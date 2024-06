I 10 migliori Paesi da visitare per un viaggio in solitaria

D all'Irlanda al Vietnam, dal Canada alla Slovenia: alla scoperta dei Paesi più adatti per pianificare un viaggio alla ricerca di te stessa

Se viaggiare insieme agli amici, con la famiglia o il partner può essere un ottimo modo per trascorrere del tempo di qualità con i propri cari, il viaggio in solitaria apre le porte a nuove e interessanti esperienze, dandoti il modo di imparare a conoscere meglio te stessa e la tua destinazione.

Dalle cene con i locali in Vietnam alle visite guidate al Circolo d’Oro in Islanda, ci sono una miriade di luoghi che sembrano fatti apposta per i viaggiatori che desiderano muoversi da soli. Vediamo allora alcuni Paesi che sembrano particolarmente adatti allo scopo con tanto di suggerimenti sul da farsi per pianificare un viaggio alla scoperta di sé.

Danimarca

Quale modo migliore per iniziare un’avventura in solitaria se non con un lungo weekend in una città che abbraccia l’essenza dell’hygge (lo stile di vita danese che invita alla felicità)?

Le estati all’aperto incontrano gli inverni miti in Danimarca e, sebbene i prezzi scandinavi possano essere incredibilmente alti, non è impossibile organizzare una vacanza in città con un budget limitato.

La capitale Copenaghen va di pari passo con la sua atmosfera allegra, il basso tasso di criminalità e la cucina di fama mondiale. Dalle bancarelle economiche di hot dog cariche di condimenti in salamoia al menu degustazione del ristorante Geranium, tre stelle Michelin, i locali gastronomici punteggiano le strade illuminate dalle candele. Se sei una viaggiatrice solitaria che desidera socializzare prova il “faellesspisning” o lo street food: spuntini convenienti in compagnia di sconosciuti.

Unisciti alla rilassata cultura scandinava noleggiando una bicicletta, soggiornando in vivaci ostelli come il centrale Danhostel e acquistando una Copenhagen Card per ottenere sconti sulle attrazioni, incluso un giro in barca sui canali della città. Da non perdere poi la passeggiata sul lungomare del quartiere di Nyhavn e lo spettacolo del tramonto estivo dal teatro dell’Opera.

Meritano una visita anche la città di Odense per immergersi nel mondo della Sirenetta di Hans Christian Anderson e le architetture dell’antico villaggio di pescatori vichingo di Aarhus.

Thailandia

La Thailandia è un rifugio accogliente per i festaioli single e amanti delle spiagge.

Treni, autobus, barche a coda lunga e tuk-tuk trasportano i viaggiatori allo street food dei vivaci mercati notturni e alle scuole di cucina esperte di Pad Thai e Gaeng Daeng per pochi euro, mentre ci sono moltissimi ostelli economici in cui soggiornare.

Città ricche di cultura come Bangkok vivono il connubio tra l’elettrizzante vita notturna, rinvigorenti ashram di yoga e autentici templi buddisti.

Anche il tour da un’isola all’altra attraverso arcipelaghi isolati è spesso un punto fermo dell’itinerario thailandese. Ce ne sono 1.430 da scegliere, tra cui Phuket e Phi Phi sulle acque color smeraldo del Mare delle Andamane. Un consiglio: prendi il traghetto per Koh Phangan per vivere notti in stile festival a costo zero.

Giappone

Città pulite e sicure fanno del Giappone un luogo ideale per i viaggi in solitaria. Gli episodi di criminalità sono rari e l’efficiente rete ferroviaria comprende anche carrozze per sole donne.

“Regina” dell’hi-tech e centro della moda creativa, Tokyo è il luogo ideale per iniziare il tuo itinerario in Giappone, ma il suo sfarzoso skyline e il karaoke notturno non sono l’unica cosa da sperimentare.

Avventurati a Kyoto con i rivoluzionari treni ad alta velocità per immergerti nei paesaggi eterei che circondano il Monte Fuji. In primavera, la città è inondata di rosa con la fioritura dei ciliegi e i tour dei templi rurali invitano i visitatori nei sereni giardini giapponesi per assistere alle consuete cerimonie del tè. Le piste da sci di Hokkaido sono perfette anche per gli appassionati di sport sulla neve.

Sebbene non sia la destinazione più economica in questo elenco, i turisti possono risparmiare sulle spese acquistando cibo ai distributori automatici, i negozi da 100 yen e i pass ferroviari giapponesi. Gli hotel a capsule come la catena Nine Hours e le tradizionali camere ryokan con sorgenti termali offrono il classico zen giapponese nelle zone rurali e in città a prezzi convenienti.

Inoltre, mangiare da soli è considerato la norma nei ristoranti informali che hanno familiarità con i tavoli per una persona, mentre le difficoltà linguistiche vengono solitamente affrontate con educata pazienza.

Irlanda

Ti aspettano castelli in rovina, sconfinate campagne e musica dal vivo; le cosmopolite Dublino, Cork e Limerick si affiancano a paesaggi verdeggianti pieni di percorsi pedonali e piste ciclabili tutte da esplorare per una “ranger” solitaria.

Dublino, città della letteratura dell’UNESCO, ospita la famosa Guinness Storehouse nella quale sorseggiare una buona pinta di birra e l’affollata Temple Bar.

Altrove, le gite di un giorno in solitaria possono includere la bellezza delle scogliere di Moher e i negozi di Graton Street. Il modo migliore per spostarsi è in auto, ed è consigliabile noleggiarne una propria per un viaggio verso aree più remote come Galway e le Isole Aran.

