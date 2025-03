Quello degli italiani con la Francia è sempre un rapporto di odio e amore. Dove si beve il vino migliore o si mangia il formaggio più buono? E la pasticceria, qual è la più gustosa? E il patrimonio artistico più affascinante? Un’eterna lotta che non avrà mai fine, ma quello che nessuno osa mettere in discussione è che sia un Paese pieno di fascino, di storia e di cultura, tutto da scoprire. Parigi non è l’unica città che vale la pena visitare: le mete imperdibili sono tante. Alcune in particolare dovresti segnartele, perché sono quelle che i francesi stessi hanno eletto come le migliori in cui vivere: tienile a mente se stai pensando a trasferirti Oltralpe… o anche solo organizzando una vacanza.

Come viene fatta la classifica

La classifica «Villes et Villages de France» raccoglie le città e i paesi in cui si vive meglio in Francia, ed è stilata ogni anno sulla base di 190 criteri divisi in 11 categorie. Sono stati presi in esame 34.795 comuni valutati in base a parametri come qualità della vita, sicurezza, sanità, trasporti, negozi e servizi, istruzione, tutela dell’ambiente, finanza e tasse locali, solidarietà, sport e tempo libero, attrattività immobiliare, rischio sismico e di inondazione e frequenza di catastrofi naturali. Apparentemente, l’area occidentale del Paese (soprattutto vicino alla costa Atlantica) è quella in cui si sta meglio, con Biarritz in testa alla lista.

1. Biarritz

Sulle acque blu del Golfo di Biscaglia, ma a due passi dal verde dei Pirenei, un luogo che fin dalla Belle Epoque era tra le mete di vacanza favorite dell’aristocrazia. Oggi Biarritz conserva lo stesso fascino sofisticato di allora. Una cittadina che ha preso dalla vicina Spagna l’esuberanza e la vitalità e che le ha mescolate all’eleganza e alla classe tipicamente francesi. Spiagge sterminate e amate dai surfisti, negozietti, ristoranti tipici e musei, oltre ai centri di talassoterapia che qui è pratica tradizionale, fanno della cittadina un luogo magico: ideale da visitare in vacanza e, a quanto pare, il migliore in cui vivere in Francia.

2. Angers

Per tre anni Angers è stato in cima alla classifica delle migliori città in cui vivere di tutta la Francia , prima di essere scalzata da Biarritz. Si tratta di un comune nella regione della Loira, a pochi chilometri dalla foce del fiume. Una cittadina ricca di storia e di fascino, in cui a prima vista può sembrare di essere tornati indietro nel tempo, visto il maestoso Castello che la caratterizza e l’atmosfera medievale. Ma non farti ingannare: in realtà è una città dinamica e movimentata che ti stupirà.

3. Annecy

Se Annecy è conosciuta come la Perla delle Alpi, un motivo c’è. Il suo patrimonio storico, architettonico e culturale è imponente: per secoli è stata una città di importanza capitale nella regione, residenza dei Conti di Ginevra e dei Conti di Savoia. È affascinante visitarla a piedi, prendersi il proprio tempo e seguire il proprio ritmo visitando nel centro storico il Palais de l’Île, il Castello di Annecy o la Basilica della Visitazione. Nel 2020 e 2021 è stata eletta le città di Francia in cui è bello vivere, e anche se ha perso qualche posizione mantiene il podio.

4. Bayonne

Bayonne è sicuramente imperdibile per i bongustai, capitale francese del cioccolato e patria del celebre prosciutto Bayonne. Ma i motivi gastronomici non sono gli unici che rendono affascinante la cittadina: ogni suo angolo rivela storia e tradizione tra musei ed edifici storici. È vicinissima a Biarritz (solo 8 km di distanza) e al mare, ma anche ai Pirenei. Una posizione strategica, sarà per questo che in Francia è così amata?

5. Rodez

Rodez si trova in Occitania, ed è celebre in Francia e in tutto il mondo per la produzione di formaggio ma anche per la maestosa cattedrale in stile gotico. La sua fondazione risale a 2000 anni fa e il suo patrimonio storico è visibile in ogni via. È una cittadina molto vivace dal punto di vista culturale, e inoltre la posizione strategica e la vicinanza al mare e alla montagna la rendono particolarmente attraente.

Come si vive nelle città più importanti di Francia

Parigi è una delle città più belle del mondo e viverci è tra i sogni di molti, la realtà potrebbe essere deludente. Nella classifica annuale infatti, la Ville Lumière si posiziona solo al 101esimo posto tra i luoghi in cui si vive meglio in tutta la Francia. Meglio allora scegliere Bordeaux, 37esima, o Cannes, 39esima, o al limite Lyon, anche se bisogna scendere le posizioni fino alla 79esima. Se invece pensi di trasferirti a Rouen o a Marsiglia, pensaci ancora un po’: la prima è 125esima, l’altra 127esima.

Leggi anche Mai stata in Auvergne? Angolo di Francia da scoprire in autunno