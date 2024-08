Il gelato è sinonimo di Italia in tutto il mondo. Passeggiare con un cono o una coppetta in mano in un centro storico o su un lungomare è una consuetudine irrinunciabile che contribuisce a fare del nostro Paese una delle mete più amate dai golosi. Ma questo primato culturale non si traduce in una leadership economica. L’Italia, secondo i dati di Eurostat, non è il principale produttore di gelato in Europa, come ci si potrebbe aspettare. E neppure il maggiore esportatore.

Gelato, uno dei simboli italiani nel mondo

Elemento di convivialità e piacere impareggiabile non soltanto d’estate, il gelato è un dessert che parla italiano nel mondo. Le sue origini sono incerte, anche se alcuni ritengono sia stato inventato alla corte di Caterina dei Medici, nella seconda metà del sedicesimo secolo. Il primo gelato a stecco fu creato alla fine dell’800 a Torino. Lo stesso Cornetto trova origine in un cono prodotto negli Anni ’50 da una gelateria artigianale di Napoli.

Produzione di gelato: Germania leader, Italia solo terza

Secondo i dati di Eurostat relativi al 2023, la produzione totale di gelato è calata nei 27 Paesi Ue dell’1,4%, da 3,3 a 3,2 miliardi di litri. E il principale produttore di gelato, per il secondo anno consecutivo è stata la Germania: 612 milioni di litri, seguita dalla Francia con 568 milioni di litri e l’Italia con 527. La tendenza alla diminuzione che emerge dal dato complessivo non ha risparmiato il nostro Paese dove la produzione si era attestata nel 2022 a 571 milioni di litri.

Esportazioni: francesi sopra tutti, Italia al quarto posto

Guardando alle esportazioni è il gelato francese a battere tutti: gli stecchi, i coni e le coppette che tirano di più fuori dall’Europa sono infatti proprio quelli d’oltralpe. Nel 2023 un quinto delle esportazioni extra-Ue veniva dalla Francia con 52 milioni di chili. A seguire i Paesi Bassi (35 milioni di chili), la Germania (29 milioni di chili) e poi, al quarto posto, l’Italia, che nel 2023 ha esportato 28 milioni di chili di gelato fuori dall’Ue, l’11 per cento del totale dei Paesi membri.