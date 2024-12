Dal travolgente Eras Tour di Taylor Swift, il fenomeno del gig-tripping si è andato definitivamente affermando. La tendenza, che ha preso piede grazie al tam tam via social, è quella di organizzare viaggi o weekend lunghi in occasione di concerti o festival musicali.

La passione per la musica unita a quella del viaggio

Il gig-tripping si fonda sull’idea che un concerto possa essere il punto di partenza per un’esperienza di viaggio completa, che comprenda la visita di una città d’arte o un piccolo itinerario turistico nei pressi della sede di un festival musicale.

Le trasferte europee dei fan di Taylor Swift

La popolarità del gig-tripping ha visto il suo apice in occasione dell’Eras Tour di Taylor Swift. Molti fan americani della popstar hanno scelto di recarsi ai concerti della loro beniamina in città europee come Lione, Milano o Gelsenkirchen dove i prezzi dei biglietti erano più convenienti.

Il fenomeno del gig-tripping amplificato dai social

Il fenomeno del gig-tripping è cresciuto grazie a Instagram, TikTok e Twitter che hanno visto moltissimi fan condividere l’esperienza di concerto vissuti all’estero. Non è escluso che la voglia di seguire i propri artisti preferiti in giro per il mondo sia legata anche a quel fenomeno virale che prende il nome di FOMO (fear of missing out, letteralmente “paura di essere tagliati fuori”).

Scegli la tappa del tour e organizza il tuo viaggio

Un concerto può diventare la scusa perfetta per un viaggio che altrimenti non avresti mai pianificato. Basta andare sul sito del tuo cantante o della tua band preferita, scegliere una delle tappe del prossimo tour e verificare collegamenti aerei e costi di alberghi e b&b. Potrai assistere a un concerto in una location diversa dal solito e scoprire una città che potrebbe sorprenderti. In un certo senso risparmiando: con la “scusa” del concerto, non avrai la necessità di prenotare un altro viaggio per visitare quella meta.

Consigli per un perfetto gig-tripping

Per massimizzare la tua esperienza di gig-tripping, la pianificazione è fondamentale. I biglietti per i concerti e i voli tendono ad aumentare man mano che si avvicina la data, quindi è consigliabile prenotare in anticipo. Inoltre, arrivare un paio di giorni prima del concerto ti darà il tempo di esplorare la città, evitando la fatica post-concerto e assicurandoti un soggiorno più rilassante.

Il gig-tripping in Italia: un’estate di concerti da non perdere

Il gig-tripping può essere fatto all’estero, ma con grande soddisfazione anche in giro per l’Italia. La prossima estate sono previsti concerti eccezionali lungo la penisola, quale migliore occasione per coniugare il soggiorno in una città che non conosci o dove vorresti tornare?

Il 2 giugno Justin Timberlake sarà a Milano all’interno degli I-Days, il 7 sarà il turno di Dua Lipa, mentre il 15 luglio è previsto l’atteso show di Olivia Rodrigo. Il 24 giugno, i Linkin Park saranno nel capoluogo lombardo, all’Ippodromo La Maura, per una tappa del loro “From Zero World Tour”. Il 13 luglio, gli Iron Maiden saranno allo Stadio Euganeo di Padova, mentre lo Sting 3.0 Tour attraverserà l’Italia, con tappe dal 6 luglio a Bassano del Grappa fino al 9 luglio a Udine. Anche Robbie Williams sarà in Italia, con un concerto a Trieste il 17 giugno. Gli inossidabili Rolling Stones dovrebbero infine tornare a Roma, dopo undici anni, per uno show imperdibile al Circo Massimo.