Vietnam

Una delle mete preferite dai viaggiatori con lo zaino in spalla. La cittadella imperiale di Hue, le ville coloniali francesi della capitale Hanoi, le spiagge incantevoli dell’isola di Phu Quoc e le lanterne arcobaleno del festival mensile della luna piena di Hoi An rendono il Vietnam un luoigo dal fascino incredibile.

Se viaggi da sola puoi salire sul retro di una moto con una persona del luogo per un tour della caotica città di Ho Chi Minh, oppure fare una crociera verso le isole calcaree della baia di Ha Long, dichiarata patrimonio dell’UNESCO.

Reti di trasporto efficienti, una popolazione socievole e tante strutture ricettive a misura di portafoglio fanno di questo Paese del sud-est asiatico una destinazione ideale per le viaggiatrici solitarie in cerca di amicizia.

Canada

Il Canada, famoso per la calda ospitalità, rappresenta il top per una giramondo solitaria desiderosa di staccare la spina e tornare alla natura.

Il secondo paese più grande del pianeta coniuga città cosmopolite con terre selvagge incontaminate e remote. Verrai accolta dai bar alla moda di Toronto e dall’oasi urbana di Stanley Park sul lungomare di Vancouver, mentre il viaggio su strada attraverso il paese nordamericano ti porterà attraverso ampi paesaggi, cime montuose e laghi di un blu abbagliante.

È possibile praticare tantissime attività all’aria aperta tutto l’anno, dallo sci allo snowboard, dal Whistler al kayak, fino all’hockey su ghiaccio e alle escursioni tra gli incantevoli laghi ghiacciati e gli orsi grizzly del Parco Nazionale di Banff e le vaste Montagne Rocciose.

Islanda

Soprannominata la “Terra del ghiaccio e del fuoco”, l’Islanda è il parco giochi ideale per gli amanti della natura che vogliono muoversi in solitaria. Spiagge di sabbia nera, cascate, ghiacciai color zaffiro e geyser disseminati lungo il Circolo d’Oro rappresentano tutte emozioni “al naturale” di questo paese in gran parte sicuro e amichevole. Per non parlare dell’osservazione delle balene durante il sole di mezzanotte, la caccia al colorato valzer dell’aurora boreale e le famose acque lattiginose della spa Blue Lagoon durante una vacanza da sole nella capitale, Reykjavik.

Slovenia

Nel cuore dell’Europa, le dimensioni ridotte e lo spirito affascinante della Slovenia ne fanno una meta particolarmente interessante per le donne che viaggiano da sole.

Una rete di trasporti pubblici a prezzi ragionevoli facilita gli spostamenti tra le città e l’inglese è ampiamente parlato, consentendo una più facile esplorazione degli splendidi paesaggi locali.

La verdeggiante Lubiana, la capitale, è un groviglio di caffè lungo il fiume, mercati e ristoranti a conduzione familiare che offrono formaggi di pecora, struklji e vini all’arancia.

Ma il fiore all’occhiello della Slovenia sono i suoi famosi laghi circondati da graziosi villaggi tradizionali. Il lago di Bled, ad esempio, ospita castelli medievali e la possibilità di gite nelle tradizionali barche.

Nuova Zelanda

Non c’è nessun posto come la Nuova Zelanda per una vacanza fuori dai sentieri battuti. L’ideale per chi cerca l’adrenalina in solitaria, grazie alla sua reputazione pacifica e sicura.

Il paradiso del Pacifico anglofono offre opportunità di vacanza-lavoro per coloro che desiderano ottenere un visto di viaggio, oltre ad attività da non perdere come tour in elicottero e l’osservazione delle balene. Dalla casa degli hobbit a Rotorua alla crociera in barca alle cascate di Milford Sounds fino all’esplorazione della cultura Maori della vibrante Christchurch, la Nuova Zelanda merita il lunghissimo viaggio necessario per raggiungerla.

Tra una giornata trascorsa in paesaggi naturali degni di un film, dirigiti ad Auckland per scalare il Monte Eden e la Sky Tower per viste panoramiche sulla città, oppure visita le pregiate regioni vinicole dell’isola di Waiheke, note per il loro Sauvignon Blanc.

Bhutan

Paese incontaminato chiuso ai turisti fino al 1974, il Bhutan è una destinazione sorprendentemente popolare per un viaggio in solitaria. Con un insieme di meraviglie culturali racchiuse in vallate verdeggianti, fortezze e villaggi tradizionali, il paese himalayano attrae i viaggiatori single desiderosi di tornare indietro nel tempo.

Scopri le case dai tetti rossi in stile bhutanese nella tranquilla capitale di Thimphu, l’allevamento di yak a Laya e il Monastero del Nido della Tigre che abbraccia la scogliera a casa nell’armoniosa Paro, senza dimenticare i deliziosi ravioli di momo.

La nazione senza sbocco sul mare è l’ideale per il trekking dopo la riapertura nel 2022 del Trans Bhutan Trail, lungo 403 chilometri.

La cultura buddista del Bhutan si concentra sulla sostenibilità che permea tutti i livelli della vita, in particolare nelle rigide normative sul turismo. Prima di partire metti in conto nel costo del tuo viaggio l’alta tassa turistica (quasi 750 euro per 8 giorni), introdotta apposta per scoraggiare i viaggiatori low cost e preservare il patrimonio del Bhutan.