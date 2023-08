Le 10 piccole città più belle d’Europa secondo Forbes: c’è anche un’italiana

I l cuore dell'Europa si trova spesso nelle sue piccole città, dice la rivista americana che ha stilato una lista dei borghi da non perdere

“Avremo sempre Parigi. E Amsterdam, Berlino e Roma. Ma il cuore dell’Europa si trova spesso nelle sue piccole città, non solo nelle sue vivaci capitali”. Parola di Forbes che ha stilato un elenco dei 10 borghi più suggestivi d’Europa riservando un posto speciale anche a una città italiana, unica a comparire nella lista.

La lista di Forbes

“Queste dieci gemme dimostrano che piccolo può essere bello”, si legge sulla rivista. Il riconoscimento viene dato per il lavoro di tutela ambientale, di valorizzazione della storia e delle tradizioni ed è un premio che viene conferito anche per aver difeso e preservato il territorio. Per ognuna delle destinazioni, viene data una veloce descrizione e qualche consiglio pratico per la permanenza.

L’Italia rappresentata da Bolsena

A rappresentare la bellezza dell’Italia, c’è Bolsena, il comune che sorge sulle sponde dell’omonimo lago, il più grande fra quelli di origine vulcanica presenti in Europa. “Ha un centro storico ben conservato, imponenti chiese, palazzi e piazze”, scrive Forbes. “Il lago è ottimo per nuotare e con una fornitura costante di pesci d’acqua dolce. La città si trova nel Viterbese, nel nord del Lazio: ha molto del fascino della Toscana ma meno folla”.

La Tuscia nel cuore di Forbes

La rivista americana ha un debole per la zona della Tuscia e già in passato ha suggerito itinerari nei borghi vicini a Viterbo. Questa volta la menzione è per Bolsena, una perla custodita al centro del nostro Paese con tanti luoghi di interesse, come il museo territoriale, ospitato nel Castello Monaldeschi, l’Acquario, la Basilica di Santa Cristina, il parco archeologico di Turona e gli scavi etrusco romani di Poggio Moscini.

Le altre città

Tra le altre cittadine della lista, compaiono l’incantevole villaggio di Bibury in Inghilterra con vecchie case di pietra e prati verdi (nella foto sotto), Bonifacio con il suo vivace porto turistico e la cittadella medievale sulla scogliera a sud della Corsica, Cesky Krumlov in Repubblica Ceca. Questa località, situata nella Boemia meridionale, vanta uno dei più grandi complessi di castelli medievali dell’Europa centrale.

Dalla Germania alla Romania

E ancora Forbes cita la cittadina fluviale di Cochem nella Renania tedesca, Ericeira, villaggio di pescatori e meta per gli amanti del surf in Portogallo, Hall in Tirol, un paese nelle Alpi tirolesi vicino a Innsbruck in Austria con un centro medievale ben restaurato, Reine e i suoi pittoreschi fiordi nell’arcipelago delle Lofoten sopra il Circolo Polare Artico in Norvegia (nella foto sotto), la città andalusa di Ronda arroccata su entrambi i lati di una profonda gola in Spagna e Sibiu in Romania. Quest’ultima cittadina si trova in Transilvania ed è famosa per la sua architettura germanica nella città vecchia, patrimonio dell’Unesco.