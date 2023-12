In volo con i bambini a Natale, i consigli per viaggiare in tranquillità

L e vacanze natalizie sono ormai alle porte e ti stai preparando a partire per un lungo viaggio in aereo con i tuoi bambini. Ecco come rendere il volo il più sereno e confortevole possibile

Natale è alle porte e hai in programma di viaggiare in aereo con i tuoi bambini per raggiungere la meta delle vacanze. Ma come fare a rendere il volo il più sereno e confortevole possibile, sia per te che per i tuoi piccoli? Ecco alcuni consigli utili da seguire prima e durante il viaggio.

Prima di partire: scegli il volo giusto

Se possibile, opta per un volo diretto e senza scali, per evitare stress e attese inutili. Inoltre, preferisci un volo che coincida con l’orario di sonno dei tuoi bambini, in modo che possano riposare durante il tragitto.

Prepara il bagaglio a mano con cura

Oltre ai documenti necessari, come passaporti, carte d’imbarco, certificati sanitari, ricordati di portare con te tutto il necessario per il benessere e il divertimento dei tuoi bambini.

Non dimenticare di mettere nel bagaglio a mano: pannolini, salviette, biberon, cibo e acqua, vestiti di ricambio, coperte, cuscini, giocattoli, libri, tablet, auricolari, e così via. Inoltre, se viaggi con bambini che soffrono di mal d’aria, porta con te farmaci appositi, previa consultazione con il pediatra.

In volo con i bambini? Fai il check-in online

Per evitare lo stress delle code in aeroporto è meglio effettuare il check-in online. Se si ha un bagaglio da imbarcare, bisogna sapere che molte compagnie dispongono di un banco check-in riservato alle famiglie e di controlli di sicurezza preferenziali nei principali aeroporti.

Inoltre, indipendentemente da quanto compreso nella prenotazione, chi viaggia con un bambino di età fino a 2 anni può portare a bordo una valigia di 10 chili e un bagaglio aggiuntivo di massimo 5 chili per gli oggetti del bambino. Molte compagnie consentono anche la registrazione gratuita di passeggini e culle, e prevedono l’imbarco prioritario per le famiglie con bambini.

Durante il volo: segui le indicazioni del personale di bordo

Per la sicurezza di tutti, è importante rispettare le regole e le istruzioni del personale di bordo, come allacciare le cinture, spegnere i dispositivi elettronici e così via. Spiega ai tuoi bambini il motivo di queste regole e fai in modo che le rispettino.

Se hai bisogno di assistenza o di informazioni, non esitare a chiedere al personale di bordo, che sarà lieto di aiutarti.

In volo con i bambini? Mantienili idratati e nutriti

L’aria condizionata e la pressione dell’aria possono causare disidratazione e mal di stomaco nei bambini, quindi è importante farli bere spesso e offrire loro dei pasti leggeri e frequenti.

Evita di dare loro cibi troppo salati, dolci o gassati, che potrebbero peggiorare la situazione. Se hai delle esigenze particolari, come allergie o intolleranze, puoi richiedere dei pasti speciali al momento della prenotazione del volo.

Molte compagnie permettono ai genitori di portare nel bagaglio a mano il cibo dei più piccoli, comprese acqua e pappe.

In volo con i bambini: distraili con giochi e attività

Per evitare che i tuoi bambini si annoino o si agitino durante il volo, cerca di coinvolgerli in giochi e attività divertenti e stimolanti. Puoi portare con te giocattoli, libri, disegni, puzzle.

Oppure puoi usufruire dei servizi di intrattenimento offerti dalla compagnia aerea, come film, musica, videogiochi. Inoltre, puoi approfittare del volo per insegnare ai tuoi bambini qualcosa di nuovo, come la geografia, la storia, le lingue e così via.

Fai in modo che i tuoi bambini si sentano a loro agio

Per alleviare il fastidio causato dai cambi di pressione dell’aria, che possono provocare dolore alle orecchie, fai in modo che i tuoi bambini deglutiscano spesso, succhiando una caramella, un ciuccio, un biberon.

Se hanno il raffreddore, puoi somministrare loro dei decongestionanti nasali, previa consultazione con il pediatra. Inoltre, fai in modo che i tuoi bambini indossino dei vestiti comodi e caldi, e che abbiano a disposizione delle coperte e dei cuscini per riposare meglio.