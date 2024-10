Dopo un mese di settembre tra i più freddi degli ultimi trent’anni, anche nei primi giorni d’ottobre il termometro ha fatto registrare temperature minime al di sotto della norma. Un inizio d’autunno decisamente rigido che ci fa rimpiangere le calde giornate d’estate. Fortunatamente però non tutta Europa sta “soffrendo” questo inizio autunno; alcune mete godono ancora di un clima mite, perfetto per prendersi una mini vacanza e crogiolarsi al sole. Dalla Spagna continentale alle isole greche, ci sono varie opzioni disponibili. Vediamo quali…

Isole Canarie

Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura sono perfette se si cerca il sole in autunno o inverno. Nel mese di ottobre le isole Canarie hanno una temperatura media diurna di 27 °C, con temperature del mare che variano dai 22 ai 23 °C, circa sette ore di sole al giorno e pochissime probabilità di pioggia.

Cipro

Cipro gode di temperature massime medie giornaliere di 26 °C, 10 ore di sole al giorno e temperature del mare di 24 °C. Ci sono numerose spiagge lungo la costa di Paphos e ottobre è ancora abbastanza caldo per fare un tuffo alla Laguna Blu o provare gli sport acquatici nella splendida Coral Bay.

Malta

A Malta le temperature massime giornaliere di ottobre sono di 22ºC, i mari altrettanto caldi e il 60% delle giornate del mese sono soleggiate. Qui l’umidità è piuttosto alta, è la temperatura percepita è generalmente superiore rispetto a quella reale. Grazie a una piovosità media di 20 mm, è il luogo ideale per evitare le piogge. Grazie al calo dei turisti rispetto all’estate, l’autunno è la stagione ad hoc per visitare siti storici e musei; inoltre, tour ed eventi continueranno a svolgersi per tutta la stagione.

Turchia meridionale

Sulla costa meridionale della Turchia ci sono numerose mete tra cui scegliere; qui le temperature massime sono di 27ºC e le minime di 17ºC a ottobre. Oltre a giornate calde e serate tiepide, anche la temperatura dell’acqua del mar Egeo è decisamente apprezzabile. Adalia è tra le città più calde della Turchia in questo periodo dell’anno, ma anche Bodrum e Marmaris non sono da meno.

Kos

Con una temperatura media di 26 °C in ottobre e un vento leggero, l’isola greca di Kos è particolarmente suggestiva in questa fase dell’anno. Anche se il clima è prevalentemente secco e caldo, non sono da escludere nuvole e qualche pioggia. Fattori da tenere in conto nel caso prendeste in considerazione l’isola del Dodecaneso per le vostre vacanze di ottobre.

Rodi

Visitando l’isola di Rodi a ottobre, ci si possono aspettare temperature massime intorno ai 26 °C e una probabilità del 70% di trovare una giornata perfettamente soleggiata. Le precipitazioni sono scarse (11 mm) e il mare è caldo a 24ºC, ideale per nuotare e praticare sport acquatici. In questo periodo dell’anno l’atmosfera di festa che contraddistingue Rodi per tutta l’estate diventa più rilassata: un’ottima occasione se si desidera scoprire l’altra faccia della famosa meta turistica greca.

Algarve

La regione dell’Algarve, nel sud del Portogallo, gode ogni anno di più sole della California, con una media di appena quattro giorni di pioggia a ottobre. Più fresco rispetto ai luoghi fin qui menzionati a causa del clima mediterraneo (massime giornaliere di 23 °C, minime notturne fino a 14 °C), l’Algarve offre comunque un’opportunità da cogliere al volo grazie alle ore di sole giornaliere e ai tanti voli low cost diretti verso la regione.

Sardegna

Molte persone scelgono di visitare la Sardegna a ottobre perché il clima è più mite rispetto all’estate torrida. Questo mese la temperatura raggiunge i 22 °C, non così caldo come nelle altre località, ma l’ideale per trovare un posto libero sulle spiagge solitamente affollate della Costa Smeralda e per fare escursioni tra i meravigliosi sentieri dell’isola senza soffrire il caldo.

Siviglia

Siviglia, con le sue massime di 26 °C e sette ore di sole al giorno, è il luogo che fa per voi se state cercando una vacanza in una città che sia ancora calda a ottobre. Non è esclusa qualche pioggia ma il clima in Andalusia è comunque temperato, perfetto per visitare le tante attrazioni, fare gite in bicicletta o praticare il paddleboarding sul fiume Guadalquivir.

Leggi anche Clima, a rischio i siti archeologici di Turchia e Grecia

Leggi anche La Sardegna è la migliore destinazione per il 2024 secondo Forbes