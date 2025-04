Pochi programmi come Pechino Express permettono di sognare a occhi aperti davanti alla tv. Insieme alle coppie di concorrenti in gara, Costantino della Gherardesca conduce il pubblico attraverso un viaggio in terre da sogno, alla scoperta di paesaggi e culture. Quest’anno le location sono in Asia e i Paesi attraversati sono Filippine, Thailandia e Nepal: luoghi di una bellezza sconvolgente, che fanno venir voglia di preparare subito lo zaino e raggiungerli al più presto. Se il reality Sky ti ha fatto venire l’acquolina in bocca, ecco le tappe che non puoi perderti: dalle coste del Pacifico alle vette dell’Himalaya.

Filippine

Sull’Isola di Palawan, nelle Filippine, ha preso il via la gara della dodicesima edizione di Pechino Express. Le tre tappe hanno portato i concorrenti alla scoperta di spiagge incontaminate, lagune color smeraldo e scogliere da brivido.

Fiume sotterraneo di Puerto Princesa

Il Fiume sotterraneo di Puerto Princesa è Patrimonio Unesco e una delle 7 meraviglie naturali del mondo. Puoi partire da Puerto Princesa con un’escursione guidata in canoa. Il fiume sotterraneo, percorribile per 2 km, attraversa grotte di calcare maestose, con conformazioni incredibili dalle forme stravaganti. Sarai immersa nella semi oscurità e dovrai stare in silenzio e, soprattutto, non temere i pipistrelli: le grotte ne ospitano numerose varietà.

Coron

Coron è una delle destinazioni più amate delle Filippine, con le sue acque turchesi e i paesaggi favolosi. È perfetta se ami l’avventura e desideri partire per esplorazioni naturalistiche e fare snorkeling, ma è anche l’ideale se preferisci crogiolarti al sole e immergerti dolcemente in un’acqua cristallina.

El Nido

El Nido è una meta iconica nelle Filippine, un luogo di una bellezza che ti lascerà senza fiato. Si tratta di una baia enorme, costellata da montagne rivestite di giungla. Nella Bacuit Bay troverai numerose spiagge e lagune. Il mare è chiaro e limpido, con colori magnifici. Puoi partire per gite in barca o escursioni, o semplicemente rilassarti in riva al mare.

Thailandia

La zona settentrionale della Thailandia fa da sfondo alle avventure dei protagonisti di Pechino Express di quest’anno. Detta anche Terra del sorriso per la cordialità delle persone che vi abitano, ti saprà conquistare con i suoi altopiani verdeggianti e con luoghi ricchi di spiritualità.

Chiang Mai, il Wat Chedi Luang e il santuario degli elefanti

Chiang Mai è la città più grande del Nord della Thailandia e anche la più importante dal punto di vista culturale. Il centro storico della città è racchiuso da un quadrilatero formato da un canale e alte mura. Le principali attrazioni sono i siti religiosi e tra questi spicca il Wat Chedi Luang, uno dei templi più sacri della città e di tutto il Paese risalente al XV secolo. Da non perdere il santuario degli elefanti, un oasi di pace per i pachidermi che vengono accuditi e lasciati vivere in piena libertà.

Wat Pha Sorn Kaew

Il Wat Pha Sorn Kaew è un sito piuttosto recente, inaugurato solo nel 2004, ma non per questo meno capace di lasciarti senza fiato. È stato costruito in una zona montuosa della provincia di Phetchabun e per raggiungero dovrai salire fino a 800 metri di altitudine. Il complesso è costituito da una pagoda principale e altri edifici decorati con mosaici e ceramiche, ma il “pezzo forte” è la mastodontica statua formata da 5 Buddah seduti in fila in ordine crescente, con l’ultimo che sfoggia in testa un enorme copricapo dorato.

Chiang Rai e il Wat Rong Khun

Chiang Rai è la capitale della regione dell’estremo Nord della Thailandia. Tra le varie attrazioni, potrai visitare il maestoso monumento al Re Mengrai il Wat Phra Sing, raffinato esempio di architettura religiosa Lanna. Il Wat Rong Khun si trova a 15 km dalla città ed è un tempio induista e buddhista al tempo stesso. La costruzione è iniziata nel 1997 e dovrebbe concludersi nel 2070. Realizzato in gesso bianco e specchietti, riflette i raggi del sole creando giochi di luce sorprendenti.

Nepal

Il viaggio di Pechino Express giunge a termine in Nepal. Si ratta di un Paese piccolo, ma ricco di storia, tradizioni e leggende.

Katmandu

Katmandu è la Capitale del Nepal, nella valle del Nepal centrale, lambita dai fiumi Bagmati e Vishnumati. Le architetture straordinarie dei suoi templi e dei suoi palazzi antichi sapranno incantarti e farti respirare un’atmosfera piena di spiritualità. Ma le strade vivaci e i mercati colorati ti trasmetteranno energia e allegria. Un mix imperdibile, che unito alla cordialità delle persone ti farà desiderare di tornare una seconda volta.

L’Himalaya

Quello che dovrai sicuramente visitare in Nepal, è la catena montuosa dell’Himalaya. Il Paese ospita 8 tra le 10 montagne più alte del mondo, tra cui l’Everest. Scalarlo è un’impresa epica e non adatta a tutti, ma potrai di certo goderti qualche trekking nelle foreste secolari o fare visita alle comunità che qui vivono in armonia perfetta con la natura.

