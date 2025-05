L’Happy City Index, pubblicato ogni anno dall’Institute for Quality of Life, classifica le città in base alla felicità dei loro cittadini. Copenaghen ha ottenuto il punteggio più alto, distinguendosi in particolare nelle categorie cittadini e ambiente: la capitale danese può dunque fregiarsi del titolo di città più felice del mondo per il 2025.

82 indicatori per valutare la felicità dei cittadini

Per valutare il livello di felicità delle persone, l’L’Happy City Index classifica le città sulla base di 82 indicatori come l’istruzione, le politiche inclusive, l’economia, la tutela ambientale e l’accesso alle aree verdi.

Sostenibilità e copertura sanitaria: perché Copenaghen è felice

A dominare la classifica di quest’anno, con un totale di 1039 punti, è stata Copenaghen. La capitale danese si è distinta per il suo impegno per l’istruzione e l’innovazione, l’impegno per la ricerca e lo sviluppo, una democrazia attiva e partecipativa, la trasparenza nella governance, la sostenibilità e l’accesso all’assistenza sanitaria. «Salute e benessere sono pilastri fondamentali della vita a Copenaghen», si legge nel rapporto che sottolinea come la capitale danese vanti «una copertura sanitaria universale, con ogni residente assicurato e accesso a 4,4 medici ogni 1.000 abitanti. L’aspettativa di vita è di 79,9 anni, supportata da uno stile di vita equilibrato che include una settimana lavorativa media di 37 ore.»

Le città più felici del mondo per il 2025

Zurigo, in Svizzera, si è piazzata al secondo posto con 993 punti, seguita da Singapore con 979. Un’altra città danese, Aarhus, in cima alla classifica nel 2024 , è quarta, mentre Anversa, in Belgio, è quinta. La Danimarca, che all’inizio di quest’anno è stata nominata il secondo Paese più felice al mondo dopo la Finlandia, conta ben sette città tra le prime 50. Ecco le città più felici del mondo

Copenaghen, Danimarca Zurigo, Svizzera Singapore Aarhus, Danimarca Anversa, Belgio Seul, Corea del Sud Stoccolma, Svezia Taipei, Taiwan Monaco di Baviera, Germania Rotterdam, Paesi Bassi Vancouver, Canada Vienna, Austria Parigi, Francia Helsinki, Finlandia Aalborg, Danimarca Berlino, Germania New York, Stati Uniti Dresda, Germania Bruxelles, Belgio Ginevra, Svizzera

Leggi anche La felicità è a forma di U: ecco perché dopo i 55 anni si è più felici