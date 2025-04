Un soggiorno in un hotel super lusso a prezzi abbordabili? Non è impossibile. Almeno secondo un’indagine realizzata dalla pubblicazione britannica Which? basata sui dati di Hotels.com. Secondo la ricerca, riportata dalla testata online Metro, anche i viaggiatori più attenti al budget possono concedersi un’esperienza in un albergo a cinque stelle senza spendere una fortuna, semplicemente scegliendo con attenzione destinazioni e periodi. Le prime 10 destinazioni offrono camere da sogno a meno di 75 euro a notte. In cima alla classifica c’è l’Emerald Bay Hotel and Spa in Vietnam, con tariffe incredibili a 26 euro. E non manca una presenza italiana: l’Albergo Diffuso Borgo Montemaggiore nelle Marche. Il Sud-est asiatico si conferma un paradiso del lusso accessibile, ma anche chi resta in Europa ha buone possibilità di concedersi un soggiorno raffinato senza svuotare il portafoglio.

Come è stata fatta la classifica

La ricerca è stata condotta dal team di Which?, pubblicazione britannica che fornisce ai consumatori informazioni e consigli su una vasta gamma di beni e servizi, che ha analizzato i prezzi di hotel a cinque stelle su Hotels.com. Sono stati presi in considerazione 76 paesi. La ricerca ha escluso strutture con valutazioni scarse o troppo isolate, per offrire una panoramica realistica e utile. Lo scopo era individuare strutture di lusso davvero accessibili, mantenendo alti standard di qualità.

Lusso low cost: in vetta un hotel in Vietnam

L’Emerald Bay Hotel and Spa a Nha Trang, in Vietnam, è risultato il più conveniente al mondo: solo 26 euro a notte. Nonostante il prezzo stracciato, offre vista mare da terrazze panoramiche, due piscine, accesso a una spiaggia privata e una location perfetta per chi cerca relax e comfort.

Qualità prezzo: dominano gli hotel del sud-est asiatico

I primi cinque hotel più economici si trovano tutti in Asia meridionale e sud-est asiatico, segno che questa regione è la regina del lusso low-cost. Dai resort in Cambogia e Sri Lanka agli hotel di Bangkok e Giacarta, è possibile vivere un’esperienza a cinque stelle con meno di 65 euro. «Se potete permettervi il volo, il Sud-est asiatico offre gli hotel a cinque stelle più economici – ha dichiarato Rory Boland, direttore di Which? Travel – ma anche se non volete andare così lontano, ci sono molte opzioni convenienti più vicine a casa».

Sorprese in Europa: due hotel a Bucarest e Porto

Anche l’Europa riserva belle sorprese. A Bucarest, il Grand Hotel Continental offre eleganza e comfort a 103 euro a notte: vasca idromassaggio, sauna, ristorante con candelabri e camerieri in panciotto. A Porto, il Crowne Plaza propone camere a soli 94 euro.

L’Italia in classifica: Borgo Montemaggiore

Unico hotel italiano nella lista è l’Albergo Diffuso Borgo Montemaggiore, situato a Colli al Metauro, nelle Marche. Con camere a partire da 90 euro a notte, offre una formula originale: gli alloggi sono distribuiti in antiche case ristrutturate del borgo medievale, regalando agli ospiti un soggiorno autentico in un contesto storico, circondati da natura e tradizione.

Non tutte le stelle brillano uguale

«Tuttavia, non esiste una definizione univoca di hotel a cinque stelle, quindi se non si vuole rimanere delusi vale la pena fare qualche ricerca e controllare le recensioni prima di impegnarsi», ha sottolineato Rory Bolan. Gli standard, in effetti, possono variare da paese a paese ed è sempre importante leggere le recensioni e confrontare le esperienze dei viaggiatori.

I 20 hotel a cinque stelle più economici del mondo

Emerald Bay Hotel & Spa, Nha Trang, Vietnam Angkor Miracle Resort & Spa, Siem Reap, Cambogia Mandarina Colombo, Colombo, Sri Lanka Dusit Princess Srinakarin, Bangkok, Thailandia Ra Suites Simatupang, Giakarta, Indonesia Delta Hotels by Marriott Istanbul West, Istanbul, Turchia Riviera Rayhaan di Rotana Doha, Doha, Qatar Cullinan HPlus Premium, Brasilia, Brasile Hilton Alexandria Green Plaza, Porto di Alessandria, Egitto New Coast Hotel Manila, Manila Centrale, Filippine La Kasbah, Kairouan, Tunisia AC Hotel Palacio, Arroyo de la Encomienda, Spagna Radisson Blu Kaushambi Delhi NCR, Delhi, India Albergo Diffuso Borgo Montemaggiore, Colli al Metauro, Italia Riad Jona, Marrakech, Marocco Capitale sul parco, Johannesburg, Sud Africa Crowne Plaza Porto, Porto, Portogallo Muong Thanh Luxury Vientiane, Vientiane, Laos Mövenpick Hotel Wellington, Wellington, Nuova Zelanda Hotel Riu Plaza Guadalajara, Guadalajara, Messico

