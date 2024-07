Chi ama i gelati e allo stesso tempo adora riciclare in maniera creativa potrà trovare di seguito alcune interessanti idee per realizzare pratici oggetti con i bastoncini di gelato.

Riutilizzare i bastoncini del gelato

I bastoncini del gelato permettono di realizzare gadget e accessori utili, ma soprattutto consentono di trascorrere dei momenti di allegria insieme ai propri bambini e dare sfogo alla loro creatività.

Infatti, si possono realizzare tanti lavoretti: bastano un po’ di fantasia e qualche strumento per assemblarli. In questa guida vogliamo darvi alcune idee per riciclare i bastoncini dei ghiaccioli e riprodurre oggetti unici ed eco friendly.

Realizzare un comodo e utile segnalibro

Un segnalibro è sicuramente sempre utile per le letture sotto l’ombrellone e non solo; ma possono rappresentare anche un pensiero originale da regalare. Dopo aver lavato i bastoncini, occorrerà personalizzarli a proprio piacimento: con colori acrilici, scrivendo il proprio nome o quello di chi lo riceverà, disegnando dei cuoricini, o incidendo qualche frase simpatica. Al posto dei colori si può utilizzare anche della stoffa.

Giochi per i bambini

È possibile utilizzare i bastoncini del gelato per realizzare dei giochi per i bambini. Ad esempio i puzzle: in questo caso bisogna impiegare più bastoncini su cui riprodurre un disegno con colori brillanti e contorni ben definiti, in modo da renderli riconoscibili una volta che verranno separati.

Scatole porta oggetti con i bastoncini del gelato

Delle scatole porta oggetti in legno con gli stecchi del gelato sono molto utili per tenere in ordine la scrivania o gli accessori della postazione trucco.

Quadretti da appendere, portafoto e sottobicchieri

I bastoncini del gelato permettono di creare anche decorazioni per la casa. Con un po’ di colla e qualche tocco di colore, è possibile trasformali ad esempio in piccoli quadretti e portafoto da appendere. Se non volete far gocciolare il vino sulla tovaglia, potete utilizzare dei sottobicchieri realizzati facilmente usando i bastoncini dei gelati.

Per creare dei sottobicchieri pratici e colorati avete bisogno, oltre ai bastoncini, di un po’ di colla per legno e tanta fantasia. Potete realizzare le forme quadrate posizionando i bastoncini uno accanto all’altro e incollandoli tra di loro. Per un sottobicchiere più resistente non esitate a creare un doppio strato di bastoncini incollati tra di loro. Tagliandoli in maniera opportuna potete creare forme diverse, per sottobicchieri davvero originali. Ricordate che usando della vernice per legno potrete anche colorarli o semplicemente passare del lucido se preferite la tonalità neutra del legno.

Creiamo un ventaglio

Tra le idee più semplici su come riutilizzare i bastoncini di gelato c’è sicuramente quella di realizzare un ventaglio ecologico. Vi basteranno due cartoncini da piegare a fisarmonica. Quanto più strette saranno le piegature, tanto più elegante sarà il ventaglio.

Unite i due cartoncini tra di loro, in modo che il ventaglio risulti più ampio e incollate alle due estremità due bastoncini di gelato. In questo modo, potrete aprire e chiudere il ventaglio facilmente e rinfrescare le giornate più afose. Per renderlo più allegro, scegliete cartoncini colorati oppure dipingete i bastoncini con del colore per legno.

Un portapenne

Se vi trovate sempre con le penne sparse sulla scrivania e non sapete mai dove conservarle, potete utilizzare i bastoncini del gelato per realizzare un pratico portapenne. Vi serviranno un cartoncino, della colla e, se vuoi, dei colori.

Incollate 7-8 bastoncini sul cartoncino e ripiegateli a cilindro incollando le estremità. Per chiudere la base potrete utilizzare altri bastoncini da sagomare con un taglierino oppure, se preferite, potrete lasciare la base più ampia per garantire una maggiore stabilità al portapenne.

Verniciatelo o coloratelo con i vostri colori preferiti per avere un pratico e allegro accessorio sulla scrivania dei bambini o sul tuo tavolo da lavoro.

Braccialetti con i bastoncini del gelato

Con qualsiasi tipo di stecco, il procedimento per realizzare dei braccialetti con i bastoncini del gelato non cambia. Prendiamo un pentolino e versiamo al suo interno dell’acqua, quindi accendiamo il fuoco e portiamo ad ebollizione. A questo punto prendiamo i bastoncini del gelato e immergiamoli nell’acqua bollente. Dobbiamo lasciarli in ammollo per circa nove ore, cioè il tempo necessario affinché si bagnino completamente anche all’interno e si ammorbidiscano. Ovviamente il numero di bastoncini deve essere equivalente al numero dei braccialetti che desideriamo realizzare; è consigliabile, però, averne qualcuno in più in quanto alcuni potrebbero rompersi.

Mentre i bastoncini restano in ammollo, possiamo cominciare a scegliere dei bicchieri o qualsiasi recipiente cilindrico, che deve avere un diametro abbastanza grande per poter “indossare” i bracciali come se fossero il nostro polso. Una volta che abbiamo scelto anche il barattolo possiamo prendere il primo bastoncino, piegarlo con molta delicatezza e inserirlo nel bicchiere. Ripetiamo lo stesso procedimento anche con gli altri bastoncini. Fatto questo, occorre lasciare i bastoncini all’interno dei bicchieri per altre nove ore, per far sì che si asciughino perfettamente e allo stesso tempo prendano la forma esatta del bicchiere.

Dopodiché possiamo passare allo step successivo, ovvero dipingere la superficie come vogliamo; in alternativa possiamo applicare ed incollare dei disegni per rendere i braccialetti davvero originali, unici e personali. Possiamo adoperare le tempere oppure possiamo scegliere di ricoprire la superficie con della stoffa, oppure ancora applicare della carta velina utilizzando della colla vinilica. Ed eccoli prontissimi per essere indossati!