un’eclissi anulare?

Un’eclissi anulare si verifica quando la Luna si posiziona tra la Terra e il Sole, ma a causa della sua distanza dalla Terra, non copre completamente il Sole, lasciando un anello di luce (il cosiddetto “anello di fuoco”) visibile intorno ai suoi bordi. Per avere un’eclissi totale, invece, la Luna deve trovarsi abbastanza vicina al nostro pianeta da coprire completamente il disco solare nel cielo.