Con la primavera esplode la voglia di colori. Dopo il grigio dell’inverno la natura si tinge di mille nuance dalle più accese a quelle più delicate. Il verde dell’erba si fa più vivido e luminoso, i fiori sbocciano sui rami e regalano un arcobaleno di sfumature: dai rosa, ai gialli, al bianco. Il cielo azzurro mette subito allegria e voglia di uscire e stare all’aria aperta e in un attimo il balcone che stavi trascurando diventa un angolo fiorito. Niente di meglio in questo periodo che entrare in un bel giardino e farsi avvolgere dai profumi e dalle mille nuance che regala questa stagione. Una buona idea potrebbe essere, in questo periodo, di partire alla scoperta per uno dei giardini più vivaci e colorati al mondo. Sei pronta a farti stupire?

1) Miracle Garden, Dubai (Emirati Arabi)

I Miracle Garden di Dubai sono considerati i giardini più grandi del mondo, con ben 50 milioni di specie di fiori. Chiusi durante l’estate a causa del meteo e circondati da alberi per proteggerli dal vento, offrono uno spettacolo stupefacente. Ci vogliono almeno 3 o 4 ore per visitare i 72mila metri quadri del parco, passeggiando lungo il percorso a forma di cuore o ammirando una delle strutture floreali come l’aero da Guinnes World Record.

2) Keukenhof Garden, Lisse (Paesi Bassi)

Il Keukenhof Garden ha una superficie di 32 ettari sulla quale si concentrano 4 milioni e mezzo di tulipani di 100 varietà differenti. Ma non sono gli unici fiori presenti: si trovano anche narcisi, giacinti e muscari, oltre a 2500 alberi. Potrai anche rilassarti sulle sponde del laghetto o dei canali, o ammirare le vasche d’acqua con fontane, il mulino a vento o le numerose sculture. Se stai pensando di inserire questo giardino tra le tappe del tuo viaggio, devi tenere presente il fatto che è aperto solo per 2 mesi l’anno: dal 21 marzo al 21 maggio.

3) Kew Gardens, Londra (Regno Unito)

I Kew Gardens a Londra ospitano le più grandi e diversificate collezioni botaniche e micologiche del mondo. Inaugurati nel 18esimo secolo, vantano un patrimonio di oltre 40mila specie che ti conquisterà, sia che tu sia un appassionata di botanica sia che tu voglia solo goderti la magia dei giardini fioriti. Ogni anno il mese di febbraio è dedicato al Festival delle orchidee.

4) Butchart Gardens, Brentwood Bay (Canada)

Con oltre 120 anni di storia e 55 acri dove ammirare 300mila fiori, i Butchart Gardens sapranno certo stupirti. Una vera e propria sinfonia di colori sgargianti: dai rosa, ai gialli, ai viola agli azzurri. Il parco è diviso in giardini più piccoli: il Sunken Garden, con i suoi sentieri che conducono a una pittoresca oasi; il Rose Garden con 2500 tipologie di rose dagli splendidi colori, il Japanese Garden con aceri e faggi e dove, nella tarda primavera, fioriscono i papaveri blu dell’Himalaya; l’Italian Garden con il suo laghetto fiorito; il Mediterranean Garden con piante provenienti da tutto il mondo.

5) Rosedal de Palermo, Buenos Aires (Argentina)

Il Rosedal de Palermo è un roseto inserito all’interno del Parque Tres de Febrero, nel quartiere Palermo a Buenos Aires. Il giardino è circondato da un laghetto artificiale, e si estende su 3,4 ettari. Ospita 18mila specie di rose che sapranno incantarti con il loro colori vibranti. Un ponte in stile neoclassico ed un patio andaluso sono la ciliegina sulla torta.